拿到正式的offer後，還可以要求多一點薪水、股票或假期嗎？　

這個系列是從「軟體工程師美國找工作經驗分享」來開始介紹美國矽谷缺人才的情況，以及我半路出家學習電腦科學後的找工作經驗。上篇「軟體工程師面試準備：面試要練習什麼？找工作和練習的時間要如何平衡拿捏？」告訴你在開始找工作後，你每天行程大概會像怎麼樣，每天找工作及練習要怎麼分配，你的時間要如何平衡。本篇作為找工作系列的最終章，當你過五關斬六將的面試完你的夢想公司後，你也如願收到公司的offer了，你可以談判要求多一點薪水、股票或假期嗎？

許多人在經歷了找工作的每個步驟後，在拿到offer後常常就迫不及待的簽下合約，深怕不立刻簽可能工作就沒了，但只要你google「negotiate job offer」或是「should i negotiate job offer」，出來的結果就會告訴你在美國職場job negotiation是很正常，且被視為是理所當然的步驟。當你對工作offer有任何的不滿意的條款，你都是可以談判要求調整的。

所以當你收到正式的written offer後，第一件事就是好好仔細讀完每一段文字，搞清楚你的工作職稱、內容、薪水、股票／股票期權、假期、bonus等等。當然在舊金山灣區，每家給出的package（合約薪水內容）可能會差距很大，有些公司給的base salary比較高、有的股票給比較多、有些有無限的假期，端看你所在意的點是什麼。當你把你在乎的項目一一列出後，你可能要分析，哪幾個是你最注重的點，再來好好談判。

講到談判，我在這次經驗中學到的是，如果你發現你沒有一絲絲想要去那家公司的意願，也就不要浪費時間和對方談判講價，因為這只是浪費彼此時間而已。此外，如果有不只一份offer，用別的offer來要求match或是談高價錢是比較容易的。但如果沒有的話，利用你還持續在面試的這個點也是可以當成談判的籌碼，畢竟目前矽谷的勞動市場還是比較偏向勞方，公司從面試每一個候選人到給出offer的成本也是很高的。

現在許多公司給的offer都是exploding offer。Exploding offer表示有期限的offer，如果你沒有在offer列的期限內接受的話，這份offer就失效了。Exploding offer是公司在談判的其中一個著力點，限制你可以得到其他offer的時間、數量，而讓你的談判得儘快進行。當你收到Exploding offer，可以談的第一件事其實就是要求延長offer期限，同時要求你其他還在面試階段的公司加速面試流程。

若是你不確定你大約的市場價值，你可以使用glassdoor來查詢大概的薪水行情。要注意的點是這些資料只能告訴你其他人大約拿多少，讓你心裡有個底可以思考你可以講價的範圍。但是你能談判到的最終數字還是根據你的經驗、能力、特質來決定，所以千萬別拿網上的數字當成你談判的論證。

任何談判都是有風險的，你的用字遣詞、任何的要求都有可能讓對方公司在最後一秒鐘決定不給你offer。所以當你撰寫完你的談判信後，記得給英文好的朋友來檢視你的tone及要求有沒有在合理範圍。

我聽到一個台灣前輩的故事，是他在找工作一、兩個月後得到一家矽谷500人左右中型公司的offer，薪水package都很不錯。但是他沒有很滿意，他想要：

年薪比公司開出的多20% 要sign-on bonus 因為他每年要回台灣，所以每年假期要多兩周 股票option要多很多 他每天要搭Caltrain從舊金山到南灣，所以要公司免費提供他Caltrain pass 最後因為他想要休息一下去各地玩，所以他要2個月後才上班

他請我朋友幫忙他改他的談判信，我朋友看到覺得他太瘋狂了，怎麼可能要求這麼多，而且每個幅度都這麼大。但是他的立場是就算有可能失去這個offer再找其他的工作也沒關係。因為這樣，他的談判姿態就可以強硬，在送出修改後的談判信後，公司1個小時內就回覆「Ok」，並附上他新的offer letter。

每個人的情況都不一樣，但是談判就是一場心理較競，如果你可以冒著失去offer的風險，其實你的leverage可以很大的。要強調一點的是，有些條件在某些公司就不適用，也不用浪費時間談判了。像我拿到SolarCity offer時候，我談判其中一點是希望我每年的假期可以多幾天，但是因為SolarCity是超過1萬人的大公司，公司的規定是什麼就是什麼，我的老闆和HR嘗試幫我爭取，但是也沒辦法改動公司硬性的規定這點。

最後，就算你的沒能談到十全十美也沒關係，如果你真的很喜歡對方公司，先進去後升遷加薪的機會還是很多（矽谷缺人缺很兇，說不定你直屬老闆過不久就跳槽，你就可以升遷了）。又或著這只是你第一份工作，先打好基礎後，第二份工作你的談判籌碼就又高很多了。

本文經半路出家軟體工程師在矽谷授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航