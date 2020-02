川普的中東和平計畫，能解決「神聖不可分割」的耶路撒冷之爭嗎？

2020年1月28日,美國總統川普(Donald Trump)於白宮,在以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)的陪同下,公布一份有關以色列與巴勒斯坦的和平計畫。在名為《藉和平邁向繁榮:促進巴勒斯坦人與以色列人生活的一份願景》(Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People,以下簡稱《和平計畫》)的計劃書中,針對多項以巴衝突問題,提出以發展繁榮經濟作為主要訴求的解套方案,包括:邊界、耶路撒冷、經濟、貿易、安全、加薩、港口、觀光、教育、天然資源、「戰俘」與「難民」等方面。

消息一出,在「西岸」(West Bank)、黎巴嫩、約旦等地,都有示威者,抗議川普這項在他們眼中偏袒以色列的計畫;加薩(Gaza)也向以色列發射火箭炮,以示抗議。不少參與示威者也反對這項計畫中針對耶路撒冷提出的解套,《半島電視台》(Al Jazeera)訪問一位來自西岸城市拉姆安拉(Ramallah)的商人,他表示:「巴勒斯坦可是不能賣的,尤其是耶路撒冷,那是我們的底線。(Palestine is not for sale. Especially when it comes to Jerusalem. That's a red line.)」

在報告中被指為「恐怖組織」(terrorist group)、目前控制加薩的哈瑪斯(Hamas),也指出「川普關於耶路撒冷的言論是胡說,耶路撒冷永遠都會是巴勒斯坦的領土。巴勒斯坦人矢言反抗這項提案,耶路撒冷也會永遠是巴勒斯坦領土。(Trump's statement about Jerusalem is nonsense and Jerusalem will always be a land for the Palestinians... The Palestinians will confront this deal and Jerusalem will remain a Palestinian land.)」

究竟這個看似在以巴情勢中,兵家必爭的耶路撒冷(註1),牽涉哪些問題?

「不可分割」的耶路撒冷

《和平計畫》的第17頁提到,目前存在耶路撒冷、即在俗稱「第二次巴勒斯坦大起義」(Second Intifada)時興建的隔離牆將會被保留下來,作為以、巴雙方國都的分界線。更細節地來說,「耶路撒冷會持續作為以色列的國都,且維持不分治的現狀。巴勒斯坦國的國都則必須在東耶路撒冷東邊與北邊隔離牆以外之處,包括阿卡巴(Kafr Aqab)、蘇阿費特(Shuafat)的東部與阿布迪斯(Abu Dis)一帶,可叫做Al Quds(譯為:聖城或耶路撒冷)或是由巴勒斯坦國決定的另一個名稱。」

在阿布迪斯的隔離牆|Photo Credit: 以色列新聞局(Milner Moshe)

此外,耶路撒冷的各個聖址(holy sites)則必須持續開放給不論宗教信仰的和平朝聖者與遊客。聖殿山(Temple Mount或Haram al-Sharif)也必須開放給不同信仰者。

《和平計畫》的總體邏輯可以說是俗稱的「兩國方案」(Two-State Solution),以色列與巴勒斯坦一邊一國;在此邏輯之下,以色列持續控制絕大多數的耶路撒冷,包括位於耶路撒冷舊城(Old City)及周邊,受到猶太教、伊斯蘭教與基督教(註2)尊崇的各個聖址。巴勒斯坦會得到當前耶路撒冷近郊、多數居民為巴勒斯坦裔的幾個區域,作為該國的國都。

有報導指出,示威的阿拉伯裔、巴勒斯坦人等,都反對讓以色列保留「整個耶路撒冷」。相反地,許多人表示,巴勒斯坦必須保留「整個耶路撒冷」。

熟悉或略聞《舊約全書》的讀者,或許可以聯想到記載於〈列王紀上〉第三章、歌頌所羅門王智慧的一則故事:兩個同住在一個屋簷下的女人抱著一個孩子來到所羅門王面前,她們原來各有一個孩子,但其中一個死了,現在兩人都主張還活著的這個孩子是自己的。面對僵持不下的兩人,所羅門王叫人拿來一把劍,聲稱要把孩子劈成兩半,一人一半。

果不其然,真母親寧願放棄這個孩子的擁有權,也不要孩子被劈成兩半。假母親則一副毫不在乎的樣子。智慧的所羅門王就這樣,解決了這個難題。

用這個故事來借喻以巴對耶路撒冷的首都之爭,當然無法捕捉此一議題的全貌。首先,領土可不像孩子,前者在實務上確實可以進行分割,後者可不行。不過從某種意象上來看,以巴情勢中的耶路撒冷之爭,彷彿兩個爭孩子的母親,都既不願意把孩子劈成兩半,也不願意把孩子給對方,兩造都堅持:孩子必須是完整的,且只有我才能擁有這個完整的孩子。

「送牛奶」給阿拉伯孩童的耶路撒冷市長

《和平計畫》清楚地指出,有關耶路撒冷的問題,可以從宗教與政治兩個層面來看。在宗教上,基督教、伊斯蘭教與猶太教,都將耶路撒冷視為不同程度的聖城,城中也包含這三個宗教的聖址;從主權與政治的層面來看,在1948年的以阿戰爭後,以色列控制俗稱的「西耶路撒冷」,約旦哈希姆王國(Hashemite Kingdom of Jordan)則控制包括舊城、西牆在內的「東耶路撒冷」;1967年的六日戰爭後,以色列開始控制東耶路撒冷。

1991年東耶路撒冷空拍圖|Photo Credit: 以色列新聞局(Milner Moshe)

聯合國大會決議,以及一些學者都主張,以色列不應正式併吞(annex)東耶路撒冷。

自1965年開始擔任耶路撒冷市長一職長達28年的泰迪・科勒克(Teddy Kollek),積極地帶領耶路撒冷進行現代化,他被已故以色列總理拉賓(Yitzhak Rabin)喻為是「自希律王(Herod,註3)以來,耶路撒冷最偉大的建造者。」

Photo Credit: 以色列新聞局(Bruner Ilan)

1967年,以色列國防軍攻下東耶路撒冷僅幾小時後,科勒克向軍事將領們請求,送牛奶給東耶的阿拉伯(註4)孩童。在六日戰爭後的第一個以色列獨立紀念日,科勒克反對讓軍隊在東耶遊行,因為這可能會讓當地居民感覺是種侮辱,兩方妥協之下,軍隊同意縮短在東耶的國慶遊行。此外,儘管面臨強烈的反對聲浪,在阿拉伯居民的要求之下,科勒克提議在耶路撒冷舊城、位於穆斯林區的獅子門(Lion's Gate),為阿拉伯人樹立他們在六日戰爭中陣亡者的紀念碑。

最重要的是,科勒克在市長任內,經常接見阿拉伯裔商人、領袖與代表,並設法回應阿拉伯裔市民的需求。然而,不少觀察家則主張,尊奉錫安復國主義的科勒克,在市長任內對耶路撒冷的阿拉伯人事務走務實路線,他們認為科勒克其實很早就意識到,耶路撒冷市政府與境內阿拉伯裔的關係,會深刻影響世人對以色列的觀感。

1993年11月,當時已經高齡82歲、尋求六度連任市長的科勒克,敗給代表聯合黨(Likud)出征的歐麥特(Ehud Olmert,在2006年至2009年間擔任以色列總理)。這位被部分評論家認為對阿拉伯裔市民較為友善的政治人物,在1993年敗陣下來,與耶路撒冷阿拉伯裔選民普遍對正式參與市政或選舉十分抗拒有關,因為他們認為包括投票在內的參政行為,等同默許了以色列政府的正當性;可是相對的,這也造就了右派的歐麥特上台。值得注意的是,歐麥特上台的時機,適逢美國斡旋的奧斯陸和平進程(Oslo Accords)。也就是說,耶路撒冷的歸屬問題,連同以巴情勢的各種議題,在同一時間,正被搬上國際談判桌。

民調

2017年12月,美國總統川普(Donald Trump)宣布美國將依據1995年的《耶路撒冷大使館法案》(Jerusalem Embassy Act),承認耶路撒冷為以色列首都,並將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷。2018年1月,《以色列民主研究所》(The Israel Democracy Institute)公布的一項民調顯示,在猶太裔公民中,72%的受訪者認為以巴達成穩定和平後,一個統一、不被分割的耶路撒冷,應作為以色列的首都;在阿拉伯裔公民中,44%的受訪者支持將耶路撒冷分成東西兩座城,其中,西耶路撒冷為以色列首都,而東耶路撒冷則為巴勒斯坦首都。

《以色列民主研究所》隨後公布的另一項民調則顯示,在所有猶太裔以色列受訪者中,69%支持暫緩遷館計畫,其中高達78%的右派、及74%的中間派受訪者也表達支持。同一份民調還顯示,在阿拉伯裔的受訪者中,有77.5%支持暫緩這項遷館計畫。

儘管在耶路撒冷的美國駐以色列大使館於2018年5月正式揭幕,我們也許能從上述兩項民調很推論,儘管多數猶太裔以色列公民(72%)想要一個不被分割的耶路撒冷作為首都,基於現實考量,在類似美國大使館遷館這種牽涉耶路撒冷地位及主權問題的敏感議題上,他們或許寧可先走「務實路線」,暫時不碰觸。

宗教、政治與現實

猶太教徒、伊斯蘭教徒以及猶太裔及阿拉伯裔族群中,都有團體從民族歷史或宗教的觀點強烈主張,耶路撒冷必須作為自己不可分割的首都。儘管主流基督教團體目前沒有對耶路撒冷宣稱主權,但部分福音派基督徒(Evangelical Christians)也從神學的觀點,而在耶路撒冷的歸屬問題上「選邊站」。受到改革宗神學(English Reformed theology)及北美清教徒(England Puritan)的影響,這些福音派基督徒對猶太人抱持相對不負面的想法。他們認為,猶太人皈依基督教並回歸到以色列,會加速耶穌再臨(Second Advent或Second Coming of Jesus)。因此,他們不僅主張必須努向猶太人「傳福音」,也必須在主權議題上,支持以色列這個猶太人國家的立場。

在川普總統2016年的勝選中,扮演重要角色的不少基督教錫安主義者(Christian Zionists),就是抱持這樣的信念。

在這些衝突的意識形態、宗教信仰、或民族主義之下,耶路撒冷的問題是否還有解?

其實,任何意識形態、宗教信仰、或民族主義,多少都有不可確證的限制,在某種程度上,它們各自都會牽涉個人或團體對某種真理的信仰,但我們很少能證實或反證這些信仰、或是在其他人看來抽象的概念,是否符合現實。

若然,我們對彼此的這些信仰,就必須有某種程度的相互尊重。

但是在實際制策上,要讓秉持迥異意識形態、宗教信仰、或民族主義等的族群生活在一起,那麼也許在各自的「信仰」或理想上讓步,似乎是唯一的解套。就像《和平計畫》中提及的:「沒有一個計畫可以給任何一方它所想要的全部(no plan will give either side all of what it wants)。」最終,在真正和平缺席的狀態下,為大大小小干戈真正付出代價的,多是無奈而無力的一般市井小民。意識形態、宗教信仰或民族主義的理想固然浪漫迷人,但似乎很少族群能真正與世隔絕地,生活在實踐自身信仰的烏托邦。

註釋

註1:筆者要特別強調,如同川普這次的《和平計畫》,或其他之前的和平提案所提及,耶路撒冷顯然只是以巴情勢中待解的眾多議題之一,本文限於篇幅,將聚焦在耶路撒冷的主權問題;有關耶路撒冷人口的公民權等議題,留待日後討論。

註2:基於歷史因素,部分位於耶路撒冷的基督教聖址主權不在以色列之下。比如說,法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)日前訪問時引發風波的聖亞納教堂(Church of St Anne),就是法國領土;除了這座教堂,法國在耶路撒冷的領土還包括Benedictine Abbey of Abu Gosh、列王墓(The Tomb of the Kings)、以及天主經堂(Church of the Pater Noster);此外,梵蒂岡(Vatican City)坐擁錫安山(Mount Zion)上的一塊地。

註3:希律王是在西元前37年至西元前4年代理羅馬帝國在猶太行省(Judea)的統治者,他對耶路撒冷的政績包括修建第二聖殿(Second Temple)、發展耶路撒冷水源等。

註4:不少學者、評論家等都會直言,住在以色列境內的一些阿拉伯裔公民與居民,在身份認同上是自詡為「巴勒斯坦人」。但是因為公民與居民身份上的差異,以色列境內或東耶路撒冷的阿拉伯裔,與西岸、甚至是加薩的巴勒斯坦人有實務上的差異。故筆者習慣在稱謂上以「以色列阿拉伯裔」與「巴勒斯坦人」來做區隔。

