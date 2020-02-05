透過 SurveyCake 打造線上投票系統防止灌票，提高投票互動，表單安全再升級。

一個完善的投票流程，重視「快速、即時、公平」等要求。

想提高投票人數，你必須讓填答者能隨時方便參與投票。

想準確統計資料，你必須有效杜絕惡意程式灌票灌水的可能性。

想炒熱活動氣氛，你可以讓每個人在投票後馬上看到投票結果。

一、建立投票表單

建立無限問題，回收無限回覆，支援多裝置填答

透過 SurveyCake 建立投票表單，不僅表單內的問題和選項沒有數量上限，連回收的答案也沒有數量上限！更棒的是，系統支援多裝置填答，不管填答者用手機、桌機或平板都能順利投票，開放成千上萬人投票完全不是問題！

至於 SurveyCake 是否能成功因應瞬間大量群眾填寫？請你儘管放心！

SurveyCake 採用了最先進的 IaaS 供應商──Amazon Web Service。在多年實例中，我們成功解決萬人活動問卷調查、數十萬人在線即時投票甚至百萬數量等級的推播問卷調查等。

如何建立投票表單──空白問卷或精選範本

首先，你必須先登入 SurveyCake 後台建立投票表單，你可以選擇空白問卷自行設計或直接套用範本，範本內容和圖片均可自行調整。

舉例來說，「比賽作品投票」範本包含投票選項介紹、投票原因調查、個人資料蒐集等內容，供你直接套用或修改。

表單設計──選項插入圖片和影片

你可以在選項插入圖片和影片，畢竟大家對文字的理解都不一樣，若有圖片或影片適當輔助的話，更能幫助填答者在投票時做更直覺的判斷哦！



在選項插入圖片和影片，選擇時更加直覺

限制手中票數──選項區間

透過多選題裡「選項區間」功能，你可以設定投票者手中的票數，讓他們至少或至多投幾個選項。除了讓投票調查更彈性，也更能符合填答者偏好哦，畢竟你總不希望填答者為了用完手中的票而亂投吧。

設定投票者可選擇的選項數量

調查填答者心中的優先順序──項目排序題

除了知道填答者喜歡的選項之外，若你還想知道選項在填答者心中的優先順位，那你絕不能錯過「項目排序題」。如下圖，透過項目排序題，你可以讓填答者排名投票原因，藉此了解哪些原因對填答者來說是最重要的。

項目排序題

於此同時，SurveyCake 後台會針對項目排序題回收到的答案，自動產生統計圖表，同時附帶加權結果供你參考。假如填答者須排序 3 個選項，則排名第一的選項權重是 3，排名第二的選項權重是 2，排名第三的選項權重是 1，依此類推，我們可以藉此判斷各選項在填答者心中的重要程度。

加權後的圖表顯示

二、設定投票限制

避免灌票──不重複／填答隔離區／我不是機器人／篩選重複 IP

為了提昇投票品質、確保資料真實性，SurveyCake 提供多種避免重複填答及灌水灌票的功能，協助你回收最準確的數據，分析決策更精準。

不重複（相同文字驗證）

若你的問卷是記名投票，你可以針對文字進行不重複驗證，限制投票者不能輸入相同文字（e.g. 姓名、電話、Email…）等，藉此避免重複投票的可能。若系統偵測到重複的答案，該份表單就無法送出，投票者也無法成功投票。

若填答相同文字，就無法送出問卷

填答隔離區（填答時間／瀏覽器驗證）

若你想保留所有投票者的回覆，但又想將無效答案分開，「填答隔離區」可以協助你保留並「隔離」這些無效答案。

什麼是無效答案？就是填很快、隨便亂填，以及重複填答的答案。若一份表單不到十秒鐘就填完了，可想而知投票者一定沒細看題目隨便投票。或表單一直收到重複答案，則投票者可能只為提高抽獎的中獎機率而一直重複投。

而有別於上述不重複功能是針對相同的文字做驗證，填答隔離區的重複填答是根據「瀏覽器」來判定。

過濾填答時間：隔離「填答時間少於一定秒數」的答案

你可以自行設定若填答少於一定時間，該份問卷回覆會自動被放入隔離區。當問卷填答時間少於 10 秒時，此份問卷的回覆將自動被放至隔離區。

偵測重複填答：隔離「重複填答」的答案（瀏覽器驗證）

當同個瀏覽器填答超過一次，該份問卷回覆會自動被放入隔離區，但你可以自行設定重新計算的時間區間。

例如你設定重新計算的時間為 1 天，若投票者「今日」用 chrome 投完一次票後，他「今日」再用 chrome 投第二次票時，第二次的回覆就會被放入隔離區。而若他「隔天」仍使用 chrome 進行投票，「隔天」的回覆則會正常列入明細，不會被隔離。

我不是機器人（避免惡意程式攻擊）

只要在你的投票表單中開啟「我不是機器人」，系統就能自動判別填答者是不是真人，不讓有心人士破壞活動公平性或大發不義之財。

篩選重複 IP

SurveyCake 針對每一筆回覆都會自動記錄 IP，因此你也可以藉由篩選重複的 IP 記錄來判斷重複填答。

篩選重複 IP

設定表單權限──私人／公開

若你的投票表單是私人而非公開，你可以為你的表單設定密碼，如此一來就只有知道密碼的人能進去投票，避免其他閒雜人等亂投票影響調查結果哦。

私人問卷，輸入密碼才可填寫

限制投票時間──問卷有效日

你可以透過「問卷有效日」限制投票表單的開放時間，從年份、日期到精準的時刻都可以自行設定，若時間不到或超過指定時間，投票表單就會自動關閉無法開放填答。

限制總投票人數──回收數量上限

若你想限制投票人數，你可以透過「回收數量上限」限制表單的回覆數量。舉例來說，若你想提供抽獎誘因給前 1,000 名投票者獎品，你可以設定表單回收數量上限為 1,000，當表單回收第 1,000 份回覆就會自動關閉，第 1,001 個人便無法進行投票。

三、投票之後

投票之後，如何促進與投票者的互動，讓投票活動更加熱絡，迴響更好呢？又該如何善加把握好不容易累積的大量投票人潮，將這些人轉換為潛在顧客名單，方便日後針對他們推播活動或投遞廣告呢？

提高投票互動──立即公開結果

每個人投完票後，一定會很好奇自己投的選項表現如何？其他人的投票狀況又怎麼樣？若能讓投票者投完票後，能立即查看整體投票概況，不僅能讓投票活動更加熱絡，也能滿足投票者的心理期待。

把握大量投票人潮──感謝頁轉址 / 自訂感謝頁

好不容易吸引人進來投票，當然要好好把握這些流量，如果讓他們一投完票就走不是很可惜嗎？

投票者送出表單後會進入感謝頁，該頁面有個強大功能──「感謝頁轉址」。感謝頁轉址能讓你安插任何網址在按鈕裡，填答者填完問卷後點擊按鈕即可前往該網頁。如果你想宣傳活動，可以在按鈕安插官網或活動網站連結；如果你想引導填答者按讚粉專，可以安插粉專連結。

100% 保證導流：自訂感謝頁

如果你想確保每個參與投票的人，都能完全被引導至指定頁面，透過「自訂感謝頁」可以保證沒有任何漏網之魚。

自訂感謝頁和感謝頁轉址的差別在於，投票者送出表單後不會進入感謝頁，而是直接跳轉至指定頁面（e.g. 你的官網、粉絲團、活動頁面...等）。

立即打造你的線上投票系統吧！

一個完整的線上投票系統，不僅可以協助你快速蒐集投票結果，還能有效解決灌水灌票及重複填答等問題，又能有效與投票者互動，炒熱活動氣氛！

三秒鐘免費註冊 SurveyCake 會員，就能立即打造「快速、即時、公平」的投票系統，有效滿足投票需求！

本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此

合作資訊