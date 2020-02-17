「苑裡掀海風」的進化旅程：帶動返鄉青年與在地志工參與，打造出經典小鎮

文：黃靖玫

暑假進入尾聲，臨海小鎮的陽光一如往常刺目炙熱。這個週末苑裡順天宮的廟埕前，從上午便開始湧現出群聚的人潮。和平常不同的是，舞台上搬演的並非以往見到的酬神戲曲，而是抱著樂器賣力演出的樂團，還有國小學童登場用稚嫩的嗓音演唱台語童謠；舞台下方的另一端，在地小農在攤位內吆喝著介紹自家友善環境的農產品，往來人客則手持環保餐具選購在地食材製作的餐點；隔壁手作DIY的攤位，圈著一圍低頭的人們，手上正努力製作藺草編織、古早童玩與草染藝品；廟埕的另一頭，榕樹下有一群人圍著展板熱切談論著，你來我往地好不熱鬧。

這是2017年第一屆的「海風季」活動現場，由「苑裡掀海風」團隊籌辦的在地藝文活動，結合了音樂、友善小農、當地手工藝、公共議題等元素，吸引了超過4000人次的參與者，其中約有一半是來自外地的觀光客。這次的活動並沒有申請公家單位的補助，完全是掀海風團隊與志工們、在地商家合作，由小額募資、販售周邊商品、以及向在地企業募款等民間資金來負擔。

「苑裡掀海風」的團隊成員因為2013年「反瘋車」運動而結緣，運動結束後留在當地耕耘，延續對公共議題的討論，並把關注力轉向推廣傳統藺草編織產業，以及和在地友善環境的小農合作，希望能承接過往農業社會的「交工」概念，轉化為現今社群之間彼此的協助力量，傳承在地的特色與文化。

籌辦海風季的想法其來有自。作為苑裡在地凝聚返鄉青年的組織，希望能號召更多年輕人認識或投入苑裡的活動，同時也想知道在地鎮民是否認同掀海風關注的議題，並願意以行動支持藝文祭。活動地點選在媽祖廟前，原因除了廟埕本就是傳統的公共空間，另一方面也是希望大家能發揮傳統社會祭祀圈中「有錢出錢、有力出力」的概念，一起來支持民間自辦的活動。

掀起風潮後，下一步往哪去？

第一屆的海風季不僅帶動許多返鄉青年與在地志工參與，透過民間的募資宣傳，以及活動當天的親身體驗，也讓苑裡鎮民們更加認識掀海風團隊。那時候，團隊成員正處於思考下一步的階段，「成立據點」就成為拓展團隊工作的討論選項。

原本掀海風並沒有獨立的工作空間，團隊成員與海風季的工作伙伴們討論之後，決定以獨立書店的形式，在苑裡經營空間據點。以往團隊與其他合作伙伴的關係是一對一的經營，透過海風季的活動，讓這群理念相近的人有機會彼此結識，形成向外擴散的網絡，因此也希望這個空間據點，能夠聚集大家共同關注的主題，提供社群連結的功能。此外，獨立書店不僅有傳遞知識跟文化的概念，調性也很適合辦理藝文活動；而店內除了販售書籍、海風季相關商品之外，也提供輕食餐飲，延續團隊原本關注的傳統藺編產業、在地友善農產品等主題。

Photo Credit: 阿桂 「掀冊店」的閱讀空間一隅。

燒掉的百年菜市場，燒不掉的苑裡記憶

「掀冊店」於2018年正式開幕營運，孰料相隔不到三星期，鄰近的苑裡公有市場便發生大火。恰巧不久前掀海風與橘子基金會合作，曾經在菜市場進行田野調查，收集攤商們的勞動生命故事，策畫「市場人生」展覽。因此火災發生之後，掀海風便二話不說地提供援助。不僅鼓勵受災的攤商成立自救會，並利用先前的調查內容，搭配地方文史資料，向苗栗縣文化觀光局提出申請，將火災後倖存的大門、部分牆體、山牆及「据賣所」建築提報為古蹟。

苑裡市場興建於日治時期，至今已有百年歷史。火災的消息後傳開之後，不少鎮上的民眾，甚至已經移居外地的老苑裡人，都紛紛來到現場緬懷這個有著共同記憶的場所；掀海風也在對街的騎樓重啟「市場人生」展覽，再次展出市場與攤商們的故事。民眾們在此交換彼此對於菜市場的記憶與故事，留下想要對市場說的話。這些對於攤商們而言，都是相當重要的支持力量。

Photo Credit: 阿桂 苑裡市場發生大火後，民眾在「市場人生」的展覽攤位留下想要對市場與攤商說的話。

每當自救會開會時，掀海風的成員也會加入討論，甚至陪同攤商們回到現場撿拾火災後的殘餘物品。「我們注意到在等待的過程中，市場阿伯阿姆的心理狀態非常焦慮與低落，有一種無能為力的感覺，所以決定陪他們回去撿東西。」掀海風的成員劉育育大學時主修心理，她認為撿拾物件不但能協助釐清攤商的損失，如果未來政府同意賠償可以有所依據。

另一方面，由於這些物件標記著他們勞動工作的回憶，透過回到現場撿拾的行動，也讓大家重新連結自己跟市場的關係，還能藉機會彼此交換近況、流通資訊，對於受到災損的攤商來說，有另一種心理層面的幫助。而在撿拾的過程中，大家也發現市場攤位的小工具，往往蘊含著主人的巧思與在地的常民文化。這些撿拾回來的物件經過整理後，也成為地方文史記憶的一部分，並在市場未燒毀處的一個空間留存、展示。

在文資審議結果公布之前，掀海風還集結了市場攤商、在地商家，共同舉辦苑裡菜市仔音樂會，融合音樂、市集與公民參與的力量，為菜市場的存續與去留發聲。所幸苑裡公有市場之後便順利通過文資審議，登錄為歷史建築，鎮公所也已經開始著手重建的工作，希望能讓新的市場與舊的歷史建築並存，呈現過往歷史的風貌，也規劃出合適的使用者空間，讓苑裡鎮民世代以來的共同記憶能不斷延續下去。

真正的文化和觀光要從地方認同開始

掀海風成立以來，就持續不斷以小旅行與文化推廣活動的方式，為來訪的旅人們介紹苑裡的文史故事、傳統的產業文化，並且嘗試以生態博物館的方式，將一個一個的景點連接起來，如音樂家郭芝苑故居、歷史建築苑裡公有市場、天下路的帽蓆老街，再回到掀冊店。串聯過去與現在，策畫出具有在地脈絡的旅程。

恰巧在2018年底，交通部觀光局將隔年的觀光主題訂為「小鎮漫遊年」，並在網路上舉辦投票，選出30個經典小鎮，苑裡在活動中擠下瑞芳、坪林、鹿港等一般民眾心中的熱門觀光聖地，奪得最高的票數。對於這樣的結果，掀海風的成員們發表了不同於官方的意見。

「我們覺得真正的文化和觀光，要從建立地方認同開始，所以我們想要用民間的力量，由下而上地去指認出我們的經典是什麼。」育育如此解釋，這樣的想法也催生了苑裡海風夏季學校。「我們覺得培訓很重要，經典小鎮要有經典的鎮民，所以這個學校的概念是一種公民培力的學校，就是關心在地發展公共意識的培力。」

在今年的海風夏季學校中，將地方創生的概念轉化為「地方創校」，以苑裡的田野作為教室，引領地方民眾向土地、向家鄉學習。內容包括拍攝苑裡紀錄片的工作坊，邀請大家一起拍攝出自己心目中的苑裡景點；採集在地特殊地點的聲音，作成聲景地圖；以不同的學科專業策畫主題書展；舉行公民審議活動，持續引領民眾討論對於菜市場重建的想像；另外也有專為高中生設計的大學系所經驗分享會。

「我們的團隊成立到現在已經第五年，必須思考下一個階段怎麼培育更年輕的參與者」身為七年級生的育育解釋。「現在團隊裡有八年級生，可是如果再過三到五年，沒有九年級生加入，那就會有一個世代的斷層，這表示我們的工作方法跟理念是沒有傳達給年輕一代的。我們也不能預設自己一直到五十歲都還能繼續做這樣的工作，所以要開始思考如何培力，讓現階段的高中生、大學生知道說他們還是有機會可以回到故鄉做不同的事。」

因此，掀海風與學校有許多實質上的合作。校方的老師與學生主動擔任掀海風相關活動的志工，並且參與討論這些在地活動的元素與內容，進一步可以從中提煉出來作為教案的素材，這也符合了108課綱中素養導向課程設計的概念。而當學校師生認同掀海風團隊工作理念後也會受到影響，持續關注生活周遭的公共議題，並將這樣的想法傳遞給更多的鎮民。

要如何將「地方」打造成「經典小鎮」？除了仰賴少數具有理想的工作團隊「掀風鼓浪」，更需要公部門、在地商家、民間團體的通力合作，以及一代又一代認同在地、願意共同描繪美好未來的人一起參與。才能將在地的風土文化、常民記憶、物質生活……形塑成歷久彌新的經典，讓人無法窮究其義，願意主動走向她。這也正是「苑裡掀海風」不斷蛻變，持續前進的方向！

本文經新作坊授權刊載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航