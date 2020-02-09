《競爭之死》：拜監管與反壟斷的疏失所賜，科技巨頭們在市場上呼風喚雨

文：強納森．坦伯（Jonathan Tepper）、丹妮絲．赫恩（Denise Hearn）

矽谷這樣侮辱人

避稅、關說、詐欺，絞殺新創

誰來監督監督者？——古羅馬詩人尤維納（Juvenal），《諷刺六》（Satire VI），第三四七行至第三四八行

亞當．拉夫（Adam Raff）和希瓦恩．莫倫（Shivaun Moeran）攜手創辦的新創公司，你聽都沒聽過，卻是最有前景。

一九八○年代末，拉夫在愛丁堡大學（University of Edinburgh）攻讀程式設計，莫倫在倫敦國王學院（King’s College London）專攻物理學與電腦科學。拉夫和莫倫生長的地方相距不過○．八公里，彼此卻素未謀面，他們的共同朋友想到兩人都有科學及工程背景，想幫他們牽線撮合。他們的朋友有先見之明，拉夫與莫倫見面後一拍即合，沒多久就步入禮堂共結連理。

夫婦倆的職業生涯都與科技為伍。希瓦恩在英國連鎖藥妝品牌博姿（Boots）及美國通用汽車，擔任軟體專案主管，亞當則看管歐洲氣象預測服務專用的超級電腦。

某日亞當在辦公室外吞雲吐霧，他靈機一動：如果能開發一個搜尋引擎，找出商品最實惠的價格如何？ 二○○六年，拉夫夫婦創辦線上比價網站Foundem，可搜尋出最便宜的網路價格。亞當和希瓦恩研發的技術好到沒話說，有辦法篩選出哪個網站會變相收取運費，哪個網站的標價最低。拉夫夫婦雙雙辭去工作，展開比價網站Foundem.com的初步測試，他們自認是大贏家。

然而Foundem.com正式上線後，消費者對該網站的興奮感迅速消退。起初用戶對這個網站一頭熱，但上線短短兩天後，訪客量突然急遽下滑，而且一去不回頭。

拉夫夫婦大吃一驚，他們檢查任何導致流量驟降的可能原因，納悶究竟是怎麼回事。答案呼之欲出：他們的訪客都是從Google網站流失的。在初步測試階段，Foundem在Google的搜尋結果排名名列前茅，忽然之間從雲端跌落谷底，彷彿有人將這個網站列入黑名單。

一般人上Google搜尋時，多半只會點擊搜尋結果最前面四條的連結，網頁幾乎不會再往下捲，遑論跳到下一個頁面。如果你的網站沒有出現在搜尋結果首頁的上端，還不如死了算了。Foundem掉出Google搜尋結果的第一頁，但也不在第二頁，連第三頁或第四頁都排不上，好不容易在第十五頁發現它的蹤跡，甚至排到第一百七十頁之後，此實際結果跟Google完全沒有這個連結，簡直沒什麼兩樣。

在雅虎（Yahoo）等其他搜尋引擎，Foundem的排名依舊很高，但無濟於事。Google在全球搜尋引擎市場的市占率超過八五％，Foundem在Google銷聲匿跡，等於宣判死刑。

Foundem很明顯是遭到Google排擠， 這家公司不僅從Google的有機搜尋結果除名， 也不得透過關鍵字廣告服務Google AdWords（譯注：現已更名為Google Ads），購買廣告刊登位置。彷彿回到蘇聯史達林時代（Stalinist Soviet Union），Foundem的臉被從照片中抹掉，讓Foundem這個惱人的存在，從記憶中一筆勾銷。

Google的行事風格迥異於雅虎及其他小咖搜尋引擎，原因其實不難理解。Foundem之所以遭貶抑打壓，還不是因為Google有自己的產品搜尋網站要推。沒人找得到Foundem，Google的產品搜尋服務Google Product Search（現轉型為Google Shopping），就能在所有類似服務中獨占鰲頭。

Google就是用這一招對付很多其他網站和潛在對手。Google雖以全方位搜尋網站聞名，但這家網搜龍頭也覬覦「垂直」搜尋的商機。所謂垂直搜尋，就是將搜尋範圍鎖定在特定領域，例如房地產目錄、地方商家名錄、法律檔案、比價圖檔等。

Google開始偏袒自家產品搜尋網站後，旗下的比價購物服務大爆發，在英國的流量暴增四十五倍，德國是三十五倍，法國十九倍，荷蘭二十九倍，西班牙十七倍，義大利十四倍。與此同時，其他競爭對手的垂直搜尋網站流量潰散，在英國銳減八五％，德國慘跌九二％，法國痛失八○％。然而，不光是歐洲出這樣的問題。

多年來，Yelp穩坐美國最火紅的地方商家評比網站寶座。Yelp太受歡迎，Google也打起它的主意想收歸己有，卻被Yelp打回票拒絕求親，Google由愛生恨展開甜蜜復仇。Google將Yelp網站踢出搜尋頁面，搜尋者找不到相關訊息自然不會造訪，Yelp開拓新客源遇阻。Google每小時從Yelp網站截取近三十八萬六千張圖片，部分照片被挪用到Google Maps的商家資訊，Google也開始推出自家版本的地方商家評比服務，與Yelp較勁的意味濃厚。

Google要「消滅」的網站名單落落長。蓋帝圖像（Getty Images）是全球首屈一指的照片供應商，長久以來是設計師和編輯一有需要就想要求助的圖庫網站。不過二○一三年，Google下定決心想要取代蓋帝圖像，成為找圖的首選地，他們故技重施讓蓋帝的圖像消失，然後讓圖片在Google Images重見天日。蓋帝圖像也步上Foundem的後塵，流量狂掉八五％。

專門預測名流身價的網站CelebrityNetWorth.com，創立於二○○八年，說到此網站的緣起，竟是主修金融、在數位媒體公司服務的創辦人布萊恩．華納（Brian Warner），好奇美國喜劇演員拉里．大衛（Larry David）的身價應運而生的。華納利用Google搜尋引擎查過大衛的財產淨值資料，他發現出來的結果全是「垃圾」，於是決定自己開辦網站。網友一味想知道自己最愛的大明星身價值多少，這個網站成了一探男女演員身家的熱門首選。華納開始招兵買馬，廣告營收滾滾而來。

Google也嗅到商機，尾隨這家當紅炸子雞而來。二○一四年，華納收到一封來自Google的電子郵件，詢問他有沒有興趣讓Google免費使用他網站的資料，被他一口回絕。他看不出有什麼理由這麼做，把耗費多年心血、斥資數百萬美元做出來的成果，白白讓人坐享其成。不過，Google無論如何還是利用了名人身價資料。

二○一六年二月，Google把CelebrityNetWorth資料庫中二萬五千位名人，一一以精選摘要（Featured Snippet）方式展示。大家透過Google就能一覽這些明星名流的身價數字，不會進一步造訪原始網站。與蓋帝圖像和Foundem的命運一樣，CelebrityNetWorth的流量崩跌六五％，華納迫不得已遣散大部分員工。

Foundem的消失，是Google濫用市場地位輾壓對手的結果。但Google使出精選片段的招數，形同摧毀對手網站，增進其對搜尋業務與搜尋廣告市場的主宰性，這麼做也讓內容創作者成了犧牲品。

由於Google是一般人進入網路世界的門戶，該搜尋引擎龍頭用打壓或截取對方資料的手段，便能將競爭敵手排擠出市場。Google憑藉其全方位搜尋的產品優勢，跨足進軍其他市場，經濟學家稱之為「綑綁」策略，但有歷史案例判定違法。

消費者會在網路上看到什麼，Google握有很大的權力，而且擴展到桌上型電腦以外的地方。Google開發的安卓行動作業系統，是最多智慧手機安裝的平台，吃掉全球高達八五％市占率。Google讓安卓作業系統綁自家的搜尋引擎，還有旗下的行動應用程式商店，成了名副其實的守門人，對那些行動應用程式與企業能接觸到的安卓消費者，進行把關工作。

Google同時利用自家瀏覽器的市場優勢圖利自己，Chrome瀏覽器全球市占率六○％。Google的Chrome瀏覽器會阻擋特定類型的線上廣告，現在更成了守門人，對供消費者觀看的廣告加以篩選。奇怪的是，被擋下的廣告類別正好是Google競爭對手投放的，絕非Google自家放送的。

Google聲稱新增的廣告阻擋功能，具集體性作用且涵蓋所有產業，為的是消除惱人的廣告。然而Google仗著Chrome在瀏覽器市場的支配地位，可逕自封鎖對手廣告，只准投放自家廣告，他們設下的標準自己不適用。

我們撰寫本書時，美國科技巨頭的總市值，已超越德國、法國、義大利等國的國內生產毛額。總市值四兆美元的身價，讓美國這幾家科技巨擘加入標準石油（標準石油能在美國石油市場隻手遮天）的行列，榮登史上最有價值企業。或許也只有東印度公司的壟斷勢力凌駕其上，這家英國殖民統治印度的代理人，擁有自己的軍隊，掌控全球市場半壁江山。

現今Google雄踞近九成的搜尋廣告市場，臉書囊括近八成的行動社群流量。去年數位廣告營收的增幅中，這兩大科技巨頭就合力包辦將近九○％。四五％的美國人從臉書平台獲取消息，比例驚人。要是你把Google算進去的話，超過七○％的美國人，是經由這兩家公司滿足知的欲望。臉書與Google掌握的用戶情資，甚至比政府情報機構還多，包括他們的喜好、偏好、政治信仰、人際關係等，這兩家公司透過完整的瀏覽和搜尋紀錄，就能追縱網路使用者。

亞馬遜是電子商務的第一把交椅，市占率估計有四三％，去年線上購物的總增值成長，這家電商龍頭就占了五三％。一項研究指出，超過一半的商品都是先從亞馬遜網站開始搜尋。亞馬遜在書市早已具有壟斷地位，取得了七五％的電子書銷售。

Google、臉書和亞馬遜擁有高超的技術實力，但這幾家矽谷巨擘現今的地位與財務成功，可說是拜監管與反壟斷的疏失所賜，放任亞馬遜大肆收購數十家電商對手及網路書店，造就它今日在圖書業的買方壟斷地位。Google得以買下勁敵數位行銷平台DoubleClick，透過收購廣告交易平台，垂直整合線上廣告市場。臉書大張旗鼓買下照片分享平台Instagram和通訊軟體WhatsApp，也不見反壟斷主管機關質疑挑戰。這些科技巨頭能在市場上呼風喚雨，有一大部分要歸咎於，反托拉斯法形同虛設不存在。

數位平台因其規模，與敵對的公司完全不在同一個檔次。法學教授兼數位平台專家法蘭克．帕斯奎爾（Frank Pasquale）曾指出，如今科技巨獸實質上如政府一般運作。「他們不再是市場參與者，在自己的領域，他們是造市者，能行使監管權力，主導其他業者銷售產品和服務的條件。不僅如此，他們渴望假以時日取代更多政府角色。」

行動應用程式能不能在iPhone或安卓手機的應用程式商店上架販售，要蘋果和Google說了算，這形同控制了數十億支手機。臉書超過了二十億用戶，它那完全令人費解的演算法，決定哪些貼文能瀏覽，哪些會被刪文。Google旗下的YouTube對保守派傾向明顯的言論有所限制，這類內容會被審查或停止流通，何以受到這種處罰是得不到解釋的，也沒有上訴方法。臉書則仗著自家的社群守則獨斷獨行，恣意過濾可接受的言論。

我們自欺欺人相信，臉書及Google是用公正無私的演算法來監督言論。可是演算法是由人編寫程式而來，沒有人是完美的，只要是人多少帶有偏見。今天左派人士可能樂見保守言論遭到審查，但未來五到十年內，會是誰掌控這些平台？ 誰能阻止這些科技巨頭，不讓它們跟審查人民思想的國家狼狽為奸？

公然實行審查制度早就見怪不怪。根據《紐約時報》報導，臉書創辦人馬克．祖克伯（Mark Zuckerberg）學過中文。更重要的是，這家社群龍頭悄悄開發一種軟體能封鎖貼文，不會在特定地區用戶的動態消息網頁上出現。《紐約時報》報導：「設計出此功能，有助臉書打進中國市場，那裡的社群網路常被封鎖。」祖克伯表態支持並捍衛這項功能。二○一四年，臉書順應俄羅斯政府要求，封鎖聲援俄國反對黨領袖亞歷塞依．納瓦尼（Alexei Navalny）的網頁。

這些科技公司實際上以政府自居。在法界，提到私人政府一詞，最常聯想到美國律師兼經濟學家羅伯特．李．海爾（Robert Lee Hale）。他曾寫道：「有一種個人或團體形成的政府，無論何時都會吩咐他人必須怎麼做，該在什麼時間遵守，如有不從就會受罰。」照海爾的定義，科技巨頭確實以政府自居。

談到稅務，科技企業自外於國家政府制定的法律，還引發其他國家展開逐底競爭，他們利用租稅協議的巧門避稅，把政府耍得團團轉。臉書、Google等科技公司，藉由「雙層愛爾蘭」（Double Irish）、「荷蘭三明治」（Dutch Sandwich）的避稅架構，隱蔽他們絕大部分的海外獲利，讓稅務人員查不到。他們的手法是將愛爾蘭子公司的營收，移轉到荷蘭空殼公司，再轉到英國海外屬地百慕達（Bermuda），信箱所有人是另一家在愛爾蘭註冊的公司。儘管是鬧劇一場，卻百分之百合法。

歐盟窮國的稅收損失，估計每年高達六百億歐元。個人和小公司的稅負不輕，反觀跨國企業獲利存放在避稅天堂的比例，自一九八○年代以來竟增加十倍，而當中又以大型科技公司占得最多。

科技巨頭是造成所得不均惡化的罪魁禍首，乖乖繳稅的民眾和小公司是輸家，利用他們避稅的企業滿手現金，股東成了贏家。

書籍介紹

本文摘錄自《競爭之死：高度壟斷的資本主義，是延誤創新、壓低工資、拉大貧富差距的元凶》，商周出版

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作者：強納森．坦伯（Jonathan Tepper）、丹妮絲．赫恩（Denise Hearn）

譯者：吳慧珍、曹嬿恆

當各行各業都被少數公司壟斷時，我們以為的自由選擇只是假象

沒有競爭的資本主義，不是真的資本主義。號稱擁抱資本主義的美國，各產業都被少數大企業壟斷，過去20年，美國超過75%的產業都變得更集中化：

Google主宰90%網路搜尋市場；

臉書（Facebook）占有社群網路市場近80%；

亞馬遜（Amazon）在電商市場具有壓倒性地位；

手機作業系統由iOS與安卓（Android）把持；

威士卡（Visa）及萬事達卡（MasterCard）占據信用卡支付市場；

美國的天空被四大航空公司控制；

五間銀行握有全美近半的銀行資產；

美國牛肉市場被四間公司鉗制；

美國國內運輸業被優比速（UPS）與聯邦快遞（FedEx）寡占……

從科技業、金融業、運輸業，到食品業甚至殯葬業，族繁不及備載。然而不單單美國如此，舉世皆然。

壟斷的惡果和我們的生活日常息息相關

「資本主義」、「經濟體制」與「市場失靈」並非與我們無關、只是出現在新聞或教科書中的名詞，而是會真真切切、每天都影響甚至形塑我們生活的實際存在。

壟斷的企業巨獸會透過遊說和關說，影響到每個人支付藥品、機票、有線電視帳單、銀行乃至智慧型手機的價格。壟斷的利益只獨厚少數富可敵國的寡頭，後果卻由其他人承擔……

極具份量的著作，而且來的正是時候

本書以輕鬆的筆調、紮實的數據與圖表說明，為何壟斷橫行、缺乏競爭的資本主義，會造成物價高漲、工資停滯、貧富差距擴大、創新貧乏、生產力不振等惡果。

作者更直言皮凱提在《二十一世紀資本論》的數據與結論都是錯的，皮凱提認為貧富差距擴大的原因是（經濟）成長緩慢，但諸如國際貨幣基金（IMF）等組織的研究卻不支持這樣的論點。作者認為，不均等之所以惡化正是因為市場變得集中，缺乏競爭，才讓富人愈富。

作者的分析一針見血，對現代資本主義的現實與矛盾，有不同以往的全新洞見，並提出強而有力的建議，讓我們得以扭轉弊端，回到更高的經濟成長、更多的就業機會、更好的薪資和人人都可公平競爭的時代。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航