入圍奧斯卡最佳妝髮的《雙后傳》，如臨摹般重現童貞女王的面貌

文：林君樺（DCFS編輯部）

Josie Rourke是一位屢獲殊榮的劇場導演，她首次執導的歷史類型電影《雙后傳》，結合其豐富的舞台劇經驗及女性觀點，描述兩位女王，如何在父權體制下爭權奪位。該作品從女王標誌性肖像，到時代審美觀考察與妝品使用，如臨摹般打造蘇格蘭瑪麗女王與英格蘭伊莉莎白一世，更因此入圍奧斯卡最佳妝髮。

《雙后傳》故事背景在1560年代，伊莉莎白一世執政期間，英格蘭政治經濟與人文藝術都達到鼎盛，她為了鞏固其地位，終身不生子，而得到「童貞女王」與「榮光女王」之稱，在電影中由Margot Robbie（瑪格羅比）飾演。

而由Saoirse Ronan飾演，一樣具有繼承權的蘇格蘭女王瑪麗，因被懷疑共謀殺害前夫而使人民起義，最後逃往英格蘭，與伊莉莎白爭奪皇位，兩人都視彼此為最忌憚的威脅。妝髮設計師Jenny Shircore比照史實，塑造伊莉莎白用來掩飾天花的紅假髮與白皙妝容，以及瑪麗女王其健康清新的年輕面貌，展現兩者截然不同卻各具特色的美感。

美貌與權力的競爭，復刻伊莉莎白時代的流行妝感

圖片來源：《雙后傳》

你有兩個女王，兩個有權勢的女人，兩個從未見過面的女人，當她們作為競爭對手，彼此的美麗和力量卻受到影響。 ──妝髮設計師Jenny Shircore

在伊莉莎白時期，人們會使用有一點毒性的化妝品與假髮妝點自己，Shircore說明：「他們使用鉛和白色氧化物，混合成奇怪妝品。男性可能比女性更早使用，但隨後女性使用足以致死的可怕合成物，而這情況直到維多利亞時代仍在持續。人們逐漸死亡，是因為他們在這些化妝品中加入鉛和汞。」

年輕的瑪麗女王妝髮設計

瑪麗的到來改變了伊莉莎白的世界，也使當時的政局產生劇變，他們彼此猜忌、鬥智設局，以奪走英格蘭寶座。「瑪麗作為一個年輕、面容姣好的女孩來到此地，我們給她一個歐式的髮型，並讓皮膚看起來年輕和光澤。」Shircore道：「然後隨著時間的推移，她變得更有力量與決心，雖然我從未希望在她身上看出妝感，但我希望延續過去的妝，給她一個更堅定，更成熟的妝容。」

兩位王者的紅假髮差異

即使兩位王者皆是紅假髮，但Shircore希望她們的假髮還是能有所差異：「Margot的自然膚色比Saoirse還黃褐許多，因此我覺得深邃又強烈的紅色更適合Margot。」當伊莉莎白覆上白色妝容，也更加凸顯她厚重的武裝，此外，Shircore亦表示：「我認為柔軟的金紅色，能使Saoirse膚色更顯明亮。」

彰顯王者地位的面具，伊莉莎白一世面容塑造

圖片來源：《雙后傳》

他們為了美麗和權力而互相爭鬥，隨著兩個女人之間的較勁，這已不再關於美，而是權力。 ──妝髮設計師Jenny Shircore

伊莉莎白染上足以毀容的天花，面對逐漸凋零的美，與瑪麗的繼承威脅，她的妝更代表一種武裝。Shircore表示：「（導演）Josie想要傳達權勢的意涵，伊麗莎白臉上的白色塗料是我們所能畫上最重的面具，關於權力的面具。」

妝髮團隊參考伊麗莎白女王的標誌性肖像，將Robbie精緻的臉龐重新塑造，他們改變其鼻子、嘴巴、皮膚，並依據Robbie的膚色，選擇適合她的紅假髮，Shircore說明：「我們花了好幾個星期剃掉Margot頭髮。」當時代流行高髮際線，Shircore讓Robbie髮際線稍微提高一些，「Margot的頭髮自然捲曲又長，我們以此作為女王最初場景的假髮。」

事實上，Jenny Shircore曾擔任《伊莉莎白》妝髮設計師，因此他相當熟稔女王的樣貌，包括她臉上極其特別的鼻子。她們繪製很多草稿，並用Photoshop在Robbie臉上，嘗試不同樣貌的鼻子，最後做出3個模型，讓Robbie試戴：「為了給她一個宛如伊莉莎白的鼻子，我們不得不改變Margot非常漂亮的現代五官。我認為新的鼻子給了她一種豪華感，在她臉上增添力量和個性。」

伊莉莎白一世天花妝容

圖片來源：《雙后傳》

當瑪麗得知伊莉莎白已患上天花時，年輕的女王不禁懷疑這是否是她的突破點。人們常常死於天花，對於Shircore來說，伊莉莎白的天花疾病是她最緊迫的任務之一。

「在電影《伊莉莎白》中，我們沒有展現出毀滅女王面孔的天花，但是在《雙后傳》，我們讓伊莉莎白患上了這種疾病。」Shircore解釋，她下足功夫研究大量天花相關知識，發覺天花有許多不一樣的呈現方式，她也配合電影設計出不同程度的天花：「有很多階段的天花無法全部展示出來，所以我必須判斷哪些階段與電影最相關。」

圖片來源：《雙后傳》

天花導致皮膚產生皮疹，接著發展成小水泡或膿皰，其在乾燥前會分裂並形成留下疤痕的結痂。Shircore意識到她可以摧毀Robbie臉上需要改變的部位，比如她的眉毛、鼻子和嘴唇，為此她也和一位Photoshop專家合作，在她的臉上加了皮疹、水泡等疤痕。

Shircore站在劇中角色立場，思考伊莉莎白的妝容：「她有一個非常美麗的下嘴唇，所以我在嘴唇上設計皮疹和水泡，然後沿著她的眉毛、鼻樑上做了同樣的事情，因為伊莉莎白還是會用化妝來掩蓋皮疹留下的傷疤，而且妝法不複雜，她透過化妝改變她的容貌。」

此外，另一個棘手的妝容設計，是弄清楚這些會隨著時間的推移而變化的傷疤：「這些皮疹已到頭部，逐漸變乾，我不想讓她的疾病成為一片毯子，她的臉上還有3到4個皮疹或水泡，處於不同的天花階段。」

無論Margot是否會在場景中畫上濃妝，重要的是她的傷疤始終存在。」 ──妝髮設計師Jenny Shircore

儘管女王的白皙皮膚與紅假髮掀起潮流，但細看時尚背後的原因，卻不那麼光彩。人們為了美貌使用鉛與汞的混合物，造成皮膚無可抹滅的傷害。當然，電影幕後不會真的使用有毒妝品，而是以現代的妝髮技巧，儘可能呈現相似的妝容與真實感，讓觀眾沉入劇情中。

如何畫出伊莉莎白一世女王妝容：

參考資料：news.com.au, the Credit, youtube, deadline, yahoonews

圖片來源：the Credit



本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航