《屍速列車》是否在暗示韓國過去的階級鬥爭？

文：罵克伍陸

一個幽靈，共產主義的幽靈，在歐洲徘徊。 ──馬克思《共產黨宣言》

雖然在看《屍速列車》之前我所看過的韓片就只有《駭人怪物》跟《我的野蠻女友》而已，但我自認為看出了一些端倪。想跟大家分享一種假設：《屍速列車》是否在暗示韓國過去的階級鬥爭呢？如果我們真的可以如PTT電影版裡面這篇〈屍速列車的政治隱喻〉所說，把殭屍當成共產主義，那是否就可以把殭屍吃人當成是無產階級對於其他有產階級的批鬥？而整部列車上的所有行為、舉凡殭屍、主角、列車長、資本家的所作所為是否就是階級行為的縮影呢？

你或許會說這是腦補。但馬克思不也在《共產黨宣言》開宗明義就說「共產主義的幽靈在歐洲徘徊」嗎？只是我認為這次是「一群殭屍，共產主義的殭屍，在列車徘迴」罷了。所以我想大膽假設這是一種可行的讀法。甚至認定這種解釋方式才能讓我們補足《屍速列車》中一些不合理的地方。以下就針對其中的情節來解釋看看。

（以下含有《屍速列車》劇透）

列車上播放的新聞、群眾的反應

圖片來源：《屍速列車》 身為一部活屍片，活屍在電影開頭卻是完全缺席？

令人意外的是，從電影開頭男主角的視角來看，我們只看到都市裡的大樓燒起來了，人們急著逃出都市（男主角差點撞車那段）。媒體也只說這是暴力事件，而不是一般殭屍片聽到的生化危機。新聞裡面提到的政府說法也極其曖昧，只說了「全國戒嚴」跟「國民要對政府有信心，不要相信小道消息」之類的話。這裡跟台灣以前保密防諜的說詞有87％相似。

這似乎開啟了一種超譯《屍速列車》的方法：我們不能單純把《屍速列車》當成殭屍片看，殭屍本身的行為、政府的反應都可能是對社會氛圍的暗喻。就連老婆婆對這新聞的看法也是「現在的年輕人動不動就上街抗議」，從片頭至此，「殭屍」這個詞從未出現。我很懷疑，如果今天片名翻譯不叫《屍速列車》，而是直譯的《釜山行》，然後再把片頭一開始的死鹿復活橋段拿掉的話，會不會有人看到這邊還不知道這是殭屍片呢？

阻止殭屍的方法

在列車上乘客及主角們曾經兩次阻止、或者至少成功地分散了殭屍的注意力。第一次是發現殭屍只會衝過來但不會開門、而且只要看不到活人就不會攻擊。第二次是男主角把帥大叔的手機扔到對角然後打電話過去，因為手機鈴聲夠俗所以殭屍就被吸引過去了（笑），主角們得以順利通過該節車廂。這似乎暗喻了社會如何透過體制內的方式抒發無產階級者的憤怒，一是透過媒體來遮蔽群眾的眼光，二來透過流行娛樂來疏導人們的負面情緒。

第二點比較好理解：本片中的殭屍會受到聲音及光線影響來行動，就這點來說似乎與追求聲光效果的追星族無異（被毆）。希特勒不也說過不需要讓年輕人有判斷力和批判力。只要給他們美麗的明星、刺激的音樂就行了？這些娛樂文化看似無用，卻是分散無產階級力量的重要媒介。

至於第一種，也就是透過媒體來阻止無產階級聯合這點，我認為片中是有明確暗示的。當帥大叔關門把殭屍擋在外面時，主角告訴大叔可以把手放開沒關係。接著孕婦靈機一動把報紙貼在窗戶上，結果殭屍停止撞門了。這裡怎麼看都很怪，主角怎麼知道殭屍不會開門？孕婦又怎麼知道只是把門貼起來殭屍就不會衝過來？

原因或許很簡單：報紙很好用。無產階級擁有衝撞階級的能量（撞門）、卻缺乏進入更高階級的方式（開門）。加上受到報章媒體的影響，它們很快的恢復平靜。在此列車門成為了一個意象，反映了無產階級在體制的衝撞以及阻隔。

大田站為何全是軍人殭屍？

圖片來源：《屍速列車》 恩？全是軍人？

這我一直覺得很怪，有個一兩個平民百姓殭屍應該不為過吧？轉念一想，那可能是指涉北韓共軍。查了一下資料，韓戰時南韓政府一度被逼到只能堅守釜山，其他地方全都淪陷了。這也解釋了金主任在電話裡的那番話「在釜山的初步防禦成功了」。換個角度思考，韓戰時也是「左派勢力的入侵在釜山止步了」。

在大田站還有一件值得注意的事：為何人們逃回列車後，卻像笨蛋一樣打開了裡面充滿殭屍的車廂？當然這是災難片，每個人當下的腦衝行為都有牽一髮動全身的可能。但我認為這裡反映的是，當眾人看到軍人殭屍（北韓共軍）對人民的屠殺後，回頭尋求與自家左派共處的可能。如果照馬克思的說法，左派會超越國界及民族的藩籬，聯合起來共同推翻有產階級，這裡就是一個很好的案例了。

保導聯盟事件：被困在第13節車廂的人、以及從第9節車廂前往救援的人員構成？

圖片來源：《屍速列車》

保導聯盟據載是南韓政府在1949年成立的官方組織，旨在懷柔、統一控制和正確引導左派勢力。在韓戰爆發後，當時的總統李承晚為對抗左翼勢力，韓國國內實行了專制獨裁統治，不但嚴厲鎮壓共產主義者為代表的左翼勢力，連這群保導聯盟組織的人也被視為共黨的同路人，被政府血腥屠殺，據估計殺了10萬人。

保導聯盟的人員組成十分多元，同情左派的人、溫和右派、中間派、當然也是有湊數跟共產黨毫不相關，純粹受到威脅利誘而加入的平民百姓。列車上剛好也有很類似的構成：對抗左翼勢力、被千里馬營運長（右派）把持的列車長（決策者）堅持掃除所有感染者（暗示可能被左派滲透的人／主角群），支持營運長這麼做的其他乘客（有產階級）、殭屍（泛指所有被共產主義影響而失去理智的人們）。

被困在列車上第13節的成員，正是代表了共產主義亟欲吸納的成員縮影：無產階級（流浪漢）、同情無產階級的人（姐姐）、年輕的下一代（秀安跟孕婦）。另外別忘了更早之前的棒球隊學生。從第9節車廂前往救援的主角、大叔跟學生可能就是指這些保導聯盟中有積極作為的人員，他們根本上算是右派的人，但卻因為跟左派接觸的關係而被政府懷疑。

這也呼應了為何那位千里馬營運長打死都不開門的原因：在他眼中根本無法辨識這些人是否為感染者（左派勢力），只能透過排除異己的方式防止可能的滲透。寧可錯殺，不可錯漏。

如果不開門這件事影射的就是保導聯盟事件，那麼老太太（妹妹）開門引殭屍也顯得可理解了。因為對她來說殭屍也好、自私的營運長也好，他們沒人顧及這些保導聯盟成員的安危，每個人都是自私的。我們可以說，妹妹無視意識形態的鬥爭，也不特別站在哪一方，她只是單純對這種鬥爭感到厭煩，為她姊姊深感不值罷了。

一路從第9車廂打殭屍打到第13車廂的男主角，最後卻自己伸手給殭屍資本家咬？

圖片來源：《屍速列車》

從殭屍出現之前，其實這部片就一直在重複一個思想：「人必須自私。」坑殺散戶，因為他與我無關；關門擋住帥大叔進來，因為他與我無關；別讓位給孕婦，現在不是禮讓的時候；別告訴人群自己知道的消息，因為只要女兒跟我知道就可以了。就我看來，這有點像是一路走來自私的主角對於自己行為的贖罪。（補充另一種可能：正如同保導聯盟的成員明明就為了統制左派勢力存在的，但到最後卻被極右派反咬一口。）

雖說資本主義的形成不單單源自人們的自私，但不可否認的是這個價值觀對於整個（韓國）社會影響極大（對台灣來說不也如此？）。對抗左派的人一路走來憑著一己之私拋棄了許多人，就像尼采所說跟怪物戰鬥的人要小心不要成為怪物，與殭屍戰鬥的人最後也成了殭屍，營運長跟主角就是個很好的例子。

人們之所以會選擇左派，就馬克思的說法，不就是因為資本家出於自私剝削了勞動的剩餘價值，所以人們才群起反抗嗎？失去理智的人未必就是殭屍，也可能是活人。

走進山洞，唱出離別之歌

這結局很突兀。但如果把整部電影看成韓國從階級鬥爭、韓戰走出來後，後面的生活還是一片黑暗、沒人敢保證未來會如何的狀況，我倒覺得這結局不賴。人們必須在不忘歷史傷痛下與過去做個了斷，對秀安來說，經歷了那麼多事（走上失控的列車、親眼目睹了喪心病狂的殭屍跟乘客、歷史潮流下的生離死別、換過列車、到最後跟孕婦走出列車），這是給父親未完的歌，卻也是給她自己的、給她未來的歌。

這一首是夏威夷的歌，我覺得這是件很哀傷的事，因為這表示這段復甦的路還是需要美國的幫忙（我們不也如此嗎？）

意識型態的幽靈是我們必須描繪的

綜觀整部電影，不論是列車本身或是車上乘客，似乎都一再影射韓國的社會氛圍。大多數對於《屍速列車》的負評來自於角色不夠人性化、情緒轉折不夠多、或是覺得轉得有點硬。但是如果照上述說法，這反而不是《屍》片弱點，而是本片為了呈現社會縮影而故意有所為之，每個角色似乎不只是個人，也代表某個群體的集體心理。

當然，以上所做的這些評論並不是想告訴大家「屍速列車其實就是歷史片、政治片」這麼武斷。說實在的，我認為這篇頂多只是提供了一種重讀《屍速列車》的方法，至於它的意義、衍伸、好壞與否，其實還是掌握在每個觀眾心裡的。

最後，如果要我回答為何台灣拍不出《屍速列車》這種片的話，我認為有一定程度是因為我們尚未掌握意識型態的幽靈、未能理解歷史、也未能將社會氛圍化做美學題材，因此創造不出能夠讓人有感觸的殭屍或怪物。綜觀整個志怪文學或是電影的發展，其實還是以理解社會氛圍為重要元素。唯有先理解縈繞在群眾心中揮散不去的事物或現象，才能進一步去塑造怪物的形象及相關設定。

本文經方格子授權轉載，原文刊載於此

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核稿編輯：翁世航