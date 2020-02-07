《後山來去：豐田村誌》：日人神社成了台灣人的寺院，合境平安

文：楊富民

不動明王

日本人所擔心的暴動最終並沒有發生，甚至比預期的更加平和。

遣返的那一天，他們打開家門就看到台灣人背著行囊，身後用牛車拖著一家行當，等在那裡。這些人有的早已約好了，以現金換取他們的房產；也有的純粹是等著他們走，以便迅速占領房屋。但哪怕是單純占領房屋，過程也是安靜且有秩序，沒有任何爭吵、不快。先來的等著，後來的見此處有人「排隊」，便主動另覓下一處空屋；不小心挑到已經販售的房子，日本人便出來提醒，外頭的台灣人則道謝離去。

日本人坐上火車到花蓮港，再坐船出發回國。因為相識的日人在火車上，一些台灣大人、小孩紛紛擠在車窗外，葉欽富就是其中一位。木原勝衛先生離去時，將菸樓、地產都給了他，他內心無限感激，特別前來送別木原一家人。火車頭嗚一聲冒出蒸騰的白煙，車輪吃力地往前推進，車上響起《君之代》，火車緩緩開動了，一時車裡車外淨是不斷揮舞的手。有人將頭伸出窗外，或許還想再看一眼這片土地吧，終究他們沒能如歌詞說的，在台灣住到「細石成巨岩，山岩生綠苔」。

葉欽富目送火車遠去，直到再也看不見。那些車廂中滿臉通紅引吭高歌或低頭啜泣的畫面，直到他老了都還常想起。明明同一片土地一起長大的人，怎麼會是不同的人呢？台灣人被日本人欺負，日本人許多時候又怕著原住民，原住民又常遭台灣人欺騙……

日本人離去後，來自米棧村的部落，結夥取得民族街上的幾處日人房屋。幾戶台灣人家便聯合上門，告訴這些部落的人，說擁有房屋就要繳交地價稅，還要課徵土地稅，說之後國民政府的稅務官員會要他們繳交多少多少錢……最後才說，不如由他們收購房子，大家賺一筆錢回部落算了。原住民聽了不僅向他們道謝，也不計較房價之微薄，就回米棧的部落去了。葉欽富無法對這件事說些什麼，畢竟自己取得木原先生的土地與菸樓，已經招人忌妒了，至於村子裡，大家有房子住了，誰還願意搭理那些部落的人？

眾人倏然從「戰敗國」變成「戰勝國」，莫名的喜悅的確令大家有些不知所措，但生活確實變得踏實起來。政府換了，生活還是得過，地方仕紳除了準備迎接國民政府軍之外，更重要的還有迎「地方的神」，不久便召開日本人走後的第一次神社會議。

葉欽富也被召集參加會議討論，和另一位住在中里的楊添財，是少數能居住在日本村落的台灣人，甚至還是最熟悉村子裡的人。黃水發作為會議的召集人之一，則是最受大家敬重的台灣人。

曾經日本人禁止台灣神明，對他們來說，日本天皇才是真正的神祇後代，受大和之名眷顧，信奉神道教的他們，一旦發現台灣人神像，拿著大鐵槌就搥下去。遭到日本警察破壞的神像，黃水發會前去收拾，放在家裡嘗試著修復。

日本人走後，台灣人搬進村子，黃水發除了拖著一車家裡的行當以外，還有整整一板車破碎、殘缺的神像，引來村人紛紛讓道注視，稍後有人乾脆一步向前幫忙推車，隨即越來越多人加入，儼如突如其來的迎神賽會。有人問黃水發，不如在他家開一個神壇吧？黃水發搖搖頭，說神社空了，他要把神明迎進去祭拜。村人聽了莫不點頭稱許，於是大家分頭緊鑼密鼓準備著迎神。豐田神社也因此正式成為鄰近五村（除了豐田三村，還包含溪口村、樹湖村）的信仰中心。寺誌《神社記》上記載著：「神社為日本政府所建之日本太神社，日本降伏一年，日人所供奉個宗神化歸日本，所留存空獻神社寺宇」。

村人安頓後，召開第一次神社會議，各方吵得不可開交。有人建議將黃水發搶救的神像供奉到神社內，有人則持反對意見，認為既已破敗，繼續祭拜下去恐生邪靈，也有人說，地方不可一日無神。每個說法似乎都有道理，出乎預料的，黃水發倒認同不可祭拜那些神像，「村子既然重生，今日是台灣人的村莊，需得有新的神明鎮守才好。祭拜殘破的神像，外人來到村中，看了亦會恥笑」。

黃水發都不反對，大家也無話可說，只是哪裡生出新的神像？一旁的葉欽富忍不住說：「過去日本人拜的藥師如來佛還在村中，日人未帶回去……」大家明白葉欽富的意思。日本人禁止台灣神明期間，大都是道教神像受到破壞，因為日本人自己也祭祀佛教諸佛，似乎也不反對台灣人祭拜佛像，離開時也未帶走。只是日人供奉過的佛像，難免讓大家內心有些疙瘩。

黃水發沉吟了一會兒，表達了意見：「日本人留下的藥師如來佛僅是一面石碑，成為主神似乎顯得寒磣……過去開發鯉魚尾，北端初音附近興建銅門水力發電廠，底下侍奉一不動明王神像，全身漆黑，雕工精細，面目令人畏懼，但法力無邊，鎮煞惡靈無往不利。我親眼見過，對上不動明王的眼，簡直會把人心翻攪一遍。」

為何有此佛像？當時日人深入山林開發，由於地震、風災頻繁，又有原住民出草，工人與駐紮軍隊鎮日人心惶惶，上報花蓮港廳，港廳官員便要他們效法吉野、太魯閣等地，以不動明王鎮壓。於是大家請了日本工匠打造一尊神像，搭船跨海送來，而後更建造一座祠堂，供奉於山道，從此四方太平，連台灣人都稱奇。不動明王為佛教八大明王之一，日人也未帶走。

黃水發自顧自繼續說著。日本人走後，不動明王神祠由一名「善信人」看管，他過去是軍伕，戰後回到花蓮，家人卻因戰爭疏散往鄉下，從此無任何音訊，生死未卜，他沿途尋親，路經不動明王祠，見無人看管，便住了進去……

林雲堆這時候也突然發聲，他說不動明王地位還是不如佛，若要作為庇佑五村的主神，怕還需要有地位的神靈。雖然藥師如來佛像簡陋粗糙，但其地位卻無庸置疑，加上有不動明王在旁輔佐，也不會顯得神社寒酸了。

會議最終定案，揀個黃道吉日先恭迎藥師如來佛入座，後迎不動明王。當時記錄如下。

《如來佛祖／不動明王來歷》： 於中華民國三十四年（一九四五）歲次乙酉農曆七月七日，國曆八月十四日第二次世界大戰日本戰敗，無條件投降。台灣光復。歸中華民國懷抱之次年，即係中華民國三十五年（一九四六）歲次丙戌十月十二日，李金田、黃水發紹介銅門發電所之 不動明王及本境內 藥師如來佛祖之威靈，座於偏僻小間廟宇，地皮崎嶇無可奮發之地，擬定邀請地方熱心人士張良棠、黃盛訓、李石來、黃琳吉、邱阿璞、呂進星、林太平、劉秋炎等，恭請 藥師如來佛祖、 不動明王來登座於日人神社。 由黃水發、李金田、曾木桂、劉守蜂經林太平捐出參百元給予銅門接管不動明王的善信人收訖，而將 不動明王聖駕迎回豐田。是時，聯袂恭請 藥師如來佛祖聖像……善男信女數其不盡，村人等鼓樂喧天，捧場接駕引導登神社寶座。由黃水發為廟祝主持，日夜香煙俱盛，供善男信女瞻仰、尊敬。

日人神社成了台灣人的寺院，村人的土地、房也一片欣欣向榮，合境平安。生活其中，葉欽富的第一個孩子在戰後第三年出生了，自木原先生手中獲贈的菸樓也讓他過得越來越殷實，逐漸變成受台灣人羨慕的葉先生。

阿嬤的新衣

張阿妹

那一年，爸爸媽媽跟我們說，要去親戚家裡喝喜酒，順便出去玩。我們聽了好開心，一心期待那天到來。只是妹妹突然跟我說，她有點擔心，因為我們的衣服都髒髒的，怕被人家瞧不起。

因為每天都要幫家裡炊飯、煮三餐，我們衣服上都是髒髒的黑炭與灰塵。我告訴她，我不怕人家笑！但沒想到，媽媽竟然特地幫我做了一件衣服，穿上去以後，我連跳都不敢跳，家裡的東西也都不敢拿，怕手上髒兮兮讓衣服也黑了。妹妹很生氣，覺得媽媽不公平，一連幾天不跟我說話，直到我把新衣服給她穿了一下。

出門那一天，爸爸把家裡那頭牛牽了出來，讓我們一一坐上牛車，媽媽還拿稻草鋪著，讓我坐上去免得髒了衣服。一到親戚家，門口他們就放起鞭炮，有個阿姨叫我拿著香拜拜，又讓我跪著叩首，我迷迷糊糊照著做。這時突然有人喊我新娘子。我說，不是、不是。然後他們要我跟另一個男生向別人奉茶。我有點害怕，著急地在人群裡找我家人，但沒看到他們。我終於哭了出來，在一片嘈雜中嚎啕大哭，眼淚、鼻涕沾上了我的新衣服，但我再也不想要穿新衣了。

來不及了，十四歲那年，我成了別人的妻子。

書籍介紹

本文摘錄自《後山來去：豐田村誌》，大塊文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：楊富民

口述、貼布畫

土地與人的生命故事，

豐田村的前世今生，

台灣族群的足跡。

花蓮縣牛犁社區交流協會兩代社區工作者結晶。

「一個有故事的地方，那裡的人必定對它充滿感情；這些孩子會透過這些故事知道自己從哪裡來？我是誰？將來或許有一天，他們為種種原因離開花蓮、離開東部、離開台灣……但是他們不會迷路，需要回家的時候，會知道方向。」

2018年的Unknown Asia Art Exchange OSAKA展覽，評審在216個亞洲各國的藝術參展者中，將「Kanoknuch Sillapawisawakul賞」頒發給來自台灣東部的社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會，獎勵二十年來由兩代社區工作者，引領東部超過40個村落、近千名長輩用他們止不住顫抖的雙手，捏著小小塊的二手衣物碎布，沾著糨糊，一片一片創作自己的生命故事。關於戰爭的恐懼、貧困的滋味、女性處境、遷徙的足跡，以及對家人的思念、往者的追憶……一幅幅畫面，也凝固了東部各個時期的生活圖像。

豐田村曾是日本「未竟的殖民村」，加上後來的新移民，說豐田村是個不斷移出移入的聚落，一點也不為過，而透過這些「個人」生命經驗集合在一起，便形成了「集體」的豐田村誌，以及台灣東部發展史。

本書由貼布畫出發，配合長者的口述，將圍繞在豐田以及鄰近所發生的故事串連，顯現百年來人們生活在這片土地上的樣貌與發展。不僅是地方誌，也是台灣史的註腳之一。

「或許，許多故事、許多豐田乃至台灣的歷史之謎，終究還是會為歷史淹沒，永遠消失。但那都是我們這一片土地的前世。台灣的前世，比我們想像的還悠久，而台灣這一片土地的今生，就從你認識她的此刻開始⋯⋯」

Photo Credit: 大塊文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰