《不懂引導問話術，主管自己累成渣》：身為會議引導者，卻被捲入衝突時該怎麼辦？

文：新岡優子

「這是整個團隊的問題，大家一起來想想差異在哪裡吧。可以嗎？」

當團隊中有兩人相互對立，而其他人不肯參與討論時使用的提問。即便其他人不願意淌渾水，但引導人請把握發會渲染力的機會，設法讓所有人一起加入討論。不過，如果議題本身不需要所有人共同討論，就盡快結束討論，拉回原訂的議程上。

使用範例

會議上只有A和B兩人在討論，其他人都不願加入。因為A和B總是意見不合，所以在場其他人只是滿臉「又來了」的無奈感，默默等待結論出爐。

我：「看來A和B都把自己的想法說清楚了。其他人有什麼想法呢？畢竟這個問題是整個團隊的問題，大家一起來想想，目前提出的意見之間有什麼差異吧。」（「我」一邊說一邊把A和B的方案寫在白板上的縱軸，橫軸則寫上「共通點」、「差異點」、「其他」） 我：「C，你覺得呢？A和B的意見有什麼共通點？」（「我」把A、B以外的人拉進來討論，設法找出兩個方案的共通點，接著又帶大家找出差異點。至於其他不屬於共通點或差異點的意見，則寫在「其他」欄裡）

進階應用要訣

光是問「你覺得呢？」對方可能會回答「我沒意見」。所以不妨更具體地問「共通點是什麼？」比較容易得到回答，如果對方還是回答「沒意見」，堅持迴避加入討論，就繼續問「聽到目前為止，你有什麼感想？什麼意見都可以分享喔」或「你先想一下，稍後再問你」，設法把成員拉進討論中。

假如會發言的人和不發言的人壁壘分明，將使團隊成員之間的關係和思考模式僵化。建議各位不妨慢慢著手改善，畢竟貿然硬改也不好。例如，第一次先設法拉一個人加入討論，慢慢再拉兩個人、三個人……重要的是堅持不放棄。

好好運用視覺化工具。橫軸上的「其他發現」，其實是用來表明引導者心態──「隨便什麼都好！只要你們發言我就寫！」的欄位，不一定要寫共通點或差異點，請務必妥善運用。而將發言視覺化之際，也能趁機讓A、B冷靜下來，客觀看待自己的主張。

「有人可以整理一下現在的狀況嗎？我和A的意見有哪裡不同？」

萬一引導者被捲入衝突時怎麼辦？對各位而言，應該不樂見這種破壞討論的狀況發生，想必會設法化解衝突。然而，如此一來，可能會出現只剩引導者和衝突對象在對話，而其他人隔岸觀火的情況。此時，就要祭出這個提問。

這個提問的真正目的，在於幫各位爭取一些思考時間，想想自己「之後該怎麼辦」。一旦被捲入衝突，恐怕連好好思考的餘裕都沒有。不過，提問後，可以趁別人回答的5到10秒空檔，全神貫注地思索「接下來該如何收拾」。這正是引導者展現實力的機會。

使用範例

「我」在主持會議時，有一位成員對「我」的總結方式提出異議。

A：「等一下，為什麼會這樣？」 我：「這個部分剛才也有過同樣意見，在場都沒有異議……」 A：「不，這樣不對吧？在某些特定狀態下，的確是有可能像你說的那樣，但通常不會，所以應該不會出現這個結論吧！」 我：「可是……」（「我」一開口就發現大家滿臉錯愕。於是重新調整腳步，對團隊成員說了以下這段話） 我：「A，這樣啊！應該是我的理解出錯了。不好意思，有沒有哪一位的狀況？我和A的意見究竟有什麼不同？」 我：「B覺得怎麼樣？」 B：「呃……我覺得是這樣啦，引導者和A說的都沒錯，剛才那個的確是適用於特殊情況的結論，所以稍微調整一下寫法可能比較好？」 我：「這樣啊！那我該怎麼改才好？能不能說得更具體一點？」 B：「我覺得就在你剛才寫的那些內容上，再加入『於○○情況下』就行了。」 我：「這樣啊？謝謝。」（「我」依B建議，在白板上多加了一句話） 我：「A，你覺得呢？這樣沒問題了吧？」 A：「嗯，這樣就行了。」 我：「A、B，謝謝你們。那我們就繼續進行……」

進階運用要訣

就算是引導者，也不見得能妥善掌握每項討論。有時可能是太在意時間，有時可能是太投入視覺化，而漏聽或誤解部分發言。此時，要是執意用自己的做法強渡關山，馬上會被團隊看破手腳，甚至破壞雙方的信任度。所以，放下身段使用這個提問吧。引導者不必完美無缺，比起滿嘴大道理，不如大方表示「應該是我的理解出錯了」展現誠懇的態度更為重要。

「有沒有哪一位……」，也可以直接指名一位看似了解討論內容原委的特定人物來回答。胡亂指名不當人選，有時反而會讓場面更混亂。

這個提問最重要的價值，在於「為自己創造一些冷靜思考的時間」。請各位利用其他人發言時，盡可能讓自己回到客觀的立場。把會議上的互動模式，從自己對成員，引導回成員對成員，然後抓住空檔讓情緒降溫，思考如何梳理後續的討論。

「關於這一點，我覺得是○○，那你覺得呢？」

各位主持會議時，可能會碰上有人出言指責：「你問那麼多問題，難道沒有自己的意見？」此時，千萬不能回說：「不不不，我是引導者……」如果有意見，就堅定表明「我覺得是這樣」而且，別忘了一定要進一步反問對方：「我覺得是……。關於這一點，你覺得怎麼樣呢？」

陳述完自己的見解後，再反問對方的動作，能清楚展現各位「隨時都在設法讓對方思考」的態度。不過，這種互動可能會破壞和對方的關係，須多加留意避免受到影響。建議不妨以輕輕的微笑來應對。

引導者只有在碰到這個問題時才提出個人意見。至於「例如○○？各位覺得如何？」則是以提議的方式表達自己的意見。若各位實在有話想說，不妨暫時卸下引導者的任務，以成員身分加入討論吧。

使用範例

自己有意見時......

主管：「你從剛才就一直提問……」 我：「是的，因為想做好引導者的角色，所以刻意不講自己的意見。但，關於目前的議題，我覺得是○○，您覺得呢？」

自己沒意見時......

主管：「你從剛才就一直提問……」 我：「是的，因為我一直盡力扮演引導者，所以對目前的議題沒有意見。如果有需要，我會想一想，能稍微給我一點時間嗎？嗯……，關於這件事，我覺得是○○，您覺得呢？」

進階運用要訣

別強求別人對「引導學」有太多了解。與其花時間說明，不如拿出實際行動導入會議，以順暢的引導讓團隊感受到效益。或者利用開會前後的空檔，尋求與會成員的認同。總之，在會議上要極力避免讓引導者變成主角（以本節案例來說，一旦引導者回應只問問題的質疑，就可能反客為主）。開會的時間，要用來讓團隊成員多多討論。

一旦專心做引導，有時可能會像【使用範例】中的「自己沒意見時」那樣，沒跟上大家的討論。不過，別因此驚慌，妥善處理即可。

引導者在會議上說的「關於這一點，我覺得是○○，那你覺得呢？」提問，原本應該是成員發言的方式。換言之，引導者的最後一張王牌，就是「做出有如團隊成員的舉動」。原則上，引導者要帶領成員動腦思考，但有時就是無法如願。此時，就要拋出這個提問。另外，討論時間不足時也可以使用。

相關書摘 ▶《不懂引導問話術，主管自己累成渣》：開會時一片冷清，如何激起團隊的發言欲望？

書籍介紹

《不懂引導問話術 主管自己累成渣：三明治主管必學88個「暗示提問技術」 部屬主動把事完成》，方言文化出版

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作者：新岡優子

譯者：張嘉芬

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Photo Credit: 方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航