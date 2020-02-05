用經濟學分析口罩之亂：捐贈口罩給對岸是不是一種人道主義？

文：劉玉皙、佘健源

2020年伊始，中國便因獨裁體制固有的問題（紀思道，2020），導致武漢肺炎疫情發展成全球性的公共衛生緊急事件。台灣政府為應對疫情，除迅速成立疫情指揮中心，並頒布一系列的防疫措施外，也自1月24日起，針對口罩進行為期一個月的出口管制。

這項管制最初只是一項單純的醫療資源統制措施，但後來卻因名聲欠佳的政治人物與藝人連日的密集批評，莫名其妙上升為「台灣政府不捐口罩」的人道議題。

一般來說，經濟學家多半不喜歡政府對市場的管制。管制是對個人自由的傷害，而且經濟學家也認為：長期來說，政府並不會比市場更瞭解民間各種資源供需程度細緻的變化、以及經濟發展的方向。台灣人多半仍記得，上個世紀我國政府為發展汽車產業，採進口替代，先後對汽車進口實施管制與高關稅，結果多年下來汽車產業一蹶不振。

在其他國家，因管制而弄巧成拙的最知名例子大概屬美國的禁酒令。美國在1920年到1933年間，在部分清教徒的推動之下，為「治癒有問題的社會」，全面禁止酒類產銷，結果最終不僅沒有禁絕酒類消費，反而造成黑市的興起，腐敗與犯罪猖獗（Morgan,1991）。

從全球市場的角度來看，經濟學基礎教科書都會提到：若某國對某商品的貿易實施管制，則該市場參與者全體的福祉將會下降。過去韓國曾長期對稻米進口實施管制，其結果是韓國民眾得忍受遠高於他國的米價，而其他稻米出口國的稻農則是失去了一個市場。而若今天台灣禁止半導體出口，不但竹科廠商賺不到錢，全球電子產品的價格大概會瘋狂上漲。

然而，基礎的經濟學教科書也都會強調，在一國解除貿易管制的過程中，必然會發生劇烈的財富重分配。以韓國的稻米管制為例，當年韓政府在試圖解除此管制時，雖預期米價下跌將使都市民眾得利，但劇烈下跌的米價也將使農村生計無以為繼，這也就導致韓國稻農的激烈抗爭。

尤其當政府的施政目標不只有增加全國的總財富，還包括諸如平衡國內城鄉差距等其他目標時，自然需先花時間協助農村找到新的出路。這也是為何簽訂自由貿易協定通常耗費時日，因各國都需要時間處理國內財富重分配的問題。

由重分配的角度來看，對口罩進行出口管制，主要是為保障一般民眾（口罩購買者）的福利，而非生產者的福利。

Photo Credit: 中央社 內政部警政署航空警察局31日再度會同海關執行出口郵 件檢查，仍查獲高達256件、總計5萬3955片口罩的違規 案件，依法全數沒入並移送衛生福利部疾病管制署作為 國內防疫所需。 （警政署航空警察局提供） 中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 109年2月1日

我國過去因國內生產要素較貴，長年為口罩進口國，今因國際口罩需求與價格大漲，台灣由進口國轉為出口國，若無口罩出口禁令，廠商必大幅增產以應付國際需求，並趁勢大賺一波，但代價是國內口罩價格亦將成倍上揚以逼近國際價格 （譬如香港1／29日外科口罩價格已漲超過NT15／張），且最終國內口罩的消費量將少於存在出口禁令時的消費量。

儘管在沒有出口禁令的情況下，廠商所賺進的錢可能會高於國內民眾因漲價所多付的錢（因還有錢是從國際市場上賺得），但這（財富由一般人轉移到廠商）不符合國民對公平正義的想像，且也顯不利於防疫。而因台灣口罩產能的全球占比並不高，禁止出口也不會對國際的口罩價格有顯著地影響。

因此，口罩出口禁令其實只是為了滿足蘇揆所說「大家共同防疫，不容許有人趁機發災難財」的政策要求，實和所謂的人道議題搭不著邊。當然，過去十多年來台灣口罩業者慘澹經營，此次放棄發大財的機會配合國內防疫，也應獲得國人的嘉許。

此外，口罩的出口禁令必須同時限制業者和一般民眾。若此出口禁令只限於廠商，則由於國際（主要是中國）口罩價格與國內價格有不小的差距，必會出現許多個體戶將台灣口罩銷往中國以套取利益，最終仍會使國內能動用的口罩數量偏低，且價格逐漸與國際接軌。

君不見近日許多中國人在世界各地暴買口罩；且即使我國存在出口禁令，也仍有人設法將口罩寄往國外。擋人錢財如殺人父母，這也難怪某些在對岸有管道的藝人們會暴跳如雷，出口成髒。

Photo Credit: 中央社 武漢肺炎疫情未減，中央流行疫情指揮中心宣布，為使國內口罩需求合理配置，31日起政府全數徵用國內口罩工廠的生產一般醫用口罩及外科手術口罩。圖為台北市一家醫療器材店貼出口罩售完公告。中央社記者徐肇昌攝 109年1月31日

更深遠地看，今天國際口罩需求大漲的原因不只是來自疫情本身，更多是來自中國人民對共產黨政府缺乏信心。中國人不相信政府所公布的確診人數，擔憂病患無所不在，不相信政府能控制疫情，預期疫情會持續多月，更不相信市井小民在接下去的日子中，能不靠關係在普通店家買到口罩；而這些擔憂、預期也完全有其根據。

因為這樣的預期心理普遍存在於全國之中，即使自家鄉鎮沒有公告的確診病例，鄉民也會預先買入大量口罩；而業者跟政府（譬如中國紅會）知道口罩價格會再繼續上漲，自然也會留而不發。囤積口罩成了全民運動，中國乃至國際口罩價格自然大漲。

這是北京政府多年來習於封鎖消息、維穩掛帥所種下的苦果，台灣政府管制口罩出口，將國內的口罩價格與國際脫鉤，某種程度上來說也是將獨裁體制的惡果阻絕於境外。這個事件也讓我們看到了北京政權的脆弱性。

至於捐贈口罩給對岸是不是一種人道主義的表現？答案恐怕也沒有那麼簡單。許多針對災後援助的研究已指出（可參見Oliver-Smith, Anthony，1996的簡短整理），在許多情況下，人道援助難以到達真正需要的人手裡，甚至外援最終只是讓被援國內的壓迫者獲得更多權勢。

大量報導已指出，外界捐贈給湖北紅會的醫療資源，並沒有分配給專責處理武漢肺炎的武漢協和醫院；網友普遍認為這是對協和醫院之前對外揭露疫情的懲罰。

有可能的發展是，國外捐贈給中國紅會的口罩，最後成為官員的外快、共黨獎勵支持者的資源、甚或武警鎮壓病患時用以保護其自身的醫療防具。這樣的捐贈也無助於防堵疫情的擴散。援助方一廂情願、自我感覺良好認為是人道主義，但被援助者根本不是鐵板一塊的單一柔弱受害者。這些都是人道主義論的誤區。

防疫如同作戰，如今醫用口罩已採配給和徵用制度，防疫相關資源進入戰時體制、暫停自由貿易，這是為了極大化國內消費者福利的不得已，是緊急措施。但一國的國民是否對政府充滿信心，端看長期間該政府是否充分保障該國人民的自由與人權。

自由交易也是一種重要的自由。「口罩買不到」不只因總量太少，這也是超額需求的問題，只要有價格動機和預期心理，就會有人囤貨。「預期心理」的運作，不一定是惡意的哄抬價格，而是本能的害怕、擔憂、不確定。

一國若對制度和政府缺乏信心，預期心理造成的影響會更嚴重。在這種狀況之下，許多防疫政策應該針對預期心理來進行。宣布「停止出口」，並不是反自由貿易或反人道的措施，而是降低預期心理、減少恐慌。願國民一同安然度過這一階段。

（劉玉皙，專長為產業經濟學、文化經濟學與應用個體經濟學，世新大學傳管系助理教授；佘健源，專長為公共經濟學與應用個體經濟學，中山大學企管系副教授。）

延伸閱讀

當「口罩」變成中華民國的身分證與通行證，我被迫加入搶購的行列

參考文獻

紀思道（2020）。〈疫情蔓延，世界為中國的獨裁統治付出代價〉。《紐約時報》中文網。2020年1月30日。

Morgan, J. P.（1991）.“Prohibition is perverse policy: What was true in 1933 is true now,”pp. 405–423 inM. B. Krauss and E. P. Lazear （ed.）,Searching for Alternatives: Drug Policy Control in the United States. Stanford, CA: Hoover Institution Press.

Oliver-Smith, Anthony（1996）. “Anthropological research on hazards and disasters.” Annual Review of Anthropology, 25: 303-328.

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航