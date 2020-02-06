《變身後媽》：女人一旦成為繼母，就會「無緣無故」變成糟糕透頂的人

文：溫絲黛・馬汀博士（Wednesday Martin, PhD.）

「她真是個心腸狠毒的女巫！」

童話故事的歷史與繼母拿到的劇本

“She’s Such a Witch!” Fairy Tale History and the Stepmothering Script

美國威克森林大學（Wake Forest University）的社會學家琳達・尼爾森博士（Linda Nielsen）指出，當人們對扮演某種角色的某個人做出評估時，他逃脫不了成見。「我們一般會提防與記住某一類的人就是如何如何的傳言。」尼爾森解釋，「不論是繼母或賣二手車的人，我們通常會尋找蛛絲馬跡，虛構事實，記住符合我們對那種人的認知的事。」

繼母很常令人感覺是一種固定的人物設定，因為的確就是，隨之而來的放大檢視也是一樣。心理學家安・C・瓊斯（Anne C. Jones）博士比喻，繼母的處境就像是「活在社會的放大鏡之下」，不斷被檢視、不斷被批判，壓力很大，身心俱疲。繼子女舉出的「繼母原罪」，包山包海的程度令人瞠目結舌。我聽過成年的繼子女怪繼母不夠努力、太過努力、太冷漠、太熱情。我則聽過和繼母疏遠的人士談起繼母時，總是講同樣的話，「我繼母對每一個人都很好，只對我一個人不好。」或「每個人都喜歡她，但我曉得她的真面目。」我們得捫心自問，所有的女人一旦成為繼母，就會「無緣無故」變成糟糕透頂的人，而且完完全全只針對繼子女，這種事的可能性到底有多大？

誰是那些當繼母的人？當然是真實存在的人。我們通常是處於棘手情境的女性，盡最大的努力，和痛恨我們的繼子女相處。我們的另一半雖然沒惡意，卻經常小看我們碰上的問題，甚至扯我們的後腿。然而，我們也不只處於那樣的情境，遠遠不只。身為繼母的意思是說，我們是人，但也是某種符號，同時活在令人無所適從的想像與真實之中。我們跟一般人一樣上街買菜，但我們也是歷史與神話裡威力強大、令人害怕的象徵性符號。在流言蜚語、電影、神話、集體的文化史中，繼母一再以多種面貌出現——淘金女、殺人兇手、女巫、賤女人。在一八○○年代晚期，光是灰姑娘的故事，民俗學者就找到近三百五十種版本。法國、中國、印度、日本，世界各地不同的國家，全都有類似的故事。邪惡繼母感覺就像是人類的亂倫禁忌，或是對蛇的恐懼，在文化上是共通的現象，到處都有，理所當然被厭惡。

如同邪惡繼母的角色與繼母製造的故事，繼母史通常重複發生一樣的事，一再重演，不斷循環。再婚的美國第一夫人賈姬（Jackie，譯註：賈桂琳・甘迺迪〔Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis〕）與繼女克里斯蒂娜（Christina Onassis），為了爭奪後夫希臘船王歐納西斯（Ari Onassis）的寵愛、關注與財產，兩個女人上演一場大戰。克里斯蒂娜向記者談起繼母，留下一句名言，「我沒有不喜歡她，只是瞧不起她。」披頭四成員保羅・麥卡尼（Paul McCartney）的第二任妻子海瑟・米爾斯（Heather Mills）與繼女史黛拉（Stella McCartney）之間赤裸裸的敵意也一樣。史黛拉曾公開表示不滿父親再婚，據說這樁再婚婚姻最後離異，也是這個女兒從中作梗。

邪惡繼母的故事五花八門，每一個世代都有相關的故事。名人之子西恩・威爾希（Sean Wilsey）近日出版的回憶錄《全能的榮耀》（Oh the Glory of It All），提到繼母寡廉鮮恥，偏愛兩個親生的兒子，要什麼給什麼，花錢如流水，卻逼繼子（灰姑娘？）睡在沒暖氣的閣樓。迪士尼《白雪公主》（Snow White）中的邪惡皇后，穿著耀眼奪目的緊身黑色禮服，水蛇腰，紅唇鮮豔，令人想起十七世紀法國劇作家拉辛（Racine）筆下的繼母費德爾（Phèdre）——費德爾年紀比繼子大、好色、喜愛勾引男人，引誘繼子不成便痛下毒手。而費德爾的形象，又有如剛才提到的威爾希真實人生中的繼母娣蒂（Dede），這個繼母看著繼子望著鏡中站著的她，臉上帶著魅惑的笑容，身上除了絲襪、吊帶襪，幾乎一絲不掛。

繼母是每個年代都有的人，存在於事實與小說、神話與歷史之間，讓人分不清真真假假、虛虛實實。我們的文化對於繼母與繼母如何對待孩子的成見，最昭然若揭、繪聲繪影的例子，非艾德娜・芒布羅（Edna Mumbulo）的故事莫屬。她的故事突顯出我們是如何身處於幻想與事實之間。

無火不生煙，無風不起浪，「一九三○年的火把殺人魔」

艾德娜・芒布羅是誰？她是否在一九三○年三月的某個早上，活活燒死十一歲的繼女，或者她其實沒幹下那件令人髮指的罪行？艾德娜曾經惡名昭彰，她被指控的罪行，如今沉入我們的集體記憶，在幾乎無法穿透的層層文化沉積物中，形成化石。賓州愛丁波羅大學（EdinboroUniversity of Pennsylvania）的犯罪歷史學家喬瑟夫・雷斯（Joseph Laythe），曾仔細挖掘艾德娜・芒布羅的謎團，於二○○二年寫下〈邪惡繼母？一九三○年的艾德娜・芒布羅案〉（The Wicked Stepmother? The Edna Mumbulo Case of 1930）一文，讓世人重新想起艾德娜，替她的遭遇增添血肉，把當年民眾認定就是她殺了繼女的看法，連結至數個世紀以來人們心中對於母親、育兒與繼母的成見和樣板。

雷斯旁徵博引指出，艾德娜被貼上兇手與繼母的標籤前，只是一個普通人，然而她的確有一些見不得光的過往。她的過去在多年後被挖掘出來，讓人感到果然十分可疑。雷斯指出，在一九○二年的匹茲堡，與父母同住的艾德娜・狄旬（Edna DeShunk）在十六歲那年未婚生子，產下一對雙胞胎，沒多久就把孩子送去姊姊那裡。艾德娜嫁給孩子的生父，但先生不到一年就過世，艾德娜不得不外出工作養家，最後和身體日漸孱弱的父親定居紐約上州，在新柏林（New Berlin）的製絲廠找到裁縫工作，與羅夫・芒布羅（Ralph Mumbulo）成為同事。艾德娜和已婚的羅夫產生婚外情，不久後，羅夫的妻子伊迪斯（Edith）突然過世，八歲的女兒希爾達（Hilda）因此繼承六千美元左右的遺產。

羅夫與艾德娜似乎很快就過起一般的家庭生活，艾德娜接手所有的妻子與母親責任，也繼續在工廠裡工作。然而，美國遇上經濟大恐慌，製絲廠倒閉，艾德娜與羅夫把艾德娜的父親，交給她的兄弟姊妹照顧，兩人帶著年幼的希爾達，前往賓州的伊利（Erie），租下一間據說狹小又陰暗的廉價公寓。羅夫在鍛造廠找到工作，艾德娜繼續當裁縫，過起僅夠餬口的生活。鄰居覺得這家人（大家都以為他們是帶著親生孩子的已婚夫婦）討人喜歡，也信任艾德娜，毫不猶豫地把孩子交給她帶。沒人想過艾德娜有可能不是希爾達的母親，艾德娜利用當保姆賺到的錢養家，帶希爾達去看電影和吃冰淇淋。

羅夫、艾德娜、希爾達的確過著有壓力的生活。他們住的公寓十分窄小，幾乎可說是貼在一起生活，那絕對是一種令人感到窒息、壓力很大的生活方式。艾德娜早在多年前，就把親生的孩子送給家境較好的人家收養，如今卻得照顧十一歲的繼女。按照學者雷斯的說法，艾德娜的父親健康情形持續惡化，愈來愈需要接受昂貴的醫療照顧，艾德娜痛恨羅夫不知節制地把錢花在女兒身上。

是否這樣的憎恨之情，替接下來的悲劇架好了布景，甚至提供了謀殺的動機？也或者那根本只是不相關的日常瑣事，事後被挖出來才顯得重要？不論真相是什麼，一九三○年三月二十一日的早上，就在羅夫出門工作後不久，他們住的公寓起火。就在這一刻，艾德娜從一個人，變成一個角色、一個原型、一個陰險的典型壞女人。她的故事急轉直下，撲朔迷離，走向猜測與幻想。唯一可以確定的是，當天早上七點多的時候，希爾達人在臥室角落，身上衣物著火，早上十一點死亡。

羅夫在女兒垂死之際，沒守在她床邊。屍體被送到太平間時也沒跟去。據說他當時人在伊利保險公司（Erie Insurance Company）索賠，申請接收女兒的遺產。希爾達的喪禮在新柏林舉行，親友回想當時艾德娜形跡可疑，面無表情，一滴淚也沒流。鄰居開始說閒話，其中一人指證歷歷，據說希爾達全身是致命的燒傷，躺在小床上痛苦呻吟，艾德娜卻一遍又一遍大喊，「我的皮草外套在哪裡？」另一名女鄰居說，羅夫應該要照顧垂死的女兒，她卻看見他翻箱倒櫃找著文件。同一名鄰居還說，艾德娜曾在樓梯上與她錯身而過，但不肯回答怎麼會起火，只大喊，「滾開，要不然我會給你的下巴來一拳！」

希爾達和羅夫的鄰居覺得太可疑，跑去密報。有關當局檢視此案的檔案後，發現艾德娜對事發經過有兩種不同說法。她的第一種說法是希爾達大概是想要點燃瓦斯爐，才會發生意外。第二種說法是她原本在用汽油清潔衣服，裝著汽油的平底鍋著火了，原本想把鍋子丟到窗外，但一個不小心掉到希爾達身上，孩子身上才會著火。

伊利當局要艾德娜與羅夫進一步到案說明，但人去樓空，警方開始尋人。伊利的民眾立刻群情激奮，高喊「搜捕逃犯」！艾德娜與羅夫不見蹤影，原來是跑回紐約結婚，婚後僅三天，就在親戚家被捕，拘留在紐約諾威奇（Norwich）的郡監獄五天。法官說他們有「逃亡之虞」，駁回兩人的釋放申請。艾德娜在無數小時的審訊過程中，沒有律師在場，不斷高呼自己是無辜的。史料說她經常淚眼汪汪，有時會在牢房裡踱步，有時似乎快崩潰了。官方的說法是艾德娜通常處於陰鬱狀態，情緒自制，一動也不動。據說她拿到晚上助眠的安眠藥後，就開始在白天也要求鴉片類的鎮定劑。沒多久，報紙的報導開始把艾德娜描寫成怯懦的藥物成癮者，她的形象愈來愈壞，和羅夫截然不同。

相關書摘 ▶《變身後媽》：「邪惡」的刻板印象，導致繼母罹患「灰姑娘的繼母症候群」

書籍介紹

本文摘錄自《變身後媽：打破壞皇后詛咒，改寫伴侶關係與母親形象的新劇本》，時報文化出版

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作者：溫絲黛・馬汀博士（Wednesday Martin, PhD.）

譯者：許恬寧

當全世界要你當好母親

他的小孩卻只把你當成第三者

「你又不是我媽！」

這是繼子女口中最強大的咒語——同時具備拒絕、挑釁與嘲弄的功能。

溫絲黛・馬汀找到了她人生最重要的伴侶：性感、聰明、成熟穩重且事業有成，每一項特質都令人滿意，只有一項困難要克服——完美先生有兩個正值青春期的女兒，還視她為爭奪父愛的第三者。溫絲黛原以為，像自己這樣幽默風趣又開放的前衛女性，不可能為繼親關係所困；但事實上，兩人決定結婚後，宮鬥劇般的爭寵角力就開始上演……

在《變身後媽》一書中，溫絲黛企圖打破母親形象與伴侶關係的迷思，也探討再婚家庭所面臨的情感糾結和社會挑戰。除了借鑒自己的經歷，溫絲黛採訪了許多繼親家庭成員，同時蒐集童話、心理學、人類學和社會生物學方面的見解，以揭示苛刻繼母形象背後鮮為人知的現實。在離婚、再婚率居高的現代社會，這本書有助於我們同理女性在婚姻、家庭中的困境，也希望能更進一步解放被過度神化的母職。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航