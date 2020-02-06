《變身後媽》：「邪惡」的刻板印象，導致繼母罹患「灰姑娘的繼母症候群」

文：溫絲黛・馬汀博士（Wednesday Martin, PhD.）

繼母的哀傷與憂鬱：了解風險因子

風險因子四：矯枉過正

南達科塔州立大學（South Dakota State University）的社會學家辛蒂・潘諾－西里安博士（Cindi Penor-Ceglian）指出，「我們身處的社會，助長繼母會虐待繼子女的看法。」在這樣的前提下加以延伸，繼母令人感到天生就是一種可疑的壞女人，這樣的暗示會影響我們繼母的心理，也會影響我們的行為。我們無力控制其他人怎麼看我們，也無力主導社會怎麼想我們，我們感到沮喪、痛苦、受傷。我們聽見人們說我們邪惡，而我們容易相信這種說法，尤其是當生活很難熬，引發我們最黑暗的想法。和帶著孩子的男人生活，免不了有那樣的時刻。

我們的文化認為，只要你肯努力，什麼事都辦得到。我們的文化高度重視個人成就，替我們加油打氣：只要有心理治療的輔助，再加上嚴以律己與衝勁，凡事皆有可能。我們以前所未有的程度相信，繼母會有什麼樣的名聲，那要看我們怎麼做。只要有毅力、愛心、善意、努力，就能洗刷邪惡繼母的汙名。邪惡繼母的幽靈在我們頭上盤旋，我們身處巨大的壓力之中，我們必須向世界、向自己證明，我們不是壞人，也不是虐待狂，我們其實是好人，甚至是無從挑剔的完人。

五十八歲的繼母貝琳達稱之為「倒過來的灰姑娘症候群」，也就是繼母努力幫自己洗白再洗白，好還要更好，拚命過頭，一直要證明自己真的不是壞人。「或許我和繼女會處得那麼好，原因是她們的父親很嚴厲的時候，我永遠幫她們說話。」貝琳達告訴我，「我永遠會說，『好，我會告訴你們的爸爸，你們不該被禁足。』或『你就挑比較貴的那件結婚禮服，沒關係的——我希望你擁有最好的。』我繼女以前總是說，『爸爸自從和貝琳達結婚後，人變得比以前好太多！』」

每次我先生講起我和他們父女共度的第一個聖誕節，我便清楚看出自己當年沒明說，但感到絕對有必要證明，我不會是邪惡的繼母的意念。在我先生的故事版本，我大費周章準備給他女兒的禮物，為了菜單忙個不停，費盡心思，一切就為了替兩個不領情的少女，親手奉上一個完美的節日。老大看著滿坑滿谷的禮物——每一個禮物都用我以為她會喜歡的豹紋包裝紙包好，再綁上紅色緞帶。她冷冷地評論，「這裡看起來像是禮品店。」她的語氣是在告訴我，她知道我在心虛，好像我感到自己無權做這些事。 小的那個一口氣吃了三份甜點，她父親問很好吃吧，她不客氣地說，「還過得去，但也沒那麼好。」我現在明白，我的繼女感到當天要是喜歡或感謝我替她們做的準備，就像在背叛母親。我感覺她們不知感恩，但也不能怪她們，畢竟不是她們主動請我讓她們過兩次誇張的奢華聖誕節。她們忍不住感到，我是在試圖和她們的母親競爭。我現在也明白，我當時的動機也不是單純想給孩子一個美好節日。我那麼做也是為了自己、為了我先生，我要證明我這個人慷慨大方，性格溫暖，樂於分享。我希望劈啪作響的火爐、烤箱裡的烤梨（我費盡心思傳達的聖誕精神）將能證明我絕對不是那種自私自利、占有欲強、不愛孩子的邪惡繼母。

其他女性也主要是在無意間，試圖以其他方式證明自己是好人。四十三歲的安瑪莉表示，她每天晚上都花數小時協助繼子的功課，有時早上上學前最後一秒鐘，還在弄作業。安瑪莉家中有兩個幼子，還有一個九歲的繼子，她告訴我，「太瘋狂了。弄到後來，我沒時間放鬆和休息，接著就要迎接隔天壓力龐大的上班時間。我的人生每天都在照顧繼子的需求。當然，是我自己讓這種事發生。我感到碰到和繼子有關的事，我必須把自己擺在最後，我沒關係。」

為什麼我們會這樣？為什麼我們這麼努力？繼親家庭研究先驅露西爾・杜博曼博士（Lucile Duberman），在一九七五年直接點破，「繼母什麼都要做到最好，人們才會覺得她們夠格。」然而，試著做到最好，需要付出很大的代價。一九八○年代中期，加拿大的精神科醫師凱蒂・莫瑞森（Kati Morrison）與艾蒂・湯姆森－古皮（Airdrie Thompson-Guppy）發現，到地方心理健康診所求助的女性中，有一群人明顯很不尋常。那二十二位女性全是繼母，研究人員稱她們求助的問題為「類似於憂鬱疾病的臨床情形」。

然而，醫生仔細研究後，發現她們的憂鬱不一樣。這些女性的症狀包括，「擔憂自己在家中的地位，感到疲憊，充滿焦慮感、無力感、罪惡感，覺得被排斥，別人對她們有敵意，失去自尊。」莫瑞森與湯姆森－古皮找出這些症狀背後的原因，發現這群女性其實正在經歷一種特定的倦怠：她們「為了自己扮演的角色過度付出，全力照顧繼子女，想證明自己不是邪惡繼母。」她們把自己燃燒殆盡後，心理困擾浮出水面。

研究人員發現這群女性的症狀「高度一致」，甚至把她們碰上的問題視為新型症候群，命名為「灰姑娘的繼母症候群」（Cinderella’s Stepmother Syndrome）。相較於繼父，罹患此症的繼母和繼子女有更多的接觸；相較於繼父，人們認為繼母有全力扶養繼子女的責任，繼母也這樣期許自己；此外，繼母還得以親媽的程度，慈愛地對待孩子。

後來的專家依據莫瑞森與古皮的研究，同樣發現「邪惡」的刻板印象造成繼母矯枉過正。研究發現，繼母會以等同親生母親的程度，正面回應繼子女。此外，在多項「家長管教」與「溫情」指標，繼母比較不會出現負面反應。社會學家與繼親家庭專家艾榮絲也指出，相較於繼父，繼母更會努力向他人求教，閱讀遠遠更多如何當好繼父母的書籍。繼母努力再努力，但一次又一次發現，自己「修補不好」繼親家庭，日子久了，挫敗感自然也更強烈。

風險因子五：帶來無力感的雙重標準

我訪談過的繼母，好幾位都提到一件相當不公平的事：繼子女被允許討厭與怨恨繼母，甚至是鼓勵（暗中鼓勵，有時甚至是明示）。我們卻不被允許這麼做，無人理解我們受的苦。成人抱怨「我那個糟糕繼母」是相當常見的話題，但很少有女性膽敢提到任何年齡的繼子女不完美。當繼子女說出心底最深處的怒氣，毫不掩飾地說出他們的恨意，所有人都會站在他們那邊，同仇敵愾，帶著懷疑的眼神看著繼母，等著她們果然做出天怒人怨的事。

某次晚上聚餐時，我在好友兼當天女主人的慫恿下，模仿我繼女如何哭訴她的人生是苦海；老師、校長、同儕、父母、繼母全都在欺負她。正常情況下，家有前青少年期女兒的家長八成會大笑，一起吐苦水，每天都得忍受孩子這種很愛演的行為。當天的情況確實如此，只有一位四十多歲的女性沒加入抱怨大會，冷哼一聲，「你們慢慢吃吧。」接著就頭也不回地離席。

我後來找到那位女性，替那天冒犯到她說對不起，我想知道，到底為什麼她會那麼不舒服。她告訴我，在她十幾歲時，父親和母親離婚後再婚。我們聊了一下，發現兩個人有同齡的孩子，但她本身是繼女，她主要是從繼女的觀點看事情，而我是一個繼母。或許在她心中，我甚至變成她的繼母，也由此很荒謬但也不可免的是，我們兩個人因此處於對立面。她警戒著我。我碰到其他母親時，大家通常友善地聊起孩子和學校，但那天我並未成功破冰，把話說開。我致歉——我也不知道我得為了什麼道歉。難道是我讓她父親離開她母親？難道我先生是為了我離開妻子？不是我，一切與我無關，甚至就算我先生真的是為了我離婚好了，那又怎樣？我生氣又疑惑，我和我青春期繼女的事，這個女人與她繼母的事，兩者到底有什麼關係？我們各有立場，一個是繼母，一個是繼子女。雖然我和她彼此不認識，我又小她十歲左右，但繼母與繼女間的互動重演。她不肯敞開胸懷接受我，也不肯承認我有好的特質，甚至不肯和我說話：你這個惡毒的繼母。

相關書摘 ▶《變身後媽》：女人一旦成為繼母，就會「無緣無故」變成糟糕透頂的人

書籍介紹

本文摘錄自《變身後媽：打破壞皇后詛咒，改寫伴侶關係與母親形象的新劇本》，時報文化出版

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作者：溫絲黛・馬汀博士（Wednesday Martin, PhD.）

譯者：許恬寧

當全世界要你當好母親

他的小孩卻只把你當成第三者

「你又不是我媽！」

這是繼子女口中最強大的咒語——同時具備拒絕、挑釁與嘲弄的功能。

溫絲黛・馬汀找到了她人生最重要的伴侶：性感、聰明、成熟穩重且事業有成，每一項特質都令人滿意，只有一項困難要克服——完美先生有兩個正值青春期的女兒，還視她為爭奪父愛的第三者。溫絲黛原以為，像自己這樣幽默風趣又開放的前衛女性，不可能為繼親關係所困；但事實上，兩人決定結婚後，宮鬥劇般的爭寵角力就開始上演……

在《變身後媽》一書中，溫絲黛企圖打破母親形象與伴侶關係的迷思，也探討再婚家庭所面臨的情感糾結和社會挑戰。除了借鑒自己的經歷，溫絲黛採訪了許多繼親家庭成員，同時蒐集童話、心理學、人類學和社會生物學方面的見解，以揭示苛刻繼母形象背後鮮為人知的現實。在離婚、再婚率居高的現代社會，這本書有助於我們同理女性在婚姻、家庭中的困境，也希望能更進一步解放被過度神化的母職。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航