雲林縣單月撲殺9萬隻雞，另外歐洲和中國也都有禽流感疫情

秋冬為禽流感疫情高峰，台灣、中國湖南、歐洲近期都出現高致病性禽流感疫情。農委會昨（3）日公布雲林縣土雞場感染H5N2禽流感，撲殺1萬2262隻雞，而雲林光1月間，就撲殺了超過9萬隻雞，相比去年同期僅1萬9000隻。但不只台灣，1日中國湖南生也發生H5N1高致病性禽流感疫情，撲殺1萬7828隻家禽，此外，歐洲從2019年12月蔓延至今的H5N8禽流感疫情也未止息。

雲林縣出現H5N2禽流感，撲殺1萬2262隻雞

《青年日報》報導，農委會防檢局昨日公布雲林縣東勢鄉一個黑羽土雞場確診H5N2亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所已執行該場1萬2262隻雞隻撲殺銷毀作業。今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例共13例。

防檢局指出，國際禽流感疫情持續升溫，新增波蘭通報疫情，匈牙利及斯洛伐克也持續通報疫情。另據臺灣野鳥協會及韓國觀測顯示，近期過境候鳥數目明顯增加，而候鳥可能攜帶禽流感病毒，增加禽流感發生風險。

《中央社》報導，雲林縣動植物防疫所指出，雲林縣今年1月共執行8場家禽因高病原性禽流感案例撲殺清場作業，撲殺家禽數達9萬9000隻，與去年1月4場、撲殺1萬9000隻家禽相較，禽流感疫情相對嚴重。分析原因為去年是暖冬，今年冬天氣溫普遍偏低，溫度越低家禽會靠在一起取暖，對於呼吸道疾病的散播風險越大。

《聯合報》報導，防檢局發布資訊，去年12月有10場禽流感確診案例，1月因春節寒流來襲，比較密集發布確診案例，1月確診禽場11例，2月迄今2例。

農委會副主委黃金城並說，寒流來確診案例會較密集發生，但防疫漏洞在哪也都知道，因為業者習慣自己配種，使得有色雞成長速度不一，人員進入雞場抓雞送屠宰的時間因而拉長。他強調，之前已與業者溝通要縮短取雞的作業時間為10天，好讓作業人員進出各場之間次數減少，降低感染機率，否則作業人員在各場間頻繁進出會造成感染，但業者習慣依舊。

他重申，近年確診、撲殺場數雖有降低，但是前述作業習慣不改，秋冬好發期仍存在發生大爆發風險；今年夏天將與業者持續溝通落實縮短取雞時間為10天，以及分棟飼養、出清，以免感染時全場撲殺。

中國湖南1日發生H5N1禽流感疫情，歐洲候鳥也帶來禽流感病毒

但不只台灣，中國湖南、歐洲也都發生高致病性禽流感疫情。

《中央社》報導，中國農業農村部新聞辦公室2月1日晚間發布，湖南省邵陽市雙清區發生一起家禽H5N1亞型高致病性禽流感疫情。養殖戶存欄肉雞7850隻，發病死亡4500隻。通報說，疫情發生後，當地按照有關預案和防治技術規範要求切實做好疫情處置工作，已撲殺家禽1萬7828隻，全部病死和撲殺家禽均已無害化處理。

此外，歐洲6個國家從2019年12月就爆發高致病性的H5N8禽流感疫情。世界衛生組織1月27日即發布新聞稿警示須注意歐洲禽流感疫情，根據聯合國糧食及農業組織的全球動物疾病訊息系統，截至2020年1月24日，高致病性的H5禽流感病毒在2019年12月30日～2020年1月18日間，已經在在6個國家引起了24起家禽感染，包括波蘭、匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞和捷克都監測測出高致病性禽流感H5N8。波蘭和德國則在在野鳥中檢測到H5N8。

以歐洲最大的家禽生產國波蘭為例，世界動物衛生組織（OIE）本月3日才特別發布波蘭的禽流感疫情通報，最新一起禽流感案例爆發於1月24日，已經有4168隻家禽病死，官方並撲殺了1萬9183隻家禽。

WHO表示，在歐洲，每年秋天，都會有野生候鳥從歐洲東北部的向西南方向遷徙，近幾週來，候鳥遷徙路線的幾個國家，都通報有家禽感染禽流感病毒。

WHO解釋，高致病性的H5N8曾在2016年冬天、2017年春季，導致歐洲數百萬隻禽鳥被撲殺並造成高額經濟損失。並表示雖然這種病毒並不容易傳染給人類，但對於禽流感病毒依然要嚴加戒備，因為病毒可能會轉變，導致病毒能從動物傳染給人類。

香港食物安全中心介紹，禽鳥染病後所出現的症狀差異可以很大，輕則只是輕微疾病，重則可能具高度傳染性，會引起嚴重疫情，稱為「高致病性禽流感」。

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核稿編輯：楊士範