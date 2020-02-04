賀一誠是特首，不是偶像！

「嘩，連賭場都敢封，一哥好嘢」、「偶像呀」、「做到嘢呀」⋯⋯一打開 Facebook，以上對賀特首的讚美說話如雪片飛至，當中有澳門人，也有香港人。

你問我，今次澳門政府是否做得很好？我會答你：不是完美，但絕對可以接受，要保持。

停澳門最大經濟命脈——賭場半個月，減少人群聚集，做得好；

再公佈已搜羅二千萬個口罩派予市民，令澳門人不必四出撲口罩，加上之前的安排，做得好；

但別忘記，澳門不少外傭、頻繁來往珠海、澳門的人仍然在出出入入，假如一早守好這點，第八、九、十宗確診（甚至因這兩宗而出現的），應可攔下。

我再說一次：澳門政府用了應對災難級別的做法，而香港政府的應對做法則是災難級別，更要是災難級別中的災難級別。

將一個正常人與「一坨屎」去比較，正常人不會為自己贏了「一坨屎」而高興，甚至會質疑你為何會將我看成與屎一樣的等級。

所以，別再把正常政府要做的事跟林鄭團隊比較，也別把賀團隊與崔團隊比較，政府作為服務澳門人的公共組織，將澳門人的福祉放在最前，是應做、要做的正常事。只是可悲的我們，太長時間沒有看見過一個正常政府會出現在自己眼前——澳門如此，香港如是。

賀一誠或許有能力做個好特首，但不必把他奉成偶像和救世主；他不是高高在上的君，我們亦不是低賤如泥的民。澳門人，才應該是澳門的主人。

少外出、勤洗手、戴口罩、保平安。最後，祝願大家身體健康。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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