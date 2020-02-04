《彼岸之嫁》影評：華麗娘惹文化包裹下，不被看見的南洋華人面貌

《彼岸之嫁》在春節上線後，Netflix首輪原創華語電視劇已經全數呈現在觀眾眼前。此前Netlflix推出的《罪夢者》與《極道千金》都是以台灣為背景，而作為壓軸的《彼岸之嫁》將背景投射到遙遠的南洋，製作團隊橫跨台灣和新馬，顯然是一次瞄準新馬華人市場的嘗試。

《彼岸之嫁》由何宇恆及郭修篆兩位馬來西亞導演共同執導，何宇恆是頗具盛名的馬來西亞中生代導演，以《太陽雨》、《心魔》、《Mrs K》等作品聞名，不管是嚴肅或類型電影都操作得游刃有餘。而另外一位年輕的導演郭修篆，則是前年才以描述自閉症的劇情長片《光》在馬來西亞電影節上大受好評。有了兩位實力備受看好的導演，再加上曾經獲得紐約時報暢銷小說的原著，以及曾經參與《閃電俠》、《漢尼拔》製作的美籍編劇吳凱毓的加持，讓影集在前導預告釋出時就獲得17萬次的點閱，絲毫不受《罪夢者》低迷的形勢所影響。

Photo Credit：陳亭聿 馬來西亞導演何宇恆（右）與其執導的《Mrs K》女主角惠英紅合影。

《彼岸之嫁》的故事背景設置在1890年代的馬六甲，女主角麗蘭（黃姵嘉飾）原來心繫留學香港的林家二少林天白（林路迪飾），後來為了拯救父親，她答應了林家提出的冥婚，嫁給神秘死亡的大少爺林天青（田士廣飾）。在調查林天青死因的過程中，麗蘭又意外認識了天庭守衛二郎（吳慷仁飾），答應協助二郎到地府追查林天青行賄的證據，故事就隨著這四個人之間的情愛糾葛而推展。

要拍出這樣一部集合古裝、南洋元素與鬼怪玄幻的大製作影集，資金和政策的相配合是缺一不可的。就這點而言，Netflix成功地在中國電視劇聲勢浩大的環境下，以自身資源媒合華語圈不同的團隊，孕育出有別於中國風格的華語影集。其中最有趣的一點，體現在演員們因為背景不同而形成的不同口音：黃姵嘉和紀培慧的台灣華語、林路迪的中國口音，陳意遐和梁書造的新馬腔，甚至是吳慷仁模仿得惟妙惟肖的馬來話……《彼岸之嫁》裡多元的腔調點破了一般華語影劇的「正音」幻象，在這個遠離中原的新馬空間裡提醒我們「華語」本來就有的多音性。

但可惜的是，聚集眾多優勢的《彼岸之嫁》成果卻不如預期，在播出後就招致不少批評。最大的問題出現在影集的對白和劇情，《彼岸之嫁》影集大幅改動原著小說的做法，似乎也讓影集喪失了原作小說的優勢。演員們的對白生硬幼稚（像地府裡的二郎罵天青：「看到你之後，我大概明白為什麼人世間的人為什麼討厭你，因為你真的很討人厭。」）情節的推動一再依賴從天而降的機器神來推動（終局之戰時忽然出現天兵天將，天青兇案的破案關鍵竟然是因為兇手不小心說溜嘴），這都是電影自身的硬傷。

二來影集在開播前大肆宣傳的「南洋/娘惹文化」與冥婚習俗，實際上播出時卻幾乎毫無著墨，只剩下徒具華麗外表的服裝器物。不止如此，角色們的思維和對話完全跟19世紀的馬來亞脫節，過於現代化的音樂更是讓人頻頻出戲。雖然《彼岸之嫁》不是嚴格的歷史劇，可以容許必要的虛構，但完全架空的後果就是讓所有的風俗人情和歷史脈絡都消失不見。追根究底，《彼岸之嫁》講述的還是一個非常好萊塢的故事，描述一個少女如何在家庭與自我之間掙扎，最後的結局很自然地收在主角勇敢打破傳統、實現自我。所謂「南洋/娘惹文化」，充其量不過只是點綴門面的異國調味料。

Photo Credit：Netflix 《彼岸之嫁》女主角黃姵嘉

以新馬華人為主題的美國影視作品，或許會讓人聯想起2018年廣受好評的《瘋狂亞洲富豪》。《瘋狂亞洲富豪》和《彼岸之嫁》一樣在講述家庭傳統與個人衝突的故事，《瘋狂亞洲富豪》裡美籍華人Rachel Chiu跟著男友到新加坡參加婚禮，發現男友的家族是新加坡超級富豪家族。有趣的是，這個家族雖然生意遍布全球，人人口操英語，但是又謹守中國傳統價值，對作風洋派的Racheal非常不滿意。

《瘋狂亞洲富豪》是一個逆向的尋根旅程，此時美國華人的尋根方向不是中國，而是在那個比中國還要中國的南洋。在這樣的視角下，新馬/娘惹文化的華麗外衣下包裹的是中國傳統價值的堡壘，外來者在南洋重新認識「中國文化」，但最終目的還是為了與「中國文化」對抗。因此兩部作品裡的「中國傳統價值」只不過是隨時可以拋棄的敘事工具，到了結尾，個人主義的英雄都成功地戰勝了傳統：Rachel成功嫁入豪門，麗蘭跟著二郎遠走高飛，代表傳統文化的當家南洋女人只能幽幽退到螢幕之外。

什麼是土生華人？什麼是娘惹文化？他們和中國的關係是什麼？這類問題不會出現在這些「新馬/娘惹」作品當中，他們在觀眾心裡留下最深刻的印象只有華麗濃艷的視覺效果（恰好兩部作品的藝術指導都是Leslie Ewe，也都在檳城張弼士故居取景），對於「新馬/娘惹」的印象只停留在東方主義的凝視。

這種過度簡化的做法十分可惜，因為除了好吃的食物和好看的器物，早從明朝就開始移居南洋的「土生華人/峇峇娘惹」或許可以帶給我們更多的啟發。峇峇娘惹一方面和當地人通婚、與殖民者關係友好，大多數人甚至已經不懂得中文；但另一方面卻嚴格地守住中國傳統，保留下許多早已被中原遺忘的習俗。這些處於「華人」概念邊緣地帶的族群，因此不斷讓我們思考要怎麼樣才能算是華人：不說中文能不能自稱華人？中國文化如何與當地融合？他們要以什麼樣的身份面對國際？尤其對於長期面對中國問題與認同困境的台灣人而言，「土生華人/峇峇娘惹」或許是一個非常好的參照對象。

雖然作為商業片的《瘋狂亞洲富豪》和《彼岸之嫁》沒有承擔這些嚴肅問題的義務，但在世界的目光與資源逐漸移到南洋後，站在這些先行者的腳步上，我們或許可以期待未來的作品讓我們更深入地理解南洋和我們自身。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜