東南亞抗武漢肺炎：泰國、大馬與印尼撤僑，柬埔寨總理洪森親赴中國探望僑民

中國武漢肺炎疫情持續擴大，許多城市已進入封城狀態，也波及了在中國經商、留學的東南亞國民。目前泰國、馬來西亞與印尼已派出專機進行撤僑，而與北京關係良好的柬埔寨總理洪森則選擇不撤僑，且決定親赴中國探望僑民。

泰國：已從湖北撤回160僑民

2月4日，《中央社》報導，泰國4日早上已安排亞洲航空（AirAsia）派出撤僑專機，載回滯留在湖北省的約160位泰國公民。泰國政府表示，這批旅中僑民返泰後將隔離14天，而隔離地點不能透露，以避免周遭居民反對。

馬來西亞 107人從武漢返馬，2人受中央醫院檢疫

2月4日，馬來西亞媒體《當今大馬》報導，3日飛往武漢撤僑的亞洲航空（AirAsia）專機已在2月4日凌晨5點57分返抵馬國。馬國國家災難管理機構（NADMA）之處，從武漢天河國際機場返馬的僑民總共有107人，其中包括88名馬國公民及19名家屬。不過，實際上原向馬國駐華大使館登記搭乘專機返國的僑民及家屬共有141人，但基於交通等後勤問題，其中34人最終無法抵達武漢天河國際機場場。

報導指出，離開武漢的馬國僑民及撤僑團隊人員返馬後，將被送到吉隆坡國際機場第二國際機場（KLIA2）附近的監督中心隔離14天。馬國國家災難管理機構透露，107名從武漢返馬的人員中，其中2人返抵馬國後因未能通當局的檢疫，已送往吉隆坡中央醫院進行進一步檢疫。

此外，馬國也是全球最大手套生產國，馬方也在這次撤僑行動中，透過專機載送了捐助給中國政府的50萬對手套。

印尼：自武漢返國僑民健康無礙

《中央社》報導，2月2日印尼政府的包機已從武漢撤回237名僑民，以及1名和印尼公民的外籍配偶，他們已被安置在納土納島隔離觀察14天。不過印尼政府的這安排卻引發當地數百名民眾抗議，強調2019新型冠狀病毒對納土納居民非常危險。

當地民眾法迪拉（Fadillah）告訴法新社：「我們不相信任何理由和解釋，我們認為2019新型冠狀病毒對納土納居民非常危險。」

印尼《雅加達郵報》2月3日報導，印尼衛生部發言人維迪亞瓦蒂（Widyawati）表示，截至2月3日早上，所有在納土納島的自武漢撤離的人員和撤僑團隊人員都已經接受了身體檢查，全員身體健康，並未檢驗出遭武漢肺炎病毒感染。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 納土納群島位於印尼首都雅加達所在爪哇島北方。

柬埔寨：洪森總理拒撤僑但願赴中探望僑民

《柬中時報》報導，正在韓國訪問的柬埔寨總理洪森總宣布，已通知中國政府，他計劃於2月5日，結束在韓國的訪問後，前往武漢市慰問當地僑民。

報導指出，洪森2月4日在韓國表示，儘管包括韓國在內的多個國家和地區都停止來自中國的航班，以及在中國進行撤僑，但柬埔寨政府支持中國政府的立場堅定不移。

《美國之音》報導，1月30日洪森召開新聞發布會說：「總理不戴口罩，你們為什麼在這裡戴口罩？」

當時洪森宣布，他不會叫停柬埔寨和中國之間直航航班，因為這樣做不僅會影響到兩國關係，還會影響柬埔寨的經濟，他強調不要歧視中國人。因此洪森政府沒有計劃從中國撤回柬埔寨的留學生和外交人員。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜