當虛擬貨幣來敲門：柬埔寨將推出國有虛擬貨幣BAKONG

在虛擬貨幣當道的時代，柬埔寨政府也正式宣布，最晚將於2020年的第一季結束前，發行國有的中央銀行虛擬貨幣（central bank digital currency, CBDC）-Bakong，旨在減少交易所產生的費用，和加該國的虛擬貨幣監管。此方案在2019年就開始了相關的測試，至今已經獲得境內11個主要商業銀行的支持，包含柬埔寨最大的銀行愛喜利達（Acleda Bank）及加華銀行（Canadia Bank）等，軟硬體的設置也都已經完成，蓄勢待發。

Bakong貨幣最大的特色，是在於支付系統平台，是一款將其作為區塊鏈的點對點平台所設計的加密貨幣。

近年來，柬埔寨的支付方式轉變速度很快，從原本大家習慣的現金交易，直至2017年Pi Pay開始流行後，柬埔寨便進入了線上支付的時代，包含最大的匯款平台Wing，以及來自中國的各類線上交易系統和虛擬貨幣平台開始進入市場，以往非常麻煩的付款和匯款，頓時變的簡單許多。

以個人經驗為例，如果遇到婚宴無法出席的狀況，以前都是請出席的朋友代給禮金，現在則是直接聯繫新郎新娘，將禮金用手機打進對方的帳戶，伴隨著一聲祝福；在金邊撿到證件，聯繫後發現失主住在偏鄉，討論後失主決定用Wing 將寄送費用和感謝金一併用手機號碼匯到拾獲者的帳戶，再請拾獲者幫忙寄到失主的地址；線上點餐叫外賣，付款的時候在平台掃碼支付，餐點直接送到門口，連錢包都不用拿。這些事情在剛到金邊駐點時想都不敢想的事情，現在卻變的這樣的普遍和容易，實在不得不感嘆科技日新月異的發展。

但其實在這之前，柬埔寨曾有一段時間是禁止民間私人機構開發虛擬貨幣的。

當2017年虛擬貨幣發展最為快速的時候，柬埔寨國家銀行發出警告，禁止境內任何加密貨幣買賣活動，違法者將面對嚴重的法律制裁。而在那段時間，許多外國的虛擬貨幣企業和機構，紛紛在柬埔寨境內舉辦多場加密貨幣的相關投資座談會，部分機構更宣布在柬埔寨成立加密貨幣交易中心和準備發行加密貨幣等活動。但根據柬埔寨法律，任何交易結算活動，必須得到柬埔寨國家銀行的批准。同時，任何公開集資活動則必須獲得柬埔寨證券委員會的批准。

主要原因是當時柬埔寨本身對於虛擬貨幣的掌握力尚嫌不足，加上當時也發生過多起以虛擬貨幣為誘餌，以誇張的回報率誘騙投資人投入大筆金額的詐騙案，因此為了加強監管，柬埔寨直接一律禁止，並於2018年開始研究發行自己的虛擬貨幣這個政策的可行度，並測試了一款名為Entapay的第一代國有虛擬貨幣。不過這款虛擬貨幣，在柬埔寨引起的討論度並不高，主要因為在當時民眾對於虛擬貨幣的理解並不多，最後由於更新進度過慢，失去了投資者的目光，以胎死腹中的方式告終。

直到2020年，柬埔寨官方認為目前的經濟條件已經成熟，由於手機普及率非常高，當地民眾對於數位支付和虛擬貨幣的了解也慢慢增加，日常生活中使用的機率也大大提高，因此柬埔寨中央銀行決定將Bakong幣這個想法付諸實現，全面提升柬埔寨的數位競爭力，以求與世界的數位金融系統接軌。相信在這個決策下，會更進一步地加強柬埔寨在東南亞的經濟實力，屆時柬埔寨將成為東南亞ASEAN中不可或缺的一份子。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜