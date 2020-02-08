「身世偵探」——藝術家義務幫人尋親，成事在人也在天

文：陳志樺

圖：香港電台

尋緣：尋親看緣份，成事在人也在天

「…就像砌puzzle，尋回自己的歷史…」。人心幽微，如何才得完整？

經常，她走到街上，本著滿懷真誠、一張厚臉皮，扣問某個陌生人，像半個「偵探」，正為著別人尋找失去的摯親。蕭愛冰， Winnie，是一名藝術家，平時專注雕塑、作畫，卻在僅餘的時間縫隙，四處奔波，深信自己揹著某種「使命」。

Winnie 原是一名藝術工作者，曾經幫助被收養的海外朋友，成功尋回親人，親身體會過相認場面，深受感動，便開始義務幫人尋親。

Winnie曾經；幫助被收養的海外朋友，成功尋回親人，親身體會過相認場面，深受感動。於是，2014年，她建立網站，義務幫人尋親。然而，過程殊不簡單，從大學圖書館找資料、查香港年鑑等等，到親身四處查找，都一手包辦。老照片、舊地址都是重要線索，她時不重訪舊地，但往往蒼海桑田、人臉全非，碰運氣，有時，只得靠老街坊的模糊記憶。當然，碰釘也不少，陌生人前，一提到「尋親」，就生抗拒。香港式的冷漠，嫌麻煩、怕惹事，都見怪不怪。

翻閱過1955至1960年的舊資料，Winnie終於找到有關委託人當年被遺棄的報導。

年代久遠，老照片、舊地址都是重要線索，對委託人已是非常重要的支持。

Winnie 亦會化身「偵探」，不時重訪舊地，本著滿懷真誠及一張厚臉皮，為委託人四出打探尋找線索。

尋尋覓覓，每一次，Winnie如同走進；別人的一套煽情粵語長片。五、六十年代，有苦命的嬰孩；被遺棄、托養、甚或出生在「流產所」，之後，從此與親生父母失散，孩子的身世，可能，永遠是個謎。Winnie感受致深，她把感悟；都灌注在她的藝術品裡，從來，藝術都源於生活、人情。

阿春在結婚後，才發現自己是被收養的。傍徨之際，在網上巧見Winnie 的尋親網站，便決意尋找親生父母。

「…就像一部自傳，卻缺了頭兩頁…」，曾向Winnie求助的朋友如是說。尋親，就是為著補回那個開場，或者，是一種渴求，想知道自己、究竟是誰？一個心結、一場孤獨，得知身世，彷如，能重新抓著大地。然而，尋親者，也有內心掙紮，「…知道真相可能更痛苦…」，畢竟面對真相，未必是好事。選擇遺忘、切斷過去，也大有人在。

Stephanie 是 Winnie 其中一個成功例子，年多前與家人重聚，重寫了她的人生。

Winnie相信尋親看緣份，成事在人也在天，多時，尋親者都難圓夢。但她的投入與堅持，己成功為二十多人尋回親人，尚有多個個案等待著她，繼續努力。這位默默耕耘的偵探，深得不少尋親者的敬重、欣賞，並成為朋友，也是緣份。

Winnie 會定期舉行聚會，讓一班尋親者一起分享交流，他們並非孤單作戰。

也許，很多人眼裡，不少「藝術家」都只活在自己世界、不理世事、淡泊的「佛系」。然而，行善，並不需要張揚、大鑼大鼓煞有介事，那不過是最單純的同理心，在社會邊緣角落，某些人，以自已的方法付出，不問回報。尋親者，得人助，也許，就是你的天使。

香港電台節目《香港故事─追尋人生》逢星期六晚上9時05分於港台電視31及31A播映，本集2月8日播放；港台網站及流動應用程式RTHK Screen同步直播及提供重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Kayue