決定你命運的不是努力或聰明，而是選擇──你也有「選擇困難症」嗎？

文：艾莎解結

你有選擇困難症嗎？

進了餐廳坐下，翻開菜單的那一霎那，選擇困難症馬上附身，一邊埋怨為什麼菜單上要有那麼多選擇，另一面眼睛從第一項掃描到最後一項，再從最到一項看回第一項。結果，把菜單遞給同伴：「你先點好了。」

眼看著同伴眼白翻到後腦勺，再往下滾到後背去。你只有聳聳肩：「沒辦法，我有選擇困難啊。」仿佛那是一種流行，選太快就不時尚似的。

別難過，做選擇、判斷與決策這些事，自古就在發生：

打獵時，我該先射眼前這隻成功率大一點的兔子？還是遠一點體型比較大、可讓我吃得比較飽的大野鹿？

我該嫁給家財萬貫父母雙亡，但是身高150公分的拿破崙？還是玉樹臨風身高1米9，但是天下只有媽媽好的媽寶男？

我該繼續待在薪水穩定、正常上下班但有點無聊的公司？還是選擇充滿挑戰，每天令你腎上腺素飆升（那是什麼場所），但薪水不穩的新創公司呢？

都說人生的命運不是努力、並非聰明，而是選擇。

關於「選擇」這個大哉問，其實很久很久以前，美、英的心理學家特沃斯基和康納曼（Tversky & Kahneman），就已經洞悉我們的選擇困難了。到底為什麼，身為萬物之靈的人類，卻會有難以抉擇的問題呢？

一、太貪心，想挑到最好的

人往往對自己的判斷過度自信，相信自己是絕對理性的生物。看著菜單上琳瑯滿目的品項，即使並非全都想要，也希望能在一番仔細盤算推敲的過程中，像皇上選妃一樣挑到最棒的。

但特沃斯基和康納曼告訴我們，人類不僅只具備有限度的理性（bounded rationality），還比自己想像的更主觀。不相信？要不然你看看，是不是挑到最後，還是選上次吃的那道？

二、厭惡損失心態

滿街都在強調CP值，如果我挑到不好吃的，又吃不完，損失會很大，就演變為沉沒成本（sunk cost）的謬誤。

所謂沉沒成本（sunk cost）的謬誤，意思是指如果我付出的成本是自己覺得不值的，理性的想法應該是要立即停損。但因為「這樣會浪費我付的錢」，就忍著味覺的不適吃光。同理可證，明明跟這個人在一起6年到最後已經覺得不合適，但「如果分手就白費了我6年的青春」，於是硬著頭皮跟對方結婚，再賠上自己一輩子。

三、害怕犯錯，逃避下決心

說了這麼多，聽起來好恐怖，那有沒有辦法可以讓選擇變得更容易，或至少別那麼困難呢？

技巧在於你可以將問題拆解，鎖定自己要的，排除自己不要的。以義式餐廳點菜為例。首先，看菜單前先決定，今天要吃燉飯、義大利麵還是焗烤類？決定好了，再想想今天要青醬、紅醬還是白醬？海鮮、肉類還是蔬食？

好了，假設你要義大利麵類，打開菜單，就只看義大利麵那一欄。再來決定要紅醬嗎？刷掉青醬和白醬，只剩5項。接著下一步，你要肉類？刪掉海鮮和蔬食，只剩2樣，雞肉還是培根，選一個吧。是不是沒那麼難？

縱然你會說，人生有很多事，並不像選個吃的那麼簡單。但選吃的你有時間壓力，和一堆企圖用眼神殺死你的同桌。人生大事，你則有時間思考。

談戀愛時，就可以思考自己會不會想要婚姻？如果要的話，自己在意的，到底是錢（麵包），還是人（愛情）？

要不要小孩？對方價值觀跟你合嗎？他的家庭你接受嗎？......總有個優先順序可以排。

吃個飯點錯了，你知道下次不該再點這道；但談錯戀愛、進錯公司，為什麼總有些人一錯再錯，在重複的漩渦裡不停繞圈圈呢？

因為你不是太貪心什麼都想要，就是忘記先鎖定自己要的，排除自己不要的。要不就是太膽小，一日踩到雷，終身怕鞭炮。

何必呢？人生不過就是個吃義大利麵的邏輯罷了。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航