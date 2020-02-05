日本遊輪「鑽石公主號」10人確診武漢肺炎，1/31曾停靠基隆港

（中央社）曾搭載一名確診武漢肺炎香港乘客的豪華郵輪鑽石公主號，3日晚間抵日本橫濱港停在外海，船上3711人被隔離，目前已知至少10人感染新型冠狀病毒，將被送往醫療院所。

《日本放送協會》（NHK）報導，厚生勞動省表示，大型郵輪鑽石公主號上有多人經過檢驗呈現新型冠狀病毒陽性反應。今早日本海上保安廳的船隻靠近鑽石公主號旁，欲將感染新型冠狀病毒者運送上岸。

橫濱市消防局表示，今天清晨接獲神奈川縣政府的請託，欲將鑽石公主號上的10名病患送到醫療院所。消防局已派救護車到橫濱市內海上保安廳的橫濱海上防災基地。

日本多家電子媒體實況轉播，今早近7時（台灣時間6時）有救護車和消防車各約5輛陸續抵達海上保安廳橫濱海上防災基地，另有一輛標示「東京檢疫所」的車輛，搭載多名穿著防護衣及口罩的人員。

1月載過一名確診武漢肺炎香港乘客的豪華郵輪鑽石公主號3日晚間返抵日本橫濱港，停泊在港外海上，因郵輪上乘客發燒，因此船上的乘客與船務員等共3711人暫時隔離。

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到4日晚間為止，已確認郵輪上約9成乘客與船務員的健康狀況，其中有發燒、咳嗽等症狀者，以及與這些症狀者有近距離接觸者共計133人，檢疫官已採樣這133人的檢體將進行病毒檢驗。

曾搭乘郵輪的香港遊客，確診感染武漢肺炎

香港衛生當局之前表示，一名住在香港的80多歲男子搭乘從橫濱啟航的郵輪返回香港後，確認感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）。

這名男士1月17日搭飛機抵達東京，1月20日由橫濱登上郵輪，1月22日經過鹿兒島，25日在香港下船。經調查這名男士在鹿兒島縣港口後，有下船登陸參加旅遊行程。

這名男子1月19日起出現咳嗽症狀，返回香港後，30日出現發燒症狀，到醫院檢查，2月1日確診。

這艘鑽石公主號，到香港後，還泊靠越南、台灣等港口，2月1日在沖繩縣那霸港靠岸，3日晚間返回橫濱港。

這艘郵輪可載約2700人，機組員約1100人。日前有郵輪上乘客將這艘郵輪的乘客國籍上傳到推特（Twitter）。內容顯示，乘客包括日本人1285人、香港470人、美國425人、加拿大215人、英國40人、俄羅斯25人、台灣20人、以色列15人、紐西蘭13人等。

10名旅客確診感染武漢肺炎，並無台灣人感染

公主遊輪稍早也發出聲明，確認船上有來自各個國家的2666名賓客和1045名船員，其中大約有一半的賓客來自日本。聲明也指出，日本衛生當局針對鑽石公主號上所有賓客和船員進行的健康檢疫第一階段已經完成，在完成測試的樣本中，有10人對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，其中包含2名澳洲、3名日本、3名香港、1名美國賓客和1名菲律賓籍船員，並無台灣籍旅客對新型冠狀病毒呈陽性反應。

公主遊輪表示，確診的10位賓客，將透過日本海岸警衛隊的船帶到岸上，並由岸邊的日本醫療專業人員護送至當地醫院進行護理。同步已確認鑽石公主號將留在橫濱進行檢疫，根據日本衛生當局的要求，隔離至少14天。

《聯合報》報導，公主遊輪總監陳欣德表示，由於台灣這邊沒有20名台灣人上船資料，因此，可能是船員或上傳作業的船上包商，或海外台灣人從海外訂艙等可能。

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防堵疫情，14天內去過中港澳的郵輪不得來台

武漢肺炎疫情蔓延，郵輪成為下一波防堵疫情的重點。昨日「世界夢號」郵輪因載有3名新型冠狀病毒肺炎確診個案，到了高雄港之後，所有旅客和人員未准上岸，昨天下午4點駛離。而另一艘同樣於昨日抵台的郵輪「威士特丹號」並無確診個案，但我方為求慎重，限制船上38名有症狀但無中國旅遊史之旅客返船後不得再下船。

中央流行疫情指揮中心昨日也召開專家諮詢會議，做出2點決議，包括入境前28天曾載有確定病例或疑似病例的郵輪，不得停靠我國港口；以及入境前14天曾停靠中港澳地區港口的郵輪，不得停靠我國港口。

公主遊輪也祭出防疫措施，將婉拒過去14天內自中國出發、或途經中國的賓客登船。香港、澳門與台灣的賓客不在此限。

Photo Credit: 中央社 屬於星夢郵輪的「世界夢號」郵輪1月中旬曾搭載染武漢肺炎遊客，4日中午抵高雄港後，被高雄港警總隊管制人員上岸，最終高雄港務公司要求辦妥出港手續後離境。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範