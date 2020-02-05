日本年輕人參與「氣候罷課」，政府卻加碼投資石化產業

文：Ilgin Yorulmaz

譯：台北科技大學應用英文系翻譯小組2

Arao Hinako帶外甥去瀬戶内海游泳時，發現情況有點不對勁。

這位日本環保人士兼電影製作人表示：「正常情況下，只要在海裡待久一點，身體就會開始冷得發紫。但2019年夏天，天氣異常濕熱，海水實在暖到不尋常。」

Arao是國際組織350.org的資深活動策劃人，該組織與「氣候大罷課」（Fridays for Future, FFF）日本分支「東京氣候大罷課」（Fridays for Future Tokyo）的學生活動份子合作。罷課運動由瑞典青年格蕾塔・童貝里（Greta Thunberg）發起，目標是將全球氣溫上升控制在攝氏2度以下。

Arao等人都明白，氣候變遷對日本造成影響已不是一、兩天的事。

日本不僅瀬戶内海等多處海水正逐步暖化，且每年八月的颱風季，史無前例的暴雨以及隨之而來的土石流，讓地方政府每到此時便不得不尋求日本自衛隊的協助，如2019年8月日本西南部大雨，自衛隊便協助87萬居民撤離家園。此時（原文發表於2019年10月13日），超級強颱哈吉貝（Hagibis）正準備在10月12日侵襲日本。（編按：哈吉貝颱風已於10月12日登陸日本靜岡縣，因遇上秋颱效應，挾帶豪雨重創日本，災情慘重，近百人喪生及失蹤、上百人受傷，超過一萬戶淹水，災區除了停電、斷水外，通訊及鐵路設備也遭毀損。）

日本人開始有所行動了。2019年9月20日，全球115個國家、近500萬人參與全球氣候罷課抗爭（Global Climate Strike），大約有2500位日本年輕抗議者上街遊行，從時尚中心——東京表参道的聯合國大學（U.N. University），一路到知名的澀谷十字路口，高聲呼喊口號，引起數百位路人注目。

就讀東京某所公立高中、正值16歲的Iwano Saori是「氣候大罷課」東京創意團隊的一員，她和同學決定傍晚五點放學後開啟全球氣候遊行的東京場。正當其他國家的學生組織罷課活動，她解釋為何東京的遊行會安排在「放學後」：「我不能背叛讓我受教育的國家。」

曾參與遊行規畫的大四生Kajiwara Takuro表示：「日語中只有一個模糊的用語『異常気象』（氣候異常），找不到可以對應英文『climate change』（氣候變遷）的詞。」

日本身為1997年簽署《京都議定書》、2019年舉行G20峰會的主辦國，二度在氣候議題上扮演重要角色。前者為世界上第一份聯合各國、為降低碳排放量訂出目標的全球條約，後者則為減少海洋塑膠垃圾而推行的協議。

儘管已有證據證明氣候變遷對日本造成衝擊，然日本中央政府卻遲遲不願回應Kajiwara、Arao等人不斷努力引起社會關注的緊急氣候問題。

與環保目標相迴異的是，日本正在全球各地設立更多排放溫室氣體的燃煤及天然氣－火力發電廠，並將建廠技術轉移給越南與印度等國。2019年10月初，氣候罷課僅過了短短幾天，日本電廠工程專家「日本信用保證財務有限公司」（JCG Holdings，金融控股公司）便簽下37.3億美金的合約，聯合埃克森美孚（Exxon Mobil，全球最大的石油公司之一）等掌握全球大量原油及天然氣的財團，即將在莫三比克建立液化天然氣廠。

日本2018年推出一波新的能源計畫，預計在2030年前達到利用再生能源生產22－24％電力的目標。該計畫為2002年相關對策的修訂版，然根據日本經濟產業省表示，當年的目標並未全部達成。也因如此，2019年9月23日在紐約舉行的聯合國氣候峰會（U.N. Global Climate Summit），日本並未受邀出席。

年輕的日本活動份子都深深了解，各國政府在提倡經濟成長的同時要避免犧牲環境，會遇上何種挑戰。

16歲高中生Sasaki Isao是名激烈的環保人士，為支持2019年3月份第一波氣候罷課而把頭髮染綠。Sasaki告訴全球之聲，他們前陣子校外教學前往馬來西亞婆羅洲（Borneo）的農園，親眼目睹工人為種植農作物而清理樹林的方式，跟最近的亞馬遜雨林大火幾乎如出一轍——把整片森林燒個精光。

Sasaki說：「畢竟農人的生存仰賴農園。能站在他們的角度思考其行為背後的意義，這點連我自己都十分驚訝。」

有跡象顯示，似乎有愈來愈多日本大型金融機構加入承擔企業環境責任的行列，然此舉受到環保團體的強烈批評。

2019年10月初，三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group, MUFG）成為日本首家為籌募澳洲綠建築及再生能源資金而發行所謂「綠色債券」（green bonds，又譯：氣候債券）的銀行，不過Sasaki擔心這些行動在投資者間興起「只是為了跟上流行，因為大家都這麼做。」

日本前首相小泉纯一郎任職期間受到不少好評，其子小泉進次郎現任環境大臣，手上握著的權力，足以改變歷來政府對環境不友善的紀錄。

小泉進次郎表示，對抗氣候變遷的手段得要「性感、有趣、特別」（sexy, fun and cool）。他是否能點亮日本對環保的熱忱，就留給1億2600萬日本消費者檢驗吧！

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

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