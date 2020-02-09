有一種毒，比塑化劑更毒，它叫做童年創傷（ACEs）

文：鋅鋰師拔麻的「小小額葉養成手札」

四十來歲的茜，曾是我服務的精神復康者。身形肥胖的她常穿著寬鬆的運動服，帶著粗框眼鏡與一臉不變的愁容。每次見她時，茜總是焦慮的問：「心理師，我每天都有幻覺，好痛苦，是不是因為小時候經常被我阿爸打的關係？」、「可是我照過腦，醫師說沒問題。」

多年來，不論見到任何工作員，她都這麼重覆問著，這一直是她心中最苦痛、解不開的結。茜對幻覺的描述其實更像是一種解離反應：「一種麻木、脫離自我的不真實感覺，彷彿自己是旁觀者正靜靜看著這個世界。」在她一次次分享過往的生命故事後，長年的困惑似乎找到了答案。

茜生長在充滿暴力的家庭，爸爸從小在子女面前揍媽媽，生來不太聰明的茜，也成為爸爸家暴的對象。茜的童年就在「媽媽被打、哭泣、害怕、尖叫、自己被揍、被抓去掄牆、兄弟時而求情時而躲起來自保」的回憶中長大。長大後，茜被趕出家庭、弟弟多年前自殺、媽媽罹患癌症，一家人形同陌路。

我試著向茜解釋，她的解離反應、憂鬱痛苦從何而來：「妳的狀況可能與兒童時期長年的家暴經驗有關，雖然妳的腦袋沒有直接被爸爸打到腦傷，但在這樣充滿恐懼不安的負面環境中成長，已經對大腦、身心造成嚴重傷害且影響深遠。」其實，除了解離狀態外，茜痛苦時會在外人看不到的四肢部位自傷。

童年的創傷經驗，會產生可怕的「毒性壓力」，而這可怕的毒性壓力，對我們一生的負面影響深遠。

美國一位內科醫師Felitti三十幾年前在減肥門診中，發生了一件驚人的事：來看他的肥胖病人中，有相當高的比例童年曾有受虐經驗。於是他與另一位流行病學家合作，開始研究童年創傷經驗（Adverse Childhood Experiences，ACEs）與成年後健康狀況的關聯。該研究訪問了一萬七千多名的對象，問卷中包含了十種童年逆境：

照顧者的羞辱咒罵 照顧者暴力對待 照顧者性騷擾/性侵害 情緒疏忽 生理上疏忽照顧 父母離異或遭棄養 母親遭受他人暴力對待 照顧者藥酒癮 照顧者有嚴重心理／精神疾患或曾試圖自殺 家人曾入獄。

研究發現有將近三分之二的人，童年曾經歷一種（或以上）創傷；而有八分之一的受試者經歷過四種（或以上）的創傷。ACEs的分數愈高（兒童期經歷愈多種創傷）的人，成年後罹患身體或心理疾病的機率增加，如：癌症、憂鬱症、心血管疾病、藥酒癮、自殺傾向、肥胖、壽命減短。等。（若對此研究感興趣，可參考註一的連結）

壓力並非壞事，但毒性壓力足以損壞你的大腦！

幼年若遭受創傷反應／強大壓力經驗，就算只有短短數分鐘，都可能永久改變壓力系統，導致壓力系統的過敏化。白話說就是，曾遭逢創傷經歷的孩子，擔心再遭遇傷害，因此需要時時對周圍保持警戒，觀察是否有危害安全的人事物，這些壓力讓孩子經常處於「戰或逃或凍結」的警戒狀態，稱之為「毒性壓力」（toxic stress）。壓力系統的失衡對腦部仍在發育的孩子影響甚劇，除了孩子的思考、理解事情的方式、情緒反應及行為表徵。外，長期下來更會身心耗竭。

有些受傷的孩子在學校會出現疑似注意力不集中、過動衝動或對立反抗的行為，成為老師眼中的「頭痛人物」，但這些問題行為可能與孩子遭遇創傷後產生的「解離」與「過度警覺反應」有關，解離的孩子上課時像在做白日夢或神遊，他們已經暫時抽離現實世界了，所以注意力當然不集中；過度警覺的孩子則會關注老師的語調、同學的肢體動作多過上課內容，而且易對微小的刺激做負面解讀並產生強烈反應。（註二）

受傷的孩子可以復原嗎？答案是肯定的！但孩子不會自動痊癒，需要用心陪伴

若您是教育工作者，請從「創傷知情照護的角度去理解孩子」。當孩子下次又闖禍時，試著想想：「這孩子發生了什麼事？」而不只是問：「這孩子有什麼問題？」若孩子能感到環境安全、被理解接納，他們便能靜下心學習。（關於創傷知情照護請參考註三連結）

若您是孩子的照顧者，「提供絕對足夠的安全感與陪伴」是最重要的，孩子能擁有令他們安心、熟悉與有能力的照顧者，就會比較容易復原，通常也較不會受到創傷事件長期的影響。

在此提供三個照護創傷兒童的技巧：

1. 情緒安撫：當孩子有激烈情緒時，除了語言的回應外，若孩子願意，可以試著輕柔的擁抱搖晃孩子，許多遭到虐待與疏忽照顧的兒童需要身體的刺激，這麼做可以有效調節孩子的壓力反應系統。

2. 事先告知：環境中的任何變動都可能讓孩子感到不安焦慮，變動前，請事先告知孩子提高他對環境的可預測、可控制性。

3. 耐心等待：關於創傷事件，切勿急著與孩子討論，在孩子未準備好前恐再次傷害他。尊重孩子想說的時間與方式，孩子若得到足夠的理解與回應，就比較能以具彈性（flexibility）的方式重新看待過往創傷。

提供友善的成長環境與正向人際經驗，是每個人的責任！關懷互動愈多，哪怕只是點個頭或眼神接觸，都能夠提高創傷孩子的復原力（resilience），幫助他們讓從傷痛中成長。我們一起，用愛守護下一代。

如孩子有明顯的身心狀況請至專業醫療機構尋求協助

註一：https://pse.is/GNFZA

註二：https://pse.is/H8JEP

註三：https://pse.is/ELQYN

參考文獻：Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., & Marks, J. S. （1998）. Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences （ACE） Study. American journal of preventive medicine, 14（4）, 245-258.

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰