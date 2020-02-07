為什麼糖尿病患者會出現「聽力流失」的併發症？

糖尿病的併發症可以說是遍佈全身，血管病變、視力衰退、肌膚彈性差、腎臟功能減退、神經退化等等是比較常聽到的，不過讓人意外的，聽力也是其中之一喔。

雖然我們知道聽力流失會是糖尿病的併發症之一，但實際上的影響會有多大就不是很清楚了。2014年有篇研究（ref.1）調查不同年齡層罹患糖尿病的人聽力流失的情形。

其實隨著年紀的增加聽力流失也會隨之增加，但如果拿一般人和罹患第二型糖尿病的人相比，不管在哪個年齡層，聽力流失的情形都比一般人要多。從下圖我們能看到兩者之間的差異。

圖片來源：作者提供 罹患第二型糖尿病與聽力流失的盛行比較（參考自ref.1）

從流行病學的角度來看，聽力流失在糖尿病裡的盛行率相對較高。但是什麼因素帶來這樣的結果呢？而整個聽力系統當中，又是哪個構造發生了問題，才導致聽力的流失？

一篇以恆河猴為對象的研究，試圖找出可能的答案（ref.2）。該研究有3組猴子，分別是卡路里限制飲食組、正常飲食組和第二型糖尿病組。結果發現高胰島素與聽力流失有顯著的關係。此外，「耳蝸」很可能是聽力流失的主要問題所在部位。（這類型的聽力問題大多在於「高頻」）

在恆河猴的研究裡，比起有沒有糖尿病，血中胰島素才是真正與聽力流失有關的因素。

糖化終產物與聽力流失

糖尿病相關的聽力流失問題與血中胰島素濃度太高有關，但這又是為什麼呢？

糖尿病患者如果沒有做好血糖管理的話，就會比一般人要容易在體內累積糖化終產物（advanced glycation end products，簡稱AGEs），可能會給細胞、組織或是器官帶來傷害。當然，我們的耳朵也可能受到影響是很有道理的假設。

福島縣立醫科大學的研究者們，試著從AGEs來研究是否與聽力流失有關係（ref.3）。有270位75歲以上、沒有罹患失智症的日本福島須賀川市居民，參加了2015年的一個健康檢查，研究者們利用非侵入的設備測得他們肌膚裡AGEs的累積狀況，此外也會有幫他們做聽力測驗。

結果發現，AGEs的累積與聽力流失有顯著的關係，累積越多聽力流失的風險越高。

這樣的研究結果，該研究的作者做出了什麼結論呢？他們認為，如果能控制好體內AGEs的累積，可能有助於預防聽力的流失。因此糖尿病患者，別忘了做好飲食控糖，做好血糖管理。

參考資料

Oh I-H, Lee JH, Park DC, Kim M, Chung JH, Kim SH, et al. (2014) Hearing Loss as a Function of Aging and Diabetes Mellitus: A Cross Sectional Study. PLoS ONE9(12): e116161. Fowler, C. G., Chiasson, K. B., Colman, R. J., Kemnitz, J. W., Beasley, T. M., & Weindruch, R. H. (2015). Hyperinsulinemia/diabetes, hearing, and aging in the University of Wisconsin calorie restriction monkeys. Hearing research, 328, 78–86. Niihata, K., Takahashi, S., Kurita, N., Yajima, N., Omae, K., Fukuma, S., … & Hasegawa, T. (2017). Association Between Accumulation of Advanced Glycation End-Products and Hearing Impairment in Community-Dwelling Older People: A Cross-Sectional Sukagawa Study. Journal of the American Medical Directors Association.

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航