為何嬰兒這麼難睡過夜？媽媽的生物節律，可能牽動孩子的睡眠行程

上次回台灣的時候,很幸運的能跟久違的朋友聚會,而已經當媽媽的朋友也帶著小千金來到我們吃飯的地方。天啊!她真的好小喔,我心裡訝異著。而小公主似乎感受到有怪叔叔的視線,也從那美夢中醒了過來。

還好沒哭……小公主懵懵的,當朋友過去安撫時,烏溜水靈的眼睛彎成半月,嘴角甜甜的上揚,朋友和小公主這母女對視的微笑,是這麼的自然、迷人而又不可思議。沒過一會兒,小公主在媽媽的懷裡安穩的又睡去了。

朋友笑著說他們家的寶寶就是這樣,睡睡醒醒的。是啊,家裡有新的生命故然開心,但往往第一年隨之而來的對於家人的睡眠剝奪,也還真是不好受。尤其是對於第一次迎接寶寶的新手爸媽們,寶寶如果不好好睡,多少次讓即使很愛寶寶的你,還是崩潰地想撞牆呢?

爸媽的累真的是很正常的,會心力憔悴也不代表你不夠愛自己的寶寶。事實上,只有不到25%的爸爸媽媽們,能幸運的遇到天生就能好睡的寶寶。

如何讓寶寶一覺到天亮,網路上的門派五花八門,而這篇文章也不打算一一反駁,而是想單純的從生理時鐘的角度出發,談談寶寶的睡眠時間怎麼變化,和為什麼有這樣的變化。除此之外,單純從理論出發的角度,這篇文章也會討論餵哺母乳的時間,可能對寶寶睡眠狀況造成的影響。

一暝大一寸的生理時鐘:前兩個月爸媽最辛苦

家中新增的小成員,最常做的事情是什麼?沒錯,就是睡覺。新生兒(出生一個月內)最高可能一天80%的時間都在睡覺。而1-3個月大的寶寶,平均睡覺時間則是14-16小時。如果寶寶們花這麼多時間在睡覺,新手爸媽們是不是能在生產完後第一個月能有喘息、準備接下來長期抗戰的時間呢?

很可惜沒辦法,寶寶生理時鐘的節律大要等到第二個月,才會有比較穩定的「睡眠-清醒」週期。也就是說,新生寶寶的睡眠時間是睡睡醒醒的狀況居多(比如說每睡2-3小時就會醒來一下)。

我們來看一下實例吧。下圖是寶寶的「睡眠-清醒」周期的紀錄:從剛出生的第一天一直記錄到約六個月大的時間。圖中從左到右是連續48小時日夜的紀錄時間,而從上到下是紀錄天數,約六個月的時間。即使沒有生理時鐘科學的訓練背景,大家還是能夠清楚的看出,在出生後大約50天左右的時間,寶寶的「睡眠-清醒」周期都是非常混亂且碎片化的。而這樣的狀況會隨著寶寶的成長而漸漸有改善,並大約在第60天的時候,才有了明確的日夜節律。

所以出生後的前兩個月,小寶寶的生理時鐘系統是還未成熟的狀態,而爸爸媽媽大多會疲於奔命於小寶寶們還不穩定的睡眠行程。這段期間,寶寶可能出現的睡眠相關困擾包括:寶寶睡一睡會醒起來哭、日夜顛倒、睡眠時段短而破碎、因為睡覺而錯過喝奶時間等等。這些問題讓寶寶生命的前兩個月,往往也是爸媽有嚴重睡眠剝奪/不足的期間。

即使熬到了寶寶四個月大,雖然有明顯的「睡眠-清醒」周期,但是這個周期可能因為跟環境的日夜變化還沒有同步,結果爸爸媽媽們還是沒有辦法得到充足的休息。比如說,寶寶可能每天早上4點就從睡眠中清醒開始哭,而晚上7點就自動斷電關機了,導致爸爸媽媽們也必須4點左右起床照顧寶寶,但到了晚上卻沒有辦法跟寶寶一樣這麼早休息,只能辛苦的犧牲自己的睡覺時間。

但是等寶寶再更大一點時,到了六個月大的時候,多數的寶寶的睡眠行程已經能有很大的改善,晚上大多能一覺好眠,偶爾需要1-2次的夜間餵奶。

總而言之,隨著大腦內的生理時鐘逐漸發展成熟,而有了越來越穩定的「睡眠-清醒」節律,寶寶的睡眠時間、夜間清醒次數、晝間睡眠次數等等都有顯著的變化。事實上,很多爸媽應該都能深刻體會到寶寶的睡眠時數的改變:初生時約14-16小時,但到了滿周歲時已經降低為11小時,在小孩長大至18歲的時候約為八小時。

基因預設的睡眠藍圖,讓寶寶頭好壯壯

寶寶們的睡眠結構,其實也會在出生後的一年內有非常大的變化。通常我們能夠將睡眠結構粗略的畫大餅,二分成快速動眼期(REM sleep)和非快速動眼期(NREM sleep)。非常簡單的說,快速動眼期是大多時候我們記得夢的時刻,而非快速動眼期則是俗稱的深層睡眠。

但是剛出生的寶寶們,睡眠並不是那麼符合快速動眼期和非快速動眼期的定義。於是科學家將寶寶的睡眠分成活躍期(active sleep,類似REM sleep)和非活躍期(non-active sleep,類似NREM sleep)。通常成人的快速動眼期和非快速動眼期的周期為90-110分鐘,但寶寶們的活躍期和非活躍期的周期卻只有一半,約為45-60分鐘。

有一派的理論是,由於活躍期睡眠被認為對於寶寶的大腦發展非常重要,因此較短的周期能讓寶寶有更多的活躍期睡眠去發展他們的大腦神經連結。從時間軸來看,新生寶寶的活躍期會佔總睡眠時數約50%,在3-5個月大時降到40%,並在滿周歲的時候降為25-30%,這時候的睡眠結構也成熟,可以符合快速動眼期和非快速動眼期的特徵。

媽媽的生物節律,牽動著寶寶的睡眠行程

關於寶寶的睡眠,雖然重要但卻還沒有被徹底研究的另一個議題,是母乳對於寶寶睡眠的影響。初生寶寶的生理時鐘還不成熟,體內的荷爾蒙也大多仰賴媽媽的源頭。以褪黑激素(melatonin)為例,這個對於體內節律調節重要的荷爾蒙,寶寶自己在6週大前還沒有辦法自己製造。而分娩前透過母體傳導給胎兒的褪黑激素,也會在出生後一個禮拜內被代謝掉;因此,母乳成為重要的褪黑激素來源。

不只褪黑激素,母乳中的皮質醇(cortisol)和一些胺基酸(e.g. tyrosine)也具有影響「睡眠-清醒」周期的能力。受媽媽生理時鐘的調控,母乳中的褪黑激素、皮質醇與胺基酸也有日與夜的差別;也就說,媽媽白天擠出的母乳會有較高含量的皮質醇和能促進活動的胺基酸。

以一篇研究為例,研究團隊指出,凌晨4點到早上10點所擠出的母乳所含的皮質醇,是下午4點到晚上10點所擠出母乳的4.3倍(2.97 ng/ml vs 0.69 ng/ml)。相反的,媽媽晚上擠出的母乳會有較高含量的褪黑激素,促進寶寶睡眠。這樣的機制,讓寶寶在喝母奶時,能調整自身的不成熟的生理時鐘與媽媽成熟的生理時鐘同步,有助於寶寶建立穩定的「睡眠-清醒」周期。

但是,出於實際生活的考量,很多媽媽必須先將母乳擠出在冰箱存放,當寶寶需要餵奶時再取出;於是可能的問題就出現了:當寶寶調控「睡眠-清醒」周期的荷爾蒙主要是仰賴於母乳中,媽媽所分泌的荷爾蒙含量,當照顧者拿事先擠出的母乳餵哺寶寶時,寶寶就很有可能在晚上要睡覺的時間喝到白天擠出的母奶(高含量促進清醒的荷爾蒙),或是寶寶在白天需要促進清醒狀態的時候,卻喝到晚上擠出的母奶(高含量促進睡眠的荷爾蒙)。

這樣的結果可能導致寶寶在白天的時候昏昏欲睡(因為喝到高褪黑激素的母奶)影響晚上的睡眠,或是在晚上的時候亢奮而不容易入睡(因為喝到高皮質醇的母奶)。

不過呢,雖然是重要的議題,不同時間擠出的母乳,對於寶寶睡眠的影響的研究卻是非常稀少。事實上,就連在美國關於母乳建議的行文(American Academy of Pediatrics Section on Breastfeeding),國家新生兒照護(the National Association of Neonatal Nurses)或是WHO關於相關議題的述說,都沒有提及母乳所含營養成分的日夜變化,與不同時間擠出的母乳對於寶寶睡眠的影響。

即使如此,這裡還是會建議爸爸媽媽們,如果能夠的話,讓寶寶在白天的時候喝白天擠出的母乳,並在夜晚喝晚上擠出的母乳。

參考資料

American Academy of Pediatrics Section on Breastfeeding. Sample Hospital Breastfeeding Policy for Newborns, 2009. American Academy of Pediatrics, Itasca, IL (2012).

Catalani, A. et al. Maternal corticosterone during lactation permanently affects brain corticosteroid receptors, stress response and behaviour in rat progeny. Neuroscience 100 , 319 – 325 (2000).

Cubero, J. et al. The circadian rhythm of tryptophan in breast milk affects the rhythms of 6-sulfatoxymelatonin and sleep in newborn. Neuroendocrinol. Lett. 26 , 657 – 662 (2005).

Fein, S. B., Grummer-Strawn, L. M. & Raju, T. N. Infant feeding and care practices in the United States: results from the Infant Feeding Practices Study II. Pediatrics 122 (Supplement 2), S25 – S27 (2008).

Illnerova, H., Buresova, M. & Presl, J. Melatonin rhythm in human milk. J. Clin. Endocrinol. Metab. 77 , 838 – 841 (1993).

Lammi-Keefe, C. J., Ferris, A. M. & Jensen, R. G. Changes in human milk at 0600, 1000, 1400, 1800, and 2200 h. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 11 , 83 – 88 (1990).

Mindell JA, Meltzer LJ, Carskadon MA, Chervin RD. Developmental aspects of sleep hygiene: findings from the 2004 National Sleep Foundation Sleep in America Poll. Sleep Med 2009;10:771e9.

Rivkees, S. A. (2003). Developing circadian rhythmicity in infants. Pediatrics, 112, 373–381.

Spatz, D. L. & Edwards, T. M. The use of human milk and breastfeeding in the neonatal intensive care unit: position statement 3065. Adv. Neonatal Care 16, 254 (2016).

WHO. Optimal Feeding of Low Birth-Weight Infants in Low-and Middle-Income Countries (WHO, Geneva, 2011).

本文經王輝斌授權刊登

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航