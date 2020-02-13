「最美麗主持人」白嘉莉：要用變化的自己，才能面對變化的世界

文：王蘭芬｜攝影：日日寫真工作室｜圖片提供：時報文化出版｜場地協力：台北美福大飯店

民國60年代曾經是全台灣最知名、有「最美麗主持人」之稱的白嘉莉回來了！在遠嫁印尼40多年後將過往日記整理出書《白嘉莉回眸》，記錄了從成長、工作至婚姻的點滴回憶與優雅的生活之道。

一直被稱為「最美麗的主持人」，白嘉莉，體認到生命的美麗是什麼？

要用變化的自己，才能面對變化的世界

1949年出生的白嘉莉，有著戲劇化的人生，父母感情不睦卻仍對女兒疼愛有加，因熱愛表演16歲加入軍中的藍天康樂團，接著成為中央酒店報幕員，年僅19就成為台視最知名主持人。

她在最紅的時刻，民國66年她突然宣布與印尼富商黃雙安結婚，迅速而全面地離開台灣演藝圈。

遠嫁異國，不僅要努力適應全然不同的文化與生活，更要面對丈夫事業忙碌常常不在的寂寞時光，白嘉莉有過一段艱難的掙扎，如何保持婚姻和諧？她的回答有著老派的優雅：「要禮讓」。「夫妻相處要保鮮，就是要能讓，自己培養興趣與重心也很重要。」

黃雙安事業忙碌，能陪伴的時間少。她在連一份中文報紙都看不到、舉目無親的印尼，畫畫就是最好的心靈陪伴。「一旦拿起畫筆就忘掉煩惱。」她說。

白嘉莉就地取材，畫冊裡充滿了美麗的花，「亞熱帶地區原本就是個大花園，有著各種鮮豔花朵！」她說最愛的花叫做「嘉德麗雅蘭」，因這花裡有著她的名字。看到美的事物，心靈就能平靜。

Photo Credit: 日日寫真工作室 白嘉莉分享她的畫作，有位小朋友看了這幅畫裡的木瓜與籽，說像是被媽媽擁抱懷中般溫暖

另一項讓她獲益良多的是旅行的習慣。

白嘉莉在台視當主持人時就以口齒伶俐著稱，日後學習英語、印尼語、西班牙語、葡萄牙語、日語也都相當輕鬆，除了天生語言天分，她認為到處旅行是學習快速的原因之一。

白嘉莉說，世界一直在變，「用一直變化的自己，來面對一直變化的世界」是最好對策，也她這麼多年來不管遭遇任何困難都能良好調適的祕訣。

不罵人的藝術：不強求所缺，但要珍惜擁有的

白嘉莉婚後的另一個學習，是不強求。

新書中透露，原本一直很想要小孩的她，婚後才知黃雙安已有孩子，所以早已結紮。這麼重大的事項，白嘉莉該如何諒解並仍與夫婿同行？

白嘉莉選擇了釋懷：「我發現不論是親人、子女、朋友，若是沒有緣分，一切強求不來。」她重新樂觀起來，面對無法強求的命運，她所能做的是將丈夫之前生的孩子視如己出，至今雙方仍常來往關係良好。

「連牙齒都會咬到舌頭，何況是夫妻。」因著她的心寬，處理夫妻衝突，白嘉莉有著高情商的智慧。

她有個一般人最難做到的優勢是：「不會罵人」。

她說，天生無法說出難聽的話，往往憤怒時不知怎麼辦，也因為如此，往往讓怒氣當下有不少緩衝時間，反而能讓人變冷靜，避免許多更大的衝突發生。

例如，某次2人有些小衝突，先生氣得摔門而出，向來不懂怎麼罵人的她只能呆坐原地，不一會兒先生回來跟她道歉，她笑著答：「其實我覺得你剛摔門的動作滿帥的！不過，下次要摔之前，請先把我們家天花板上的水晶燈鎖牢一點。」她用幽默的方式，諷刺剛剛摔門力道過大，就化解衝突。

經過幾番考驗，夫妻更能交心，白嘉莉領悟既然彼此就是此生唯一牽掛，不如就好好珍惜所有能相處的時間。

克服困難要靠自己：喪偶哀慟，要學會轉移

如何擁有幸福的家庭生活？有時需少計較，多付出。

黃雙安為生意時常奔波在外，白嘉莉為了讓先生在家中也能享受美食，努力學做菜，她每到一家合意的餐廳一定請教主廚作法，四處收集菜譜。在這過程中，養成了一手好手藝！

而因著她悉心照顧，原本被醫生宣布罹患肝癌、所餘生命不會超過半年的黃雙安，一路平安健康地多活了18年。

「所以他在的每一天，我都當成是賺來的，給他全部我的愛。到現在我都常常勸朋友，不管遇到什麼事，自己調整，克服困難只能靠自己。」

也因為如此鶼鰈情深，民國107年黃雙安卻因感染肺炎驟逝時，白嘉莉著實難以接受。相伴41年後頓失所依，她是怎麼走過來的？

「之後的日子，恍恍惚惚又充滿了恐懼，獨自一人的時候，會不停地流眼淚。」於是她開始在朋友的陪伴下馬不停蹄地旅行，首先是跟著教友前往以色列，再來去澳洲、美國與親友相聚，她認為這些雖然都是表面的心情轉移，但「只要有一點轉移，都是好的！」

白嘉莉認為，熟年喪偶的療癒過程，需要有親朋好友的協助，儘量走出去拓展出新的生活空間，並找到自己真正的愛好使心靈安定。

對美麗的定義： 在每個階段，把每件事都認真做好

白嘉莉年過70，卻依舊美麗高貴，儀姿挺拔，常人會問她如何保養？白嘉莉笑說，自己沒有什麼特別的保養，唯一秘方是早起運動，她一直維持自制且良好的生活習慣，早上五點就起床，六點打高爾夫，維持著固定的生活節奏；平日則畫畫閱讀，替心靈養身。

Photo Credit: 日日寫真工作室 白嘉莉氣色絕佳、姿態優雅，長年早起運動與良好生活習慣，是她的絕佳後盾

人人都稱她是「最美麗的主持人」，問她自己對美麗的定義，她的回答是：「女人每個年齡，都有不同的美好，在每個階段，把每一件事情都認真做得更好，就是美麗了。」

回想白嘉莉的人生階段，作為主持人，她稱職努力，成為台灣的一代風範；作為妻子，她學習包容付出，陪伴先生走完人生最後的路。作為「最美麗的主持人」，用她自己的定義，亦當之無愧！

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航