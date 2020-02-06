鄭文燦也透露高風險台商篩檢後送的去處，為什麼不會像柯文哲一樣被罵？

柯粉被罵急了，開始拉鄭文燦出來墊背，說鄭文燦也透露返台台商篩檢後送的去處，也該被罵。抱怨柯文哲只是台灣價值不夠，才會被雙重標準。

這些人東拉西扯想給柯洗白，但顯然並沒有相關專業的判斷力，以致於搞不清楚「為什麼柯會被罵？」「為什麼鄭沒有被罵？」於是就把別人都當成被台灣價值洗腦的智障，把被罵或者不被罵都推給台灣價值這個巫術。

我們就來談清楚，為什麼「為什麼柯會被罵？」「為什麼鄭沒有被罵？」

首先，關於人的資訊。柯揭露的資訊，是廣泛需安置觀察的返台台商，是相對低風險的個案。鄭揭露的資訊，是上述人群中，已經出現症狀的高風險個案。兩者不是同一回事。

對高風險個案，知情權和隱私權的權衡，當然就會偏重知情權一些，和相對低風險個案的權重不同。所以鄭揭露這部分資訊，受到的質疑當然較小。這不是什麼台灣價值，只是人們基於常識的正常判斷而已。

Photo Credit: 中央社 台北市長柯文哲2日下午自爆滯留武漢的台商回台後的台北隔離地點，衛福部長陳時中指出，會視情況依規定辦理。柯文哲（中）晚間出席2020樂活夜櫻季活動時說，會檢討。中央社記者王飛華攝 109年2月2日

其次，關於地點的資訊。柯揭露的，是本來閒在那裏，沒有特殊風險，也沒有特別管制的台銀宿舍。鄭揭露的資訊，則是本來就是防疫一級戰區，高風險也高管制的醫院。

對醫院這樣的地方，不論鄭揭不揭露資訊，進出的人本來就要採取防疫的最高標準。而且，醫院是安置個案最高規格的地方了，不送醫院難道要送診所居家？所以，無所謂恐慌不恐慌的問題。

台銀宿舍則不然，得要考慮社區關係，民眾恐慌衝突的可能性。如果因為民眾情緒反彈而被迫撤點，對其他安置地點的容納能力會造成壓力。要是為了安撫民眾，把風險相對低的個案，都通通送到醫院採取最高規格（但很可能沒必要）的負壓隔離，對醫療資源會造成更大的壓力，甚至可能因此肇生出防疫資源的崩潰。

所以柯隨口亂炮會被人罵是臨陣脫逃，是打亂防疫工作。鄭說有症狀的已經送醫院隔離，則不會受到類似的批評。這不是什麼台灣價值，只是人們基於常識的正常判斷而已。

最後，關於配套措施的資訊。鄭揭露的資訊是「有症狀者已經送到醫院進行負壓隔離」，這是目前最高規格的防疫管制方案了。所以他講完這件事，人們不用追問「會用什麼方式隔離？」「如何避免周圍居民受到感染？」

但柯揭露的是「返台台商會送到台銀宿舍安置」。負責任的話，應該要連同「隔離方式」、「安置者行動範圍」等等一同報告。但他沒有，嘴完就跑，搞到文大跳起來，逼得防疫中心得要撤點。

所以柯隨口亂炮會被人罵是臨陣脫逃，是打亂防疫工作。鄭說有症狀的已經送醫院隔離，則不會受到類似的批評。這不是什麼台灣價值，只是人們基於常識的正常判斷而已。

我希望柯文哲的支持者可以了解到：不該容忍柯文哲碰到什麼狀況，都拿著知情權無限上綱，來遮掩自己的粗魯和無能。知情權得要和其他權利權衡，防疫工作也有種種專業考量。

而且，不應該碰到什麼批評，就扯台灣價值把別人抹成腦殘粉。有可能不明事理，沒辦法就事論事的人，其實是你自己，只是你不知道自己不知道而已。

延伸閱讀

柯文哲暴露肺炎隔離安置地點宣稱「公開透明」，他錯在哪裡？

本文由真暴民的時事筆記授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航