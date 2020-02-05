LED v.s. 傳統燈泡，廢照明光源回收處理hen不同！

隨著全球節電環保意識興起，日本政府於 2019 年針對 LED 照明燈具及燈泡分別制定新的省能標準，並以 2020 年度作為目標達成年度；歐洲 LED 照明市場規模持續成長，2018年達到 82.92 億美金，同比成長率 9.5%，滲透率超過50%。其中用於商業照明的射燈、燈絲燈、裝飾燈等成長動能最為顯著。

臺灣推動 LED 照明節電計畫超過十年，自 2008 年由能源局推動 LED節能新科技照明產品之應用示範計畫，促使交通號誌開始逐步汰換成 LED 燈，臺灣成為全球第二個全面使用 LED 交通號誌的國家，接著2012年全面禁用白熾燈泡、2015年推動 LED 先進智慧照明，將全臺灣行政機構及圖書館的室內螢光燈具（又稱日光燈）換裝為高效率的 LED 燈具，共省下超過 38 億度電，節電率達到百分之五十以上。

鑑於 LED 許多優良的特性及政策的宣導下，臺灣民眾隨之逐步汰換家中燈具，民間研究機構 LEDinside 於 2018 年提出 LED 照明市場規模於 2023 年預計達到566億美金。為因應廢棄照明光源的轉變趨勢，環保署公告自2017年一月一日起正式全面回收廢棄 LED 照明光源產品，而 LED 產品的回收種類包括直管型、環管型、緊密型及安定器內藏式等四種，隨著廢棄 LED 照明光源產品的回收量增加，其回收處理方法、回收處理管道也將開始受到重視。

回收處理流程大不同！比起傳統燈泡，LED燈泡的回收處理更具「吸引力」

Photo Credit: 環保署回收基管會

先以破碎機破碎，經磁選機分離磁性物質廢鐵，再進入渦電流分選機，分離非磁性金屬廢鋁，最後以人工拆解方式將電路板及塑膠拆開分離，交給相關業者進行循環再利用。而廢電路板，則是交給甲級廢棄物處理廠處理。

由於 LED 照明光源由多種材質組成，回收處理的過程中，除了玻璃還可分離出塑膠、電路板與鐵鋁物質，與傳統含汞照明光源透過粉碎將螢光粉、汞與玻璃個別分離的「乾式處理技術」相比，LED 照明光源的「粉碎暨分選處理技術」的回收過程也針對不同的材質對應適合的回收設備。

Photo Credit: 環保署回收基管會

正確回收燈管、燈泡是非常重要的舉手之勞。傳統燈泡中的汞可在新燈泡或恆溫器等產品中重複使用，LED燈泡也可以透過特殊的處理設備，使燈泡中的玻璃和鐵鋁重新再利用讓環保照明光源更環保，傳統廢棄照明光源含有有害物質「汞」，如果沒有妥善回收，經焚化爐燃燒，會污染空氣；若棄置在溪流，則會變成有機汞，不慎飲用後易引發腦部病變；若掩埋於土壤中，會轉變為甲基汞，污染地下水源。

在回收廢照明光源的同時，若有一開始購買燈泡、燈管的紙盒，就應再次放回紙盒、或用舊衣物、報紙等，再交付給辛苦的清潔隊員、照明光源販賣店家或環保機關核可的回收商、回收點進行回收。因為廢照明光源為易碎品，如果不小心打破，不僅容易造成環境的二次污染，也會增加回收人員的清潔或是回收過程的危險，所以一定要記得在回收廢照明光源時，做好基本的「防破」處理，擁有好的回收習慣，才能讓整個回收流程更順暢唷！