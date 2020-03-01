88歲依然優雅的薇薇夫人：女人可以沒有男朋友，但一定要有女朋友

文：蔡怡琳｜攝影：陳鴻文｜內文圖片：薇薇夫人提供

在心理諮商師與兩性專家還不盛行的年代，女性們的問題找誰？薇薇夫人。這名字在當前台灣，年輕人大概還以為是網紅（如理科太太）；然而在當年，卻是台灣壓抑問題的出口，且是透過書信交心——如今薇薇夫人88歲了，台灣女性的煩惱是否有所改變？她出版新書《給比我年輕的女朋友》，一樣分享女子處世的智慧。

曾在《聯合報》寫專欄長達26年，並主持華視婦女節目「今天」，著作將近有20本書，過去是台灣最有影響力的女性作家。一年多前，她從淡水河邊的家，搬到山邊的養生村，持續創作。

她許下承諾：「每天都要寫日記」──並不是寫在紙上，而是一筆一畫記錄在iPad，寫稿、找資料、和子女朋友通訊，統統一機完成，學習新的3C產品，一點也難不倒她。對她來說，環境的改變並不難調適。

然而，對於自己為人熟知的稱號「薇薇夫人」，她反而不太適應，坦言其實一點也不喜歡──她說自己的個性比較男孩子氣，朋友其實都喚她「薇老大」，88歲的人生彷彿重新定義，活得更自主，更自信。

小時候討厭女生，寫專欄後覺得女生太可愛了

薇薇夫人本名樂茝軍，人如其名，英氣煥發，從小被母親當作「兒子」養，剃著短髮，在泥巴堆中打滾，爬樹打架樣樣來。

對於纖細敏感的女孩子，她原來全然沒轍，坦言「小時候很討厭女生」。當她讀到《紅樓夢》裡善感的林黛玉，總發噱「這人怎麼這麼愛哭？」

直到成年後勤於投稿，1972年被《聯合報》編輯相中，邀請她成為專欄作家，還指定要為「婦女讀者」而寫，她查找資料，請教專家，加上種種轉折與歷練，這才發覺「女生實在太可愛了。」

只是，當她初次在報上看見自己的專欄，又見編輯幫她取名「薇薇夫人」，只想「這是誰啊？」隨著文章廣傳，出道時的筆名從此如影隨形。而她筆下的文字，數十年來如一盞溫暖的燭光，普照著許多女性讀者的心靈。

父親前衛教養法，女生何必會針線活

薇薇夫人生於民風傳統的年代，卻沒在重男輕女的眼光下成長，以現代話來說就是「做自己」，她歸功於父親「前衛」的教養方式，給予極大的自由。

父親曾告訴她和妹妹：「妳們可以做任何男孩子做的事。」她不擅長針線活，父親豪氣地說：「不必學，將來都有機器做。」她愛玩，父親又說：「讀書也不必那麼認真。」

「我沒受到傳統女性的束縛，才比較能夠發揮天性。」她也把這樣的態度帶給孩子，教自己的女兒：「別覺得自己只是一個女孩子」；洗碗做家事，兒子也照樣要輪流分工。

家庭如一個「鼎」，女人要有自己的興趣

薇薇夫人看待孩子的成就，有別於普世功利的目標，「鄰居小孩上台大都要放鞭炮，我們家都沒有鞭炮可以放。」她只問孩子：「你，喜歡什麼？」全然支持兒女追夢，要他們選擇喜歡的路，並且踏實地走。

Photo Credit: 薇薇夫人提供 薇薇夫人全力支持三名兒女追求自己的夢想

她形容家庭如一個「鼎」，妻子和丈夫、孩子，三個鼎角同樣重要，「女人要會過自己的生活，要有自己的興趣。」然而，許多婦女寫信給她傾訴心事，最糾結的往往是婚姻生變的難題。

薇薇夫人叮嚀她們，先問問自己：「還愛不愛他？愛他就接受他，如果不能接受，就放他走，死纏活纏沒有意義。」

但得到的讀者回應，往往是「我改變不了」、「我就是做不到」，讓她提筆時，一度感到喪氣，認為很難幫別人走出困境。

她認為，時代已經改變，現代女性雖有較多自由，但唯獨感情仍較放不開。她寫道，「有些女人真的像美人魚，愛情是生命中的唯一；但尾鰭是掌握方向的，一旦失去，生命當然沒了方向。」

「女人是有無限可能的，只要有方向，把自己的潛力發揮出來，就會讓生命完整而圓滿地在人生的大海中遨遊。」薇薇夫人說。

天天練啞鈴10分鐘，早晚清水拍臉100下

細看薇薇夫人的五官深邃，過去的舊照片裡，容貌如同電影明星，如今仍然皮膚緊緻。有回她換手機，售貨小姐看了她的身分證，驚訝地說：「妳是經過抗戰的呀！看著真不像！」

許多人好奇，88歲的她有什麼保養秘方？她偏頭想了想，也曾感嘆不再唇紅齒白，「身體會老化，骨骼也會老，但就保持你自己最好。」

她認為，要維持「好感」的印象，不需花太多無謂的金錢。她使用開架化妝品，平價親民，即有不錯的效果，但她搭配一個勤勞的動作：早晚用清水拍臉100下，能暢通臉部循環，維持好氣色。

為了維持肌力，她保持高度自律，天天練啞鈴10分鐘以上。旅行時，老友劉靜娟扭不開瓶蓋，結果她接過來，一下就打開，讓對方訝異不已。

Photo Credit: 薇薇夫人提供 每天練10分鐘的啞鈴，維持肌力，日常扭開瓶蓋也輕而易舉

女人可以沒有男朋友，但一定要有女朋友

「女人可以沒有男朋友，但一定要有女朋友。」薇薇夫人曾這麼說。

30歲前，薇薇夫人原本在台大醫院上班，屬於中央級公務員，待遇穩定，生活無虞，就差在「我覺得很煩，太無聊了！」因此，當林海音找她去《國語日報》擔任家庭版編輯，她二話不說就答應轉職，卻開啟她往後全然不同的生命經歷。

「我常常覺得有很多貴人」，她想起最初找她去當編輯、寫專欄、主持節目、或每個人生階段中，拉她一把的人，因而想對這世界投以更多友善的回報。

如今，在她的通訊軟體裡，有一個群組名為「薇老大幫」，成員有簡宛、方梓、廖玉蕙等文學同道，平均比她小十來歲，卻不見隔閡，還能結伴出國旅遊，不定期熱鬧聚會，成為彼此的老來伴。

薇老大有個交友法則，無論年齡或背景，朋友之間應該絕對「平等」，如有階級之分，絕對無法當成朋友，自大或自卑者最後都會離去。因此，先開放自己，別人自然也會以開放的態度來回報你。

Photo Credit: 薇薇夫人提供 薇薇夫人於2019年12月的新書分享會，邀請「薇老大幫」友人共聚一堂

關於朋友的性別，她認為「男性可以談天，但女性可以交心。」男性有時不一定了解的情緒波動，女性則可深談，可以克服心情的煩躁，理出問題的癥結。「有人說女兒是媽媽貼身的小棉襖，女朋友也是。」

「命」是沒有答案的答案，沒有理由的理由

豁達豪氣的薇薇夫人，生命中最難的功課，是大兒子26歲時，在舞台工作中，自高處跌落而意外死亡。

身為母親，好長一段時間裡，她雖照常上班，途中卻自己開車緊閉著車窗，繞著山路縱情哭喊。即便自己是寫作的人，她卻深感「沒有任何文字可以安慰絕慟中的人」。

「時間可治傷慟，傷慟會被一層層的覆蓋，但卻永遠不會消失。」她體會生命有許多事情，其實只能認了，我們「無能為力」。

多年後她讀到王邦雄教授寫的《莊子》的〈大宗師〉篇，其中子桑哭歌問父母為何生下我讓我受苦。王教授的解釋是：「命是沒有理由的理由，是沒有原因的原因，是沒有答案的答案，這就是最後的答案，不能再問下去了。不可能有合理的解釋，而不合理就活不下去了。說句還不是『命』嗎？當下就得到釋放。」

她勸慰許多同樣經歷親友死亡的讀者，「什麼都不能改變，就放開，認命吧，認命就解脫了。」

「我常覺得我的兒子雲遊天下去了，非常自由。」在薇薇夫人的畫裡，長大的兒子看著年幼的自己，似是回望生命的起源，也像是在和過去告別。

Photo Credit: 陳鴻文攝影 在大兒子離世後，薇薇夫人幫他畫了多幅肖像，深刻體會生命的意義。

薇薇夫人把對兒子的情感，化為大愛，她長年資助認養斯里蘭卡的小孩，每逢耶誕節收到地球另一端寄來的卡片，即珍而重之地收藏，「他們可以用一點錢做那麼多事，又那麼感激。」幫助別人，其實也讓自己得到救贖。

輕舟已過萬重山，人終將會匯入宇宙大海中

薇薇夫人喜歡海。海的無邊遼闊，讓她深深著迷，在過去多幅畫作中，她描繪海中的美人魚，能勇敢地承受浪潮和逆境。

「不要以為老了什麼都不能做，也不要忘了老而什麼都不錯。」她常記得一位醫生和她說過的話。

她老後狂熱學畫，看各類書和節目，充分享受自由，最愛的電視節目是犯罪推理類的CSI。此外，她也愛看探索宇宙、大自然生態的節目，這讓她瞭解天地之大，個人渺小。「對人與人的小是小非就能淡然處之，心胸開闊。」

如有一日生命將告別，她也決定選擇海葬。她很早就在健保卡上註記「安寧緩和意願」，篤定地告訴孩子，將來自己遭遇任何病痛，都不要急救插管──「不要罐子也不要一塊地，本人都不在這裡了，其他人要來看什麼呢？」

人的一生的終點，她如此總結：「輕舟已過萬重山，匯入宇宙的大海中。」看似消失了，卻不曾消失。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航