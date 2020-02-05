《你個醫療制度壞咗呀！》︰公營與私家醫院緣何失衡？

撰文︰Kenneth Lui ∣ 受訪︰梁國齡（仁安醫院副醫務總監）

留著羊鬍子的梁國齡，自言喜歡武俠小說，說話也像豪士，爽直、坦率。說到香港醫療系統的缺失，他的話像俠客的刀，不拖泥帶水，一針見血。帶點懷舊風的說話方式就如旁白，娓娓道出八十年代的香港醫療紀。梁國齡是仁安醫院副醫務總監，曾擔任香港婦產科學院院長。八十年代初於港大醫學院畢業，及後取得婦產科院士資格，並開始在中大教學，幾年後自立門戶。早在三十年前，他便和鍾尚志醫生一起用豬隻，試驗微創切除膽囊手術，是香港微創手術的先驅之一。一頭花白的他，卻活躍於社交媒體，不時在Facebook上撰文，專頁有二萬多人讚好，算是私家醫生之中的KOL。

醫管局拔劍 私院節節敗退

他初出茅廬的年代，富經驗的公立醫院醫生流失至私營市場是常態，「那時極少數醫生會留在公立醫院十多年以上，稍有能力的都很快離開。」他笑說：「如果一直留在公營系統，別人會質疑『是否不夠膽量自己往外闖？』，被認為『冇用』。」轉捩點是醫管局統一全港公立醫院，「在楊永強的帶領下，靠著鍾士元爵士爭取到的資源和二千個『殘兵』（醫管局醫生），戰勝四千個富可敵國的私家醫生，把香港醫療標準提升至新高」，那時候公立醫院上下將士用命，醫生們犧牲休息時間，把公立醫院從「有命都不要去」的印象，改變成為專科門診接近零等候時間的高效體系，「醫院聯網之間會互相比較，等候時間保持在一星期以內的聯網，會取笑等候時間需兩星期的聯網。」

面對公營醫療水準提升，私家醫院面對前所未有的競爭。對手廉宜高質，私家醫院漸漸難以招架，開始萎縮，減少病床。若果醫管局改革是一條隧道，「私家醫生看不到隧道盡頭。」當時在私家醫院，有醫生向他訴苦，「為甚麼你們有錢還樓貸？」九七年後經濟不景，一些私家醫生為求出路，在千禧年前後甚至計劃北上「求生」，「剛在沙士（SARS）之前，我和一些拍檔去廣州視察。如果當年成事，我們應該死光了！」他哈哈大笑。最終沒有成行，他坦言是一朝天子一朝臣之故，「國內轉了領導人就要從頭開始談。」

沙士打破的，不止是北上的財路，還有公營醫療的神話。「SARS hits usexactly at our weakest link.」他回首往事，「我們習慣了一切盡在掌握，當隱形殺手不知從何而來，完全沒有人懂得應付。」「從此醫護人員知道自己的領袖並不是神，領袖和我們一樣都是人。」「都會出錯，面對未知都會束手無策。」醫管局神話，經此一役破碎虛空，領袖亦「墮入凡間」。光環不復再，前線醫護對醫管局高層失去信心和崇敬，便開始另覓出路。沙士後，他觀察到私家醫生開業的通告重新出現，「房欄一倒下便很難維持下去。」他模仿著別人的語氣：「明明我比他厲害，為甚麼我不走？」骨牌式的離職潮正式開始。

軍心散渙 仗如何打？

「醫生離開是因為不開心，各種不同原因的不開心，」談到醫生流失的問題，他認為沙士後，醫護不開心的原因是「為甚麼」。失去對領袖的信心後，「他們開始會計較，為甚麼我要做這些事情？為甚麼？能延續下去嗎？」在他而言，由始至終都是士氣的問題，「當每個人都想『為甚麼是我？』，大家心態改變了，不想再做如此誇張的服務量。當一個系統內的前線士兵開始有這種質疑，帶兵的官就不用做了。」他形容醫管局的高層 一直「打慣順境波」，如夢初醒，根本不知如何是好，導致問題一直累積。「軍心士氣是一個很淒涼的循環。」說罷嘆了一口大氣。

公營醫療雖然每況愈下，但價格低廉且收費劃一，大部分香港人還是不得不依賴。「我們（私家醫生）的收費真的很誇張，不是說同事們不值得這個收費，但是收費的結構會導致病人很難預算花費。」對於收費，他的批評很直接：「常常被詬病的一點是收費完全不能預估。一些收費高的醫生是否應該收取那麼高的費用，其實沒有人說得準。」

公私院醫生互相批評

不光是收費，他續說：「甚至醫生是否給予正確的治療都說不準。」不是有臨床審計嗎？「當然沒有啦。」病人亦很難知道自己得到的醫療水平，「香港人醫療知識很差，因為中學教得不好，學生會學習莫斯科的歷史地理，但老師不會教授人體運作，整個教育不知所謂。」更甚的是病人會討論和比較治療效果，「會比較不同的醫生，有時診斷不一樣，結果病人就全部都不相信。」間中有一些私家醫生處理不善的個案，「好事不出門，醜事傳千里，有些例子要回到公立醫院補救，引起公立醫院醫生批評。但前輩留下的教訓是兩批醫生互相批評，社會便會兩批都不相信。」「市民在私家醫療的花費很多，但是否有多些得著，病人是無從得知的，這個被詬病得很嚴重。」

梁國齡一直希望，在私人市場尋找確保醫療服務質素的方法，「如果日後我要告訴我的子孫我的診金是騙回來的，我做不到。」他的方法是廣招人馬，建立自己的團隊，親自教出合乎他要求的醫生，並統計團隊中不同人的臨床結果。如此能找出最佳方法，亦易於控制成本，同時又有良好的醫療效果，能穩定客源。

公營和私營醫療可以和平共存嗎？「當年醫管局盡收天下兵器，就是欠缺了放手的藝術。如果懂得把部分的工作放在私營市場，把它管理得好，今日的香港會不一樣。」早在九七年前，醫管局服務還在穩步上揚之際，他已看到危機，「我早就覺得醫管局不能如此持續下去，它『燒錢』的方法令它不能持續下去，更令私營市場都不能持續下去。燒到自己，也會燒到私營。把所有工作做了，公私營兩方面都會死。私營死會困著醫生，都沒出路。」九七年前後，私營市場慘淡，「私家醫生們很不開心。」政府卻彷彿任由私營市場自生自滅，「政府是知道有問題的。政府知道，醫管局也知道。」他形容政府的態度，令私家醫生「覺得政府想『玩晒』。」

私家醫生 罪在「不臣」？

醫管局成立即將三十年，亦經歷了由盛轉衰。但對待私人市場的態度，梁國齡認為是十年如一日，「政府太自大，醫管局有時也自大。」自大的人，總是要別人聽自己的，對管控不到的對象，乾脆放到一邊晾著，「就像公私營合作，都是他要怎樣就怎樣，為甚麼你不可以聽私家醫生說？他們總覺得，私家醫生說的都是錢。為何你要這樣assume我？」「冇偈傾」的結果，是不歡而散，「私家醫生就不理你，不參加你的計劃。」

私家醫生不聽話，政府的處理方法，是邊緣化，「試過有一些治療後的跟進，政府寧願讓家計會負責，也不會找私家醫生合作。」他愈說愈有氣，「我們去罵那些政府的顧問，大家師兄弟，是不是要這樣做？」他說政府不取私家醫生，因為他們不會任由政府頤指氣使，「和私家合作，要商討。家計會簡單得多，『點佢』就可以。」

依梁國齡的想法，私家醫生的原罪，在於「不臣」，「整件事是不合理的。因為政府預設了，私家醫生都是賊。」政府慣以權力行事，但他堅持，要推動公私營合作，不能單靠權力，「權即是你的office，勢就是別人會否聽你說，是否尊重你。」「假若你沒有office，還有人聽你說嗎？」

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書籍介紹

本文摘錄自《你個醫療制度壞咗呀！》，白卷出版。

作者： 公共衞生研究社（民間自發、於2019年成立的研究組織。希望透過實證為本的研究和考察，探討香港的醫療及公共衞生發展，共推動地本地的健康素養和參與衞生政策倡議。網址：hkphrc.com，Facebook：公共衞生研究社）

人手：冇！

床位：冇！

配套：冇！

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廿五篇醫療工作及病患對醫療制度的批判及控訴。

責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alex