防疫升級：具中港澳旅遊史來台管制，「居家檢疫」和「自主管理」有什麼區別？

武漢防疫全面升級，中央流行疫情指揮中心今（5）日召開記者會，宣布整個中國列為二級疫區，明日（2月6日）起居住地在中國各省市之陸人暫緩入境，有中港澳旅遊史的民眾入境後需進行居家檢疫或自主健康管理。而針對日前武漢撤僑班機出現1起確診病例，陸委會主委陳明通則表示，第一波返台名單確實「不夠理想」。

防疫升級：中國人暫緩入境，中港澳旅遊史旅客入境將管制

中國武漢肺炎確診病例快速增加，截至昨日總病例數已超過2萬例，範圍涵蓋31省市自治區，各省市也陸續出現大規模社區群聚感染。中央流行疫情指揮中心今日宣布，自2月6日起，入境民眾如有中港澳旅遊史，需列入居家檢疫對象，另外居住地在中國各省市之中國人則暫緩入境。

內政部長徐國勇表示，港澳方面，如果有事先提出申請，會做相關核定，今日下午將召開小組會議訂定核准程序，未來民眾核准後移民署會做註記，不必「居家檢疫」但須「自主健康管理」14日，倘若沒有核准的，還是要進行居家檢疫。

居家檢疫： 檢疫時間14日，期間不能外出。由里長或里幹事每日撥打電話監測1次，詢問健康狀況並填寫健康關懷紀錄表，有症狀者將送至醫療機構採檢送驗。

檢疫時間14日，期間不能外出。由里長或里幹事每日撥打電話監測1次，詢問健康狀況並填寫健康關懷紀錄表，有症狀者將送至醫療機構採檢送驗。 自主健康管理：管理時間14日，管理期間避免外出，如需外出應全程配戴外科口罩，早晚各量體溫1次，衛生單位隨機抽選聯繫。

而外交部昨日也宣布，外籍旅客若過去14日居住或入境中國，將禁止入境我國。而已經持有我國居留證要返台的外籍人士，若在過去14日入境或居住中國，返台後將限制居住，並應自主健康管理14日。

陸委會主委陳明通表示，目前全中國是二級疫區，是紅色的旅遊警示，請大家「不要前往」，去的話回來就要居家檢疫14天；港澳則為黃色的旅遊警示，「非必要不要去」，嚴重程度稍低。

內政部長徐國勇表示，防疫是國安問題，日前有居家檢疫個案失聯的狀況，未來將由民政系統，結合村、里幹事投入各項居家檢疫的相關工作，如果失聯，警察將以重大案件的規格，全力協尋。

徐國勇在會中強調，請必須居家檢疫者應自律，配合防疫措施，若違反相關規定，也會依《傳染病防治法》、《社會秩序維護法》、甚至《刑法》相關規定，依法辦理。而若有吃退燒藥以避免監測者，等同在健康聲明中做不實聲明，會有偽造文書的問題。強調防疫工作是全民的事，違反這個就是害到別人，呼籲民眾若有發燒，就要誠實以對。

首批撤僑班機出現確診案例，我方坦承行動「不理想」

滯留武漢台商3日深夜搭包機抵台，不過傳出第一批返台名單有3人未在我方掌握之中。湖北台灣同胞返台救援會長徐正文表示，首批要回來實際有247人，但其實台商會僅提出244人，落差的那3人不在名單內，而其中1名就是在檢疫中心確診出來的人。

對此，陸委會主委陳明通坦言，一開始跟對方表示，優先以短期出差在當地沒有生活支撐、比較年幼、具慢性疾病的，但最後「優先名單」不理想，雙方沒有做好防疫的互助，特別是有確診的個案回台，下一批將會把防疫擺在最優先，將要求中方先把完整名單交給我方，我方一一核對了解之後，才有第二批接回來的行動。

針對機上有非本國籍人士，陳明通表示，非本國籍最主要是陸配，都有台灣居留證，目前都在檢疫所裡，第二批回台還在溝通協調中。

現場媒體提問，由於第一波撤僑行動是由中方主導，有沒有可能由我方過去檢驗，先行把可能確診的案例先行排除？為此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中僅表示，這是我們期待的情況，但還必須溝通協調。

不過陸委會今日稍早的記者會也指出，由於首批人員有武漢肺炎確診病例，加上返台名單與雙方協商預期有出入等因素，因此今明兩天（2/5、2/6）不會有第二批撤僑包機。

指揮中心表示，返台後的武漢台商有2位今日出現輕微症狀，送至醫院隔離，目前242位在檢疫所的，以及在醫院隔離中的3位（含確診的個案）都沒有發燒。國內繼昨日出現的確診個案後，目前沒有新個案，維持在11例。

不過國台辦今日則發出新聞稿，指目前在中國台灣人感染武漢肺炎確診3例（武漢2例、廣東1例），武漢尚有疑似病例2例，均已及時安排就醫治療。國台辦發言人馬曉光表示，2月3日協助安排首批247名因故滯留湖北的台灣民眾，乘坐東方航空公司春節加班機返回台灣。「我們在抓緊工作，為其他在湖北希望返台的台胞做出返程安排。」

根據中國國家衛生健康委員會，截至 2月4日24時， 中國境內新增武漢肺炎死亡病例65例，新增確診病例3887例，其中湖北省一天就新增3156例。中國累計死亡490人，確診2萬4324例。

日本遊輪傳10人確診，我方將追蹤曾下船的旅客

臺灣港務公司證實，於1月31日停靠基隆港、出現武漢肺炎確診案例的遊輪「鑽石公主號」船上有2694人曾入境台灣。為此指揮中心執行官周志浩表示，遊輪進到台灣來，下船前一定會有發燒篩檢，也一定會做健康評估、填寫健康聲明表，這些機制鑽石公主號郵輪都有做，強調下船的人士「沒有問題」，將會進一步詢問船公司能否提供旅客名單，會去追蹤曾下船的旅客是不是感染者。

170萬口罩明日將配送全國藥局

針對明日上路的口罩實名制，指揮中心表示明日將有170萬副口罩配發到各藥局，系統昨日下午已經建置完成，今日3點多指揮官陳時中也會實地到各藥局去做測試，今天還會做2次大流量的測試，讓全台藥局上線，試試看速度如何，保證可以配到大家手上。外籍人士則可持居留證、健保卡購買口罩。

身分 購買辦法 外籍生 外籍生滿6個月會有健保卡，尚未拿到健保卡的以居留證為先；還沒拿到居留證的，可以先用護照。 觀光客 來旅遊的就不能買口罩，但假如真的需要，以護照購買 陸配 還沒取得中華民國戶籍之前，使用入出境許可證 陸生 憑停留證

陳時中表示，目前國內口罩生產的產能為每日320萬，未來口罩量的增加還是要靠增加產線，經濟部已經在買機器找廠商，國防部也會全力支持人力。

核稿編輯：楊士範