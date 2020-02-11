《醒來的世界》：如果香港研究正剛起步，台灣研究的「黃金時期」有多黃金？

文：亞然

〈台灣作為理論〉

二○一六年七月號的《號外》，題目是「台灣作為方法——香港文藝自決的想像」，這個題目的前半部分，是學術界中所有從事台灣研究的人念茲在茲的一件事，其實不只是台灣研究，任何地方的在地研究都以此為目標，無論台灣、無論香港，都盼望所研究的地方本身可以走出國際。

「如何走進世界」這個命題當然不單單存在於學術世界，就像頂呱呱（TKK）的炸雞再好吃，沒辦法走出台灣的話，跟肯塔基州的炸雞也是不能相比（哪怕TKK比KFC好吃）。

所謂世界，其實都由歐美主導，要橫渡半個地球進入並且扎根是談何容易；到近十年二十載，地球出現了一個新的世界，那個世界跟我們相鄰但卻陌生，因為那裡的規則跟我們不太一樣。既然如此，唯有立足本土，先做好自己然後推銷出去。做學術研究的時候，很多時候需要找來一套又一套的理論（通常都是西方理論）放進自己研究的個案之中，但卻不一定通用，更多時候是格格不入。與其勉強借用舶來的理論框架，不如建立自己的理論。台灣剛剛出版了一本新書《台灣理論關鍵詞》（聯經），由不同學者書寫三十二個關鍵詞，從「酷兒」到「正義」、「漂泊」到「占領」，各自從一個關鍵詞，書寫台灣專屬的理論。

像美國加州大學洛杉磯分校的史書美教授，在其中一個關鍵語「模仿」中所說，很多時候這些理論都是從摹仿和重複開始，但經過不斷改進和生產之後，這些理論慢慢就變成獨特的理論。所以，「我們可以不考慮誰是摹仿對象，誰是摹仿者，把自我和他者的權利關係持平」（紀大偉在書裡面〈酷兒〉一文當中，也提出類似的立論來將酷兒、同志等不同理論作出區分）。

其實任何地方都可以發展自己的理論，重要的地方是對本身有充足的認知。書的其中一篇文章「鬧鬼」寫得出神（師大教授林芳玫所著），對如何理解台灣有準確的認識。「鬼」是神出鬼沒、似有還無，甚至超越「存在與否」這個問題，而台灣從政治上到社會上，都充滿了鬼（這跟台灣島上有多少冤魂無關，國民黨大可放心）。

舉一個例：像永恆地困擾台灣的「主權問題」，林教授說中華民國在一九七一年退出聯合國，自此成為鬼魂。以鬼魂形容台灣比孤兒貼切，因為「中華民國」不是國家，但又不能說台灣是一個「非國家」，因為中華民國實際擁有領土國防。似是而非，是耶非耶，非鬼無屬。我們學術上喜歡說台灣是一個de facto（實際上）的國家，而不是de jure（法理上）國家。從此以後，說台灣是鬼就更簡潔精準。

每個地方都特殊，但其實都有值得其他地方參考的作用，所以每個地方能成為別人的方法之餘，同時能構建成理論，從而平起平坐的跟整個世界溝通，這也是地方研究的終極目標。

〈台灣研究的黃金時代〉

早前，香港《明報》副刊的「什麼人訪問什麼人」系列，訪問美國加州大學洛杉磯分校社會學系教授李靜君，談香港研究，李靜君教授是二○一七年成立的Society for Hong Kong Studies（香港研究學社）的創會主席。研究香港不是新鮮事，前輩學者如金耀基、關信基、劉兆佳等，早在幾十年前就已經寫下不少經典著作。但以「香港研究」（Hong Kong Studies）作為群體、將一眾以研究香港為專業的學者凝聚起來，則在近年慢慢發展成形。

在歐美主導的學術世界中，地方研究（regional studies）比起領域研究（disciplinary studies，即以學術理論為首要關注）所得到的關注，從來都較少，這意味著發展地方研究並不容易。如何能夠讓「香港研究」立足於學術世界之中，是發展香港研究的最大挑戰。相比香港，「台灣研究」的發展，或可以成為我們參考反思的對象。

台灣研究在台灣本土中，多以中文作為研究、出版的語言；而以英語研究台灣的群體則主要散落在歐美不同大學之中，而我接下來談及的台灣研究，即以英語作為研究語言的台灣研究（Taiwan Studies）為對象。二○一七年，研究台灣的英國學者、倫敦大學亞非學院（SOAS）台灣研究中心主任羅達菲（Dr. Dafydd Fell）在網上媒體台灣守望（Taiwan Sentinel）撰文，提出台灣研究在歐美學術世界中，正處於一個黃金時代（a golden era of Taiwan Studies），同時探討台灣研究現在所面對的挑戰和困難。如果香港研究正處於剛起步的階段，那麼「台灣研究的黃金時代」有多黃金？

我們先看看台灣研究在歐美學術圈中的發展：在歐洲和北美，歐洲台灣研究學會（EATS）和北美台灣研究學會（NATSA），每年都分別舉行以台灣研究作為主題的大型學術會議（一連三日，超過五十份論文匯報，過百人參與）；除此以外，還有每三年舉行一次的台灣研究世界大會（World Congress of Taiwan Studies），將全世界從事台灣研究的學者聚集起來，交流、討論各自最新的研究成果，第三屆剛剛於去年在台灣中央研究院舉行。

除學術會議之外，現在有超過十間歐美的大學設有台灣研究中心，或舉行學術活動，或開授有關台灣的學分課程，甚至在亞非學院和德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）都有頒授以台灣研究為專業的學位； 而在去年新成立的台灣研究國際期刊（International Journal of Taiwan Studies），至今出版了三期，全部以台灣研究為關注對象的英文論文，成為台灣研究最新的出版平台。

從以上的概略，可以見到台灣研究在歐美學術圈中，慢慢形成了一個可以自給自足的平台，而不是僅僅困在亞洲研究之下。學者可以在這平台中交流、討論自己的研究，並通過平台發表、出版有關台灣研究的成果，這就是台灣研究的「黃金時代」。

那台灣研究是如何發展成今天的規模？我們談及地方研究重要性不如領域研究，而在地方研究中，學者所研究的地方不同，受到重視的程度也有分別，這不難理解，我們很容易明白中國研究比台灣研究容易得到更多關注（我避免使用研究的「重要性」來比較，因為台灣研究、香港研究也可以同樣重要），在中國這龐然大物面前，無論香港研究抑或台灣研究，都不能避免需要述說為何自己重要，而且值得成為學者研究的對象。

台灣研究能在學術世界占一位置，經歷了一次重大的轉型。台灣很早就受到西方學術圈子的關注，因為直至上世紀末，中共處於閉關狀態，西方社會要研究中國、學習中文，就只能研究在台灣、中華民國版本的中國，因此當時台灣成為了西方學者眼中的「中國縮影」（microcosm of mainland China）。

然而，當中國開放以後，台灣作為「中國縮影」的價值瞬間蕩然無存，這促使台灣研究必須重新定位，除了繼續研究台灣與中國的關係之外，更要將台灣作為一個可以與世界各地連上關係、並比較的例子。以政治學為例，台灣在上世紀九十年代民主化成功，並在之後得以鞏固發展，從而使這個地方得以成為研究民主化的一個重要例子，並可以與其他第三波民主化國家比較。而除了政治學以外，台灣研究同時包含了文學、社會學、國際關係等不同領域。

台灣研究能夠達到這高度，進入「黃金時代」，台灣政府的支持至關重要。無論是歐美各大學的台灣研究中心，抑或是分別將歐洲學者及北美學者聯結起來的歐洲／北美台灣研究學會（EATS / NATSA），這些組織都得到台灣政府的支持才能成熟發展。在台灣研究這領域中，有所謂「Big Five」的資金來源，分別是台灣教育部、文化部、外交部（包括駐外國各地的台北代表處）、蔣經國國際學術交流基金會，以及台灣民主基金會。這些官方或半官方組織提供資源，培養台灣研究在國際學術界中占一位置，這是軟實力的典型例子，而這跟遍布世界各地的孔子學院是異曲同工。不過，不同大學的台灣研究中心與孔子學院的分別，在於不同的台灣研究中心都著力避免跟大部分的孔子學院一樣，給排除在大學的主流教學體系之外。

雖然台灣研究進入了「黃金時代」，但不代表台灣研究一帆風順沒有困難。在台灣研究國際期刊創刊第一期的主題，就是探討台灣研究的現況（the state of the field），由羅達菲及台灣學者蕭新煌教授共同編輯。其中得出一些有趣的結論，例如今天大部分研究台灣的學者，即使擁有大學實任制、tenure track的教席，卻都不是一個台灣研究的教席。大部分學者都是隸屬於社會科學學系，如政治學、社會學系之下，或棲身於中國研究（Chinese Studies）的部門之下。這意味著：這些學者都是在滿足了自己所身處的學系的研究／教學要求之後，或得到跟台灣研究相關的資助，才另外進行台灣研究。

因此，在探討台灣研究的未來發展時，其中一個迫切的目標就是希望台灣研究能夠制度化（institutionalization），而制度化要成功，就需要台灣政府改變現有資源的用法。現在台灣官方／半官方機構雖然有向大學的台灣研究中心提供不少資助，但都是以短期專案導向（project-based）的資助為主。當現在台灣研究能在歐美不同大學開花之後，下一步的關鍵就是如何扎根，使台灣研究能夠得以持續發展。

地方研究要能夠站穩陣腳，除了要證明這個地方如何在學術理論上有重要性（significance）之外，更重要的是官方資源的投放，讓有志者能夠得到資源去建立相關的體系。台灣是個有趣的地方，很多西方學者都是因為喜愛台灣而願意投身台灣研究這領域，但如果沒有資源去支持的話，再多的熱誠也很難走到今天的黃金時代。而我們不能忘記，香港同樣是一個有趣的地方，香港需要香港研究。

書籍介紹

本文摘錄自《醒來的世界》，時報出版

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作者：亞然

香港青年作家亞然第二本政治文化觀察集

「今日香港，明日台灣？」

香港人希望是「72年前台灣，今日香港」！

以閱讀和寫作去介入這個世界，讀書人責無旁貸！

香港青年作家亞然的第二本政治文化觀察集，擅於「在學術研究中融入現實的感受，在隨筆雜文中放入知識的魅力」的他，一邊在德國深造，一邊關心香港和台灣的局勢並曾在台灣居住做研究，勤治學、勤寫作的亞然，在每周固定的專欄文章中總對時事有清新而深入的個人見解。

在他的觀察中，這些年來世界局勢變化大，本來有民主的地方出現退潮、沒有民主的地方變得更沒有機會出現民主，隨之而來的是民粹主義、獨裁暴政，當我們以為這一切的倒退都只會是暫時的，但永遠一波未平一波又起，永無寧日。於是我們見到香港人又再久違地聯群結隊走上街頭，反對逃犯條例的修訂。亞然說：「有人以為香港人早已心死，但原來我們仍然會抗爭。現世不安穩，我們都不認命。」除了公民不服從以爭取民主，亞然更開出了一張「暴政之下的書單」，隨著書單日後的不斷更新、不斷加長，為這場持久的抗爭戰，提供了文字與思考的力量。

一邊專注博士論文的同時，亞然也用心貼近和理解世界所發生的事，寫作就是他的一份記錄。在將文章整理和重新編排的時候，發現這些文字隨著寫下的時序都是有所連貫：民主政體和民粹主義是此消彼長的關係，也成為了今天的背景；大時代之下，香港和台灣好像變得命運共同，但香港是先行一步；面對這樣的一切，我們應該如何自處、如何面對，透過他的文字，跟著他一起尋找答案。他認為，身為讀書人，以閱讀和寫作去介入這個世界，責無旁貸。

亞然除了親身實地談「香港變了樣」，也觀察體會著「台灣的幸福與失落」，引經據典或提出亂世書單，另有好幾輯筆調轉為輕鬆，如「讀書人的風花雪月」，不忘閒時品賞「村上春樹和一碗拉麵」，或談著好聽的音樂及指揮台上的故事，呈現讀書人對生活的事事自得。亞然的寫作有國家有政治，也有人和人的生活，這本耐人咀嚼的文集就是寫的就是這個世界，並且和你我一樣期盼努力著，如何發揮一己之力，讓這個世界，更靠近理想一些。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航