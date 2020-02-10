為什麼「深腦電刺激」可以改善巴金森氏症的顫抖症狀？

文：許逸翔

核稿：林發暄（台大醫工所教授）

巴金森氏症為何物？

被評為世紀最佳運動員的拳王阿里、身為納粹領袖的戰爭狂人希特勒、在台灣樂壇屬一代宗師等級的音樂家李泰祥，於人生的晚年裡，皆深受巴金森氏症（Parkinson’s disease）所苦。身體逐漸退化，四肢不時出現顫抖、肌肉僵硬的現象，隨著年歲的增長，病魔侵蝕的情況沒有減少，只有越來越嚴重的趨勢。

巴金森氏症是什麼呢？它是一種動作障礙疾病（movement disorders），指的是在力氣正常的情況下，不能由大腦意識自主控制動作的現象。動作障礙可以簡單被分為兩類：「動作過少」與「動作過多」，動作過少的疾病以巴金森氏症為主，動作過多的疾病包括顫抖症（tremor）、肌張力不全症（dystonia）、肌躍症（myoclonus）等等。

通常醫師在治療動作障礙疾病的時候，是以藥物治療為主的。根據一份台大醫院神經部的報告指出，以巴金森氏症來看，當人的中腦黑質體退化時，會無法產生足夠的多巴胺（一種神經傳導物質），導致大腦基底核裡的迴路功能發生異常，產生不正常的放電訊號。這樣的現象會讓人無法正常控制肢體動作。

這時候，病人最常服用的藥物就是「多巴胺促效劑」，或多巴胺的前驅物質「左多巴」。用意在幫助腦部產生較多的多巴胺，補足中腦黑質體細胞退化的缺陷。

然而，病人用藥幾年後，常常會遇到一種藥效窗口變窄的「開關現象」。在持續接受藥物治療數年後，病人會漸漸感覺到藥效出現波動、不穩的跡象，同時副作用大增。這樣會導致接受藥物治療幾年後的病人，即使繼續接受左多巴治療，仍無法恢復正常的生活品質與作息。

由於藥物治療的方法出現瓶頸，專家開始尋找其他可行的途徑協助動作障礙患者康復。

替代方案：深腦刺激

工程師為解決上述問題，嘗試從外在的物理性刺激著手，也就是本文的重點──深腦電刺激。

深腦電刺激的原理，是藉著產生電流來調節腦內不正常的活動訊息，而達到運動症狀的控制與改善。我們可以想像，大腦控制肢體動作的機制，就好像是腦中裝了一塊調控動作的電路板。巴金森氏症可以想成是電路板上的訊號迴路發生異常，深腦刺激術就是藉由電刺激，讓大腦的迴路恢復正常。

再往更深一層挖的話，巴金森氏症患者其實是因為腦中的多巴胺分泌不足，導致大腦－基底核運動迴路中的「視丘下核」活性異常。強烈放電的結果，導致基底核不斷送回錯誤訊息，指示大腦皮質暫停動作，產生猛踩煞車的狀態。最終演變成大腦想要執行的動作均被消除。因此，這樣的「煞車過度」狀況，就是巴金森氏症患者產生動作障礙的主因。

針對這樣放電不正常的現象，醫師與工程師合作，藉由植入一組細長的電極導線（electrode），至病人腦中的丘腦下核（subthalamus nucleus，STN）或是蒼白球內核（globus pallidus internal segment，GPi）的方法，將其與植入於胸前的脈衝產生器（pulse generator）相連（類似心律調節器），形成一套完整的放電系統。

如此一來，我們便能利用脈衝產生器發出的高頻率脈衝微電流，來調節病灶區域的放電狀況，控制不正常的腦神經放電訊號，修復大腦－基底核的運動迴路功能，達到改善巴金森氏症症狀的效果。

技術聯想

大家可能會懷疑，為什麼生病的大腦電一電就會好了？不過其實像這樣以外部物理刺激來解決問題的例子，在我們日常生活中十分常見。大家可以試想，為什麼很多機械壞了敲一敲就莫名其妙好了？為什麼快沒電的電池搓一搓，就會有電了？其實，都是有理論根據的。

大家可以試想，生活中有沒有遙控器打不開電視，用手拍一拍又突然可以開的經驗？這其實是因為電器內部排線非常密集，長時間放置可能會造成局部生鏽、脫離，或者是落灰導致局部短路的現象，此時我們並不用大費周章地拿去店家修理，只要用手給予輕拍，就有機會使內部達到重新整線的效果。

另一個常現的例子是機械起動阻力的問題，機械裡面的機油是可以流動的，如果放久了不用，某部分潤滑不是那麼好，會導致起動阻力增大。而當啟動阻力增大到啟動扭矩無法與之抗衡，機械就無法正常開始運轉了。這時我們常常會看到機械廠的師傅掏出扳手大力一砸，老師傅出完氣，機油重新分佈，潤滑效果也不知不覺變好了。

這是我們人類自古以來特殊的修理小技巧，從外部給予重擊來達到維修的目的，看似毫無章法，事實上卻有理有據。

當我們一眼望去，深腦刺激這四個字往往會帶來許多空泛的想像，這個技術是不是很高深？利用電流刺激大腦會不會太危險？一不小心失誤就會引發不可逆的後果？一個作為巴金森氏症藥物治療的替代方案，應該是我們一般學生無法理解、無法觸及的領域吧？

其實不然，只要我們多方瞭解，會發現原理其實很簡單。只要鎖定位置，利用高頻的電流施予物理刺激，便能調節不正常的腦神經訊號。而類似的原理、方法，生活中更是常見。臨床問題往往用不到太艱深的工程技術，便能獲得解決，關鍵就在你是否能水平思考，連結不同領域的知識。領悟之後，你就能踏上臨床工程的山峰。

本文經UnmetNeeds授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航