《讓自己好過的關係心理學》：只稱讚「結果」，會帶來與期待完全相反的成效

文：姜賢植

大部分的稱讚都是結果型導向。國小四年級時，就有過因為被稱讚而難過的經驗。那年中秋祭祖的前一晚，我們提早到大伯父家，跟堂哥玩耍的時候，大伯母吩咐我們去買一些中秋節慶食物的材料，於是我與堂哥一起去商店。

堂哥說我年紀比較小，要我提著裝滿食材的袋子。對國小的我來說，那袋子很重，堂哥比我高、比我壯，力氣肯定比我大，可是我想我身為弟弟，應該要提才對。越接近大伯父家提袋越重，但想到等等可以聽到大伯母的稱讚，就覺得心情好。那時候的大伯母，是位不吝惜給予讚美的長輩，而大伯母的稱讚，總會給我許多正面能量。可是當快走到大伯父家的時候，堂哥突然這樣說：「賢植啊！很重對吧？給我拿吧！」

堂哥突如其來的關懷態度讓我亂了陣腳，因為依照堂哥的個性不會親切對待、關懷他人。雖然他很風趣，但也很愛捉弄弟弟妹妹們。當堂哥說要提那袋東西時，我沒有多想就交給他，畢竟堂哥主動說要提。當時的我還太小，無法馬上看出堂哥的詭計，只覺得那袋食材很重、很感謝堂哥願意幫忙。

當堂哥接過那一袋東西走回家之後，就遞給大伯母，可沒想到大伯母居然稱讚提著這麼重的袋子回家的堂哥：「你提著這麼重的袋子回來，真是辛苦了！果真是有哥哥的樣子，真乖。」

那時我才領悟了堂哥的詭計，讓我覺得很委屈！當場就想揭發堂哥的惡行，而受到稱讚的堂哥滿臉歡喜的看了我一眼，發現我的臉色不對之後，馬上帶我到外面去。這件事情對我來說有多委屈，以至於到30年後的今天都還記得，就知道是多麼深刻的記憶。

稱讚總是以這樣的方式，聚焦在結果而非過程，不論我多麼用功念書，成績不好的話就難以被稱讚，平時不認真念書，只要成績這個結果好，周圍的讚美聲就會源源不絕，讓結果與成果自然而然的蓋過過程，準備的過程就被忽視。所以會認為不論用什麼方式，只要結果好，就夠了，而這就容易導致不當行為、非法行為、或是投機取巧。

孩子們為了獲得大人們的讚美，會說謊、騙朋友，或是造成朋友的困擾，是因為他們知道只看結果，只要結果好就會獲得稱讚這個事實，這不只會發生在小孩的身上。結果導向的社會，也會出現不當腐敗的情況，這種導向會讓實力被忽略，讓擅長小聰明的人出線，這就是稱讚所帶來的與期待完全相反的反效果。

從稱讚結果轉為稱讚過程

在《稱讚讓鯨魚心花怒放的跳舞》一書中，我最喜歡的是書裡傳遞了一個很棒的訊息，那就是「不要稱讚結果、要稱讚過程」。

事實上讓虎鯨跳舞的原理不是稱讚過程，而是稱讚結果，也就是說虎鯨不論過程有多正確，只要沒有做出訓練師要求的結果，就沒有食物吃；不論過程如何，只要做到訓練師想要的成果，就會有食物吃，所以虎鯨為了食物，會勉強自己跳舞，但若突然稱讚過程的話呢？

稱讚過程這一說法，與整體脈絡完全不同，所以一開始可能會令人手足無措，卻又耳目一新，因為是稱讚過程而不是結果的這件事，本身就是個不會讓人陷入反效果的方法。

那麼所謂稱讚過程又是什麼意思呢？具體說來，又該稱讚什麼？我是透過我的父親，才理解到稱讚過程比稱讚結果還重要。

進入國小之後第一次拿到（成績）通知單的那天，所謂通知單，是依據學校所有考試的名次與等級（秀優美良可，韓國到高中為止的等級評價方式），以及導師的指導紀錄。回到家之後拿給母親看，但母親沒有說很棒、也沒有說很糟糕，只說：「晚上父親回來之後給父親看。」

不知道為什麼我對母親的這句話深感不安，因為我不知道父親看到這份通知單之後會說些什麼，如果說母親是會適時稱讚的話，那麼父親的反應向來是無法預測的，但母親卻沒有任何反應。

晚上父親回到家，一同用完晚餐之後，母親將我的通知單拿給父親看，我很緊張的坐在父親前面，父親翻閱了我的通知單之後問：「賢植啊！這一個學期以來，你有盡全力嗎？」

我沒有想過父親會這樣問，我以為父親不是會說「很棒」就是會說「很糟糕」。父親這不尋常的問題讓我無法掌握他的想法，我不知道盡力是什麼意思，但好像還是要回答，所以我想了一下，總覺得自己並沒有盡全力。「沒有，我好像沒有盡全力。」

「我希望你是一位不論做什麼事情，都要盡全力去完成的人。如果你在班上吊車尾，只要盡全力，仍然值得獲得稱讚；反之，你就算是第一名，但沒有盡全力的話，那我就會生氣。因為過程比結果重要，知道嗎？你一定要記住這一點！」

縱然當時我不懂父親那段話的正確意義，卻總覺得跟我想的不太一樣。之後父親每回看我的通知單時，都會問我同一個問題。「有沒有盡全力」就內化成我每回都會問自己的問題，所以不論任何情況，我都會盡力做到最好。對我來說，最重要的是我有沒有盡全力，至於成績或是結果、他人的評價都不是重點。

父母親從來沒有因為成績責罵過我。高中時，我因為處於徬徨階段而使得成績一路狂跌，他們沒有說半句話只是默默等待著，也讓我真正的感受到過程更勝於肉眼馬上能看見的成果。

身為作者出書、或是身為心理學者講課，或是在家中身為爸爸、丈夫的角色時，不論我做什麼，都會先反問自己是否盡全力了。

身為作者，全心全意的寫書，若能成為暢銷書籍，會非常開心，而就算沒能成為暢銷書籍，但我盡心盡力的完成這部作品，所以我也會很開心、滿足。

授課也是一樣，授課評價好當然是再好不過，不過最重要的是是否充分準備，授課內容是否有全力完成。

我身為兩個兒子的父親、妻子的丈夫，依然有許多不足之處，然而若我盡力而為，全心全意的對待妻子與兩個兒子的話，就心滿意足了。

然而這樣的成果不是我一個人努力就可以獲得的，要跟他人相比或是比他人運氣好，可是過程不一樣，只要我盡心盡力就夠了。若要問我重視結果與重視過程的人中，誰會表現的更好，我一定毫不猶豫選擇後者。

從這一方面看來，若想要在稱讚對方時，讓對方表現越好的話，稱讚過程會比稱讚結果好，若要稱讚過程而非稱讚結果的話，就要更關心對方，因為結果容易看到，但過程卻不是這樣。結果可以馬上確認，但過程需要持久的觀察。下列比較圖（見下圖）可以看出何謂稱讚成果，何謂稱讚過程。

稱讚結果是期待優異，稱讚過程是期待盡全力。若說稱讚結果是對於卓越能力的稱讚，那稱讚過程就是對於人人都能做到的能力的稱讚；稱讚結果是需要與他人比較，而稱讚過程則是要與自己比較；稱讚結果會在意他人的視線與評價，而稱讚過程則會是依據個人基準；稱讚結果若是為了操縱對方的話，稱讚過程則是為了讓對方更幸福。

職場上有許多不得不比較評價的地方，所以必須拿出成果；在學校也是，老師管理學生、誘導學生拿出好成績，所以職場上有成果評鑑制度、學校老師有稱讚貼紙。不過，就算在這樣的情況下，也能夠稱讚過程、認同過程，而不稱讚結果的話，會如何？有人關注到自己就算失誤與失敗，也能夠盡力完成的話，任何人都會被感動，當然會更盡心盡力，成果也會更好。

相關書摘 ▶《讓自己好過的關係心理學》：給孩子不適當的稱讚，反而毀了他的內在動機

書籍介紹

《讓自己好過的關係心理學：相處難，怎麼兼顧對方開心而我不委屈，活出自己想要的樣子？》，大是文化出版

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作者：姜賢植

譯者：陳聖薇

孩子不讀書，你光碎唸沒用的，用心理學的10分鐘「後設認知」，他自動自發。此時最能幫助你的，就是能幫助你處理好「關係」的心理學，因為你不想──大力稱讚對方反而讓對方認定你現實、關心對方卻總是被嫌囉嗦造成關係結凍、明明很愛，每次講沒幾句話就開始吵架、硬要我正向看待一切，連我都覺得自己很假、不想老是感到寂寞孤單、不再逃避上臺、逃避社交……。

作者姜賢植是韓國高麗大學臨床與諮商心理碩士，也是暢銷書作家。他認為，與人相處，我們應先關注對方情緒，而不是雙方的關係，例如，我是她媽媽、你是我丈夫、他是我的主管或老闆，所以我應該怎樣……他應該怎樣……。

如果我們能夠把情緒放於這些角色之上，彼此關係就會馬上改善。這就是讓自己好過的關係心理學──你需要的和解、化解與解惑之書。

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航