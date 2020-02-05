若開邦暴力衝突升溫，緬甸當局再度下令停止行動網路連線

（中央社）緬甸最大電信營運商3日晚表示，繼5個月前部分解除封鎖後，緬甸又對飽受衝突蹂躪的西部兩個邦切斷網際網路連線。

挪威行動通訊營運商挪威電信（Telenor Group）在聲明中表示，緬甸交通和通訊部已下令切斷若開邦（Rakhine）和欽邦（Chin）5個鄉鎮的行動網路傳輸為期3個月。

由於尋求終結政府軍與少數族裔間衝突的和談展開，包括孟都（Maungdaw）、布底洞（Buthidaung）、拉德堂（Rathedaung）和彌蓬（Myebon）等若開邦4鄉鎮，以及欽邦的1個鄉鎮，歷時數個月的網路封鎖於去年9月解除。

挪威電信表示，官方稱網路再度斷訊是基於「安全需求及公共利益」考量，並補充說，另外4個鄉鎮依然處於去年6月首度實施的網路斷訊狀態。

網路再度斷訊時機，正值暴力升高之際，上個月若開邦一個羅興亞（Rohingya）村莊遭砲彈攻擊，造成兩名女性死亡，另有7人受傷。

Photo Credit：AP / 達志影像 孟都( Maung Daw)的難民。

斷網形同隔離

《緬甸時報》報導，自從2018年11月以來，民間武裝組織組織若開軍（Arakan Army，AA）和軍方部隊Tatmadaw在這5個城鎮的衝突，已經使得上千人流離失所。2019年6月，當局就曾針對這5個城鎮實施斷網。

若開民族黨 （Arakan National Party）黨魁Daw Aye Nu Sein提及，3日晚間10點，在若開邦所有電信訂戶都收到訊息，通知他們網路服務即將停止。

然而當局卻未說明原因。「我們不知道為什麼（斷網）。」Daw Aye Nu Sein表示，「在緬甸國防軍Tatmadaw發生新的衝突後就斷網了。資訊並不透明。我推測斷網是為了延遲資訊流通，關於這個區域的衝突。」

對當地人而言，行動網路對於傳播、獲取資訊相當重要。《自由時報》報導去年斷網事件時提及，當地村民很少人擁有筆電，多數人是透過社群媒體傳播軍隊的暴力行徑，切斷網路服務形同將他們與外界隔離。

《路透社》報導，來自受影響區域的國會議員指出，斷網會對經濟帶來負面影響，也會使得村民難以求援。拉德堂（Rathedaung）的議員Khin Saw Wai說明，就衝突發生時居民必須逃離，「如果在 Facebook的貼文看到他們需要食物或陷入麻煩，我們就可以幫助他們。」

不只人民求援困難，資訊流通也受阻。一名若開邦網路媒體的主編Aung Marm Oo表示，斷網已經破壞有關衝突報導的刊登，「斷網衝擊了新聞業，網路是關鍵要素，使得我們能為新報導上傳影片、照片。」

《伊洛瓦底》報導， 緬甸主要三大電信商：Telenor Group、緬甸郵政電信公司（MPT，Myanmar Posts and Telecommunications）、 卡達的Ooredoo ，以及另一家業者Mytel均暫停在這5個城鎮的行動上網。Telenor Group表示將會持續和政府溝通，以期恢復服務。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊士範