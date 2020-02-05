江啟臣、郝龍斌登記國民黨主席補選，青年「野生政發會」要參選人回應婚姻平權等議題

國民黨主席補選在即，已經登記參選的前副黨主席郝龍斌以及立委江啟臣，預計在下週舉行政見發表會。前國民黨青年團總團長林家興今（5）日則和一群藍營青年在黨部外召開「野生政發會」，其中學生黨代表陳柏翰呼籲2位參選人回應婚姻平權、轉型正義、國族認同等議題。前國民黨副祕書長張雅屏則建議停辦黨主席選舉，把氣力用於現在武漢肺炎的防疫。

「青黨」行動第三波

以國民黨青年為主體的「青黨」行動，已經來到第三波，從第一次的衝撞，到第二次的「野生中常會」，到今天的「野生政發會」。召集人林家興表示，今天這場行動主要是想提醒國民黨，在黨主席補選應打破過去的宮廷文化。他們邀請到黨內外支持並關心國民黨的年輕化與在地化改革的藍營年輕世代參與今日的會議，展現符合社會潮流、青年期待的政策思辯和選舉。

林家興也表示，國民黨這次補選時程非常倉促，沒有辦法做有效的政見會與辯論會，只有12日有一場候選人政見發表會，這樣無法讓黨內外關心國民黨改革的人士了解2位候選人的訴求。

值得注意的是，前青年團總團長，後來因頻頻批韓被開除黨籍，披上親民黨和郭家軍戰袍出戰中永和區域立委落敗的李正皓，今天也以「黨外人士」身分獲邀，李正皓對郝龍斌和江啟臣提出3項建議，包括徹底檢討不分區立委名單錯誤，要求有強烈「親中形象」的吳斯懷請辭、檢討「韓國瑜現象」、以及檢討醬缸文化，「對烏鴉道歉」。

李正皓直言，當時反對韓國瑜參選的人包括他，過去所說的內容，後來都被寫進黨中央檢討報告，他認為國民黨應該徹底檢討，「沒有劇痛的改革叫欺騙」，李認為，如果黨主席候選人都只是嘴上說要本土化、年輕化、內造化，但卻沒有任何具體的「劇痛」作為，台灣人民不會在乎國民黨要改革什麼。

前國民黨團助理高毓安表示，國民黨應先釐清這次總統大選817萬人的主流民意，重返執政後再回頭檢討理念路線。日前退出國民黨青年團總團長選舉的政大學生陳柏翰則向2位黨主席參選人喊話，表示國民黨新的黨主席，必須正視並回應婚姻平權、轉型正義、國族認同等過去因怕失分選擇冷處理的議題，這些都是青年關注的。

張雅屏日前曾在表態欲跟進前副主席郝龍斌參選黨主席，不過最終沒有登記，他今天建議停辦黨主席選舉，把氣力用於防疫，朝野合作抗疫，他直言，若在野黨黨主席補選都可以暫停，充滿政治鬥爭的「罷韓行動」也應該比照辦理。

江啟臣、郝龍斌兩人「對決」局勢成形

國民黨前兩天辦理黨主席補選登記，江啟臣搶頭香率先登記，並陸續對外公開提出自己的想法，包括國民黨過去4年與美方「斷線」應重新建立與美國的連結、 黨中央應在中常會授權下成立一個可以快速反映民意的「集體領導決策平台」、國民黨改革「現代化」包含組織扁平化、宣傳網路化、服務數位化、經營在地化以及視野國際化，另外黨的兩岸論述須重新辯論且確保以民主、自由為出發點等。

江啟臣今年47歲，從2012年開始進入國會擔任立委，剛在今年的大選上順利連任第2次，在上個任期中，江啟臣就擔任黨團總召，被視為「青壯派」代表。在國民黨大選大敗後，江啟臣就與蔣萬安等立委率先開砲要求改革，並辭去中常委職務。

在江啟臣登記隔天，郝龍斌也隨後將40632份連署書送到中央黨部，並在台中市前市長胡志強、立委林奕華、魯明哲、賴士葆、費鴻泰、台北市議會議長陳錦祥、台北市議員徐巧芯、鍾沛君等人陪同下完成登記，郝龍斌表示，他一定會無私協助國民黨走出困境，並培養接班人。

談到自己與江啟臣對戰，今年60歲的郝龍斌多次表示，年齡不是重點。他擔任黨務工作有蠻長一段時間，對黨務有所了解，過去也擔任過環保署長、台北市長，有行政歷練。他會專職做黨主席，了解黨員和民眾心聲，且他沒有包袱也不打算再尋求其他位置，會努力進行黨務改革的工作。

江啟臣主張國民黨應針對兩岸論述進行辯論，郝龍斌也表示認同，希望透過對話凝聚共識；郝日前表示，若中國大陸不承認中華民國，小三通可以考慮還有沒有必要繼續下去，對此主張統一的新黨主席郁慕明批評郝龍斌變「小綠」。對此郝龍斌回應，捍衛中華民國一直是他的理念，但「一國兩制」台灣民意不能接受。

對於這2位人選，林家興認為，跟過去相比人選確實都稍有進步，但離青年的期待還有落差，「還是期待看到有哪位比較認真深入地，給黨一些打到痛點的改革解方，讓年輕人覺得他跟我們距離比較近。」目前包括包括台美、兩岸關係，跟黨務決策體系，青黨都希望國民黨真正落實改革，否則不論多年輕的人當黨主席，國民黨將來都仍然難以爭取到30歲以下、甚至首投族的支持。

至於張雅屏今天拋出停止國民黨主席補選的想法，江啟臣表示，目前黨主席的選舉很單純，與疫情、防疫並沒有任何影響，除非黨中央有特別的想法。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

文傳會代理主委王育敏稍晚也對媒體轉述今日中常會的決議，包括通過黨主席選舉的選務相關的監察委員會、嚴查賄選督導委員會。另外欲參選黨主席或中常委的黨內同志，前一年度未完成的募款責任額度必須補足，才能成為合格候選人等，時程上則未有更動。

國民黨黨主席的補選時程為2月3日至4日受理參選人登記，2月5日至6日進行參選資格的連署查核，2月7日前完成候選人號次抽籤確定候選人。海外通訊投票選舉票在2月10前要完成印製及寄發，2月12日舉行黨主席候選人的政見發表會。3月7日在各直轄市及縣市投票所進行投開票，中常委也一併改選。



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核稿編輯：楊士範