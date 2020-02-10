《樹木希林 一切隨心》：其實癌症這種病啊，很珍貴哦！

文：樹木希林

趁早重新檢視自己的生活習慣，真的很重要

我不覺得癌症很可怕，手術一事也還好，反正麻醉後切除，一點也不痛。我的右乳整個切除，真的完全沒了，但手還是可以輕鬆舉起，也能綁和服帶子。只是覺得術後照護比較麻煩就是了。還沒確診罹癌之前，我有一定的生活習慣，也有一定的生活原則；但是罹癌後，生活習慣多少得改變，無奈改變是很麻煩的事，我現在就是處於這樣的時期。

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因為自己之前的生活習慣不好，才會罹患癌症，而且復發的可能性是百分之百，所以要是不徹底改善的話，絕對會復發。目前是靠藥物控制病情，每個月為求安心也會乖乖回診。其實不只癌症，只要是罹患重大疾病的患者肯定有各種煩惱。這麼想來，活著還真是辛苦事。若想上了年紀還活得很健康，趁早重新檢視自己的生活習慣很重要；雖然我很幸運地活到現在，但我這個人啊，就是不見棺材不掉淚，要不是罹癌，我絕對不會改變（笑）。

（摘自「歡迎宇津井健先生、樹木希林女士。」二〇〇七年一月）

癌症這種病啊，很珍貴哦！

以前的我只要看不順眼，就會徹底否定對方。當我明白其實人啊，也就是自己沒那麼偉大時，真的很錯愕。明明沒資格徹底否定別人，卻糊里糊塗這麼做，還一路這麼活到現在。

所以要是我罹患不會死的病，可能依然不改臭脾氣吧。然而，死亡這東西就近在眼前，確實在那裡。其實癌症這種病啊，很珍貴哦！當然一般人不會這麼想，也不會這麼說；但我覺得對於現代人來說，是必須好好認識、接受的一種疾病吧。所以我不覺得自己很不幸，這是我的想法啦！畢竟這麼想，就能輕鬆面對，不覺得辛苦。

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（摘自「我想過著不虛偽的人生，所以才會維持這樣的夫妻關係」二〇〇九年一月）

就算妝化得再怎麼漂亮，臉整得再怎麼美，還是掩飾不了實際年齡

今天和許久沒見的（吉永）小百合女士碰面。她真是一位隨著年齡漸增，越發有魅力的人啊！果然女人的臉也會表現出自己走過的人生，所以就算妝化得再怎麼漂亮，臉整得再怎麼美，還是掩飾不了實際年齡。我那分居中的外子的口頭禪就是：「女演員有有效期限啦！所以妳算是很奇葩的女演員。」

（摘自「喜歡和服，喜歡電影」二〇〇八年一月）

女人就是要強一點

女人就是要強一點，要是不夠強，就無法撐起一家子；但不必用「男女平等」刻意突顯女人的強，而是找尋更適合的場合，發揮女人的強，讓世間變得美好。

（摘自「母親樹木希林向親友坦言『七夕婚禮』的所有秘辛」一九九五年七月）

書籍介紹

本文摘錄自《樹木希林 一切隨心》，商周出版

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作者：樹木希林

一九四三年生於東京，起初以藝名「悠木千帆」開啟演藝生涯，之後改名「樹木希林。」進入文學座附屬戲劇研究所後，因為參與電視劇「七個孫子」的演出，深獲森繁久彌賞識，又以電視劇《時間到了唷！》、《寺內貫太郎一家》、《姆》等，精湛演技備受矚目。參與演出無數部電影，代表作有《半自白》、《東京鐵塔：老媽和我，有時還有老爸》、《橫山家之味》、《惡人》、《我的母親手記》、《戀戀銅鑼燒》、《小偷家族》等。

六十一歲那年罹患乳癌，七十歲時坦言癌細胞已擴及全身。丈夫是搖滾歌手內田裕也，長女是作家內田也哉子、女婿是演員本木雅弘。二○一八年九月十五日與世長辭，享壽七十五歲。

本書特色

此書在日本甫一上市，僅僅三個月便創下百萬本的銷售奇蹟，並成為各報章雜誌的焦點話題。

至今累計銷售超過150萬本！

2019年日本各大書店暢銷總榜第一名！

日本平成時代最後的百萬暢銷書！

Photo Credit: 商周文化

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航