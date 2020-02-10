《樹木希林 一切隨心》：其實癌症這種病啊，很珍貴哦！
我們想讓你知道的是
閱讀這一本書就像綜觀了樹木女士從少女時代到變成國民奶奶以後一樣，樹木希林的一生彷彿映照出每一位女性的一生，打動了無數人的心。
文：樹木希林
趁早重新檢視自己的生活習慣，真的很重要
我不覺得癌症很可怕，手術一事也還好，反正麻醉後切除，一點也不痛。我的右乳整個切除，真的完全沒了，但手還是可以輕鬆舉起，也能綁和服帶子。只是覺得術後照護比較麻煩就是了。還沒確診罹癌之前，我有一定的生活習慣，也有一定的生活原則；但是罹癌後，生活習慣多少得改變，無奈改變是很麻煩的事，我現在就是處於這樣的時期。
因為自己之前的生活習慣不好，才會罹患癌症，而且復發的可能性是百分之百，所以要是不徹底改善的話，絕對會復發。目前是靠藥物控制病情，每個月為求安心也會乖乖回診。其實不只癌症，只要是罹患重大疾病的患者肯定有各種煩惱。這麼想來，活著還真是辛苦事。若想上了年紀還活得很健康，趁早重新檢視自己的生活習慣很重要；雖然我很幸運地活到現在，但我這個人啊，就是不見棺材不掉淚，要不是罹癌，我絕對不會改變（笑）。
（摘自「歡迎宇津井健先生、樹木希林女士。」二〇〇七年一月）
癌症這種病啊，很珍貴哦！
以前的我只要看不順眼，就會徹底否定對方。當我明白其實人啊，也就是自己沒那麼偉大時，真的很錯愕。明明沒資格徹底否定別人，卻糊里糊塗這麼做，還一路這麼活到現在。
所以要是我罹患不會死的病，可能依然不改臭脾氣吧。然而，死亡這東西就近在眼前，確實在那裡。其實癌症這種病啊，很珍貴哦！當然一般人不會這麼想，也不會這麼說；但我覺得對於現代人來說，是必須好好認識、接受的一種疾病吧。所以我不覺得自己很不幸，這是我的想法啦！畢竟這麼想，就能輕鬆面對，不覺得辛苦。
（摘自「我想過著不虛偽的人生，所以才會維持這樣的夫妻關係」二〇〇九年一月）
就算妝化得再怎麼漂亮，臉整得再怎麼美，還是掩飾不了實際年齡
今天和許久沒見的（吉永）小百合女士碰面。她真是一位隨著年齡漸增，越發有魅力的人啊！果然女人的臉也會表現出自己走過的人生，所以就算妝化得再怎麼漂亮，臉整得再怎麼美，還是掩飾不了實際年齡。我那分居中的外子的口頭禪就是：「女演員有有效期限啦！所以妳算是很奇葩的女演員。」
（摘自「喜歡和服，喜歡電影」二〇〇八年一月）
女人就是要強一點
女人就是要強一點，要是不夠強，就無法撐起一家子；但不必用「男女平等」刻意突顯女人的強，而是找尋更適合的場合，發揮女人的強，讓世間變得美好。
（摘自「母親樹木希林向親友坦言『七夕婚禮』的所有秘辛」一九九五年七月）
書籍介紹
本文摘錄自《樹木希林 一切隨心》，商周出版
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作者：樹木希林
一九四三年生於東京，起初以藝名「悠木千帆」開啟演藝生涯，之後改名「樹木希林。」進入文學座附屬戲劇研究所後，因為參與電視劇「七個孫子」的演出，深獲森繁久彌賞識，又以電視劇《時間到了唷！》、《寺內貫太郎一家》、《姆》等，精湛演技備受矚目。參與演出無數部電影，代表作有《半自白》、《東京鐵塔：老媽和我，有時還有老爸》、《橫山家之味》、《惡人》、《我的母親手記》、《戀戀銅鑼燒》、《小偷家族》等。
六十一歲那年罹患乳癌，七十歲時坦言癌細胞已擴及全身。丈夫是搖滾歌手內田裕也，長女是作家內田也哉子、女婿是演員本木雅弘。二○一八年九月十五日與世長辭，享壽七十五歲。
本書特色
- 此書在日本甫一上市，僅僅三個月便創下百萬本的銷售奇蹟，並成為各報章雜誌的焦點話題。
- 至今累計銷售超過150萬本！
- 2019年日本各大書店暢銷總榜第一名！
- 日本平成時代最後的百萬暢銷書！
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航