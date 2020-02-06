武漢台商包機，媒體爭相訪問的「家長會長」徐正文到底是什麼人？

第一批武漢台商終於返台，因為一例確診，不眠不休的陳時中部長還哽咽自責，所有防疫人員真的都辛苦了。儘管輿論對於這些高度染病風險的台商頗有微詞，他們終究是我國國民，人能平安回來最重要。

由於口罩新產能預計要一個月後上線，政府現在的戰略很清楚，就是抑制疫情擴散與避免恐慌蔓延。強化宣導、口罩配給、請假規則、延後開學等措施陸續上線，用這兩週的延長假期，降低潛伏期交叉感染的風險，算是盡可能周延的作法。

輿論罵歸罵，挺過這兩週春節收假的潛伏期，再撐一下等到口罩增產，之後就能稍微喘口氣，等待疫苗的開發。台灣已經做到分離病毒株，之後和國際團隊合作，可望加速疫苗研發及生產。防疫工作演進到這一階段，政府確實是該做的都做了，實在慶幸這裡是台灣，而不是亂傳偏方、社會信任瓦解的對面那個國家。

當然還是建議一下大家，沒有必要用口罩的話盡量多洗手即可，把口罩讓給體弱者、工作需要的人，以及病患。防疫的話題就講到這邊，本專頁重點還是在講政治。今天看到一篇有趣的小報導，是關於武漢台商返台後，媒體訪問台北市家長會長協會總會長徐正文。

一般人看完這篇都不會有特別想法，頂多會困惑一下，台商回台關「家長會長」什麼事？為什麼是這個人出來受訪？答案是，這名家長也是台商。但他不是什麼普通小台商，而是深入多家公司核心的大台商，也有各式各樣橫跨兩岸的政治身分。

Photo Credit: 恕我無法支持

這些政治身分包括：中國和平統一促進會多個分會的常務理事（上頭是中共統戰部）、北京市政協港澳台僑工作顧問（上頭是全國政協）、全國台胞投資企業聯誼會常務理事（上頭是中共國台辦）、上海長寧海聯台胞委員會主任、國民黨中央委員暨台商黨代表、國民黨黃復興黨部顧問、多個韓國瑜後援會粉絲團的創立者⋯⋯

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是不是多到有點傻眼？沒關係，反正有附關係圖，大家可以放輕鬆慢慢看。

除了政治身分，徐的商務也與政治活動高度相關，比方說他在微信開的電商會幫中共做宣傳、他的創投事業多是兩岸資金。徐是國民黨員，他跟選汐止區的李永萍頗有淵源（兩人是立委初選對手，但私底下關係不錯），而且徐跟一些紅色小黨往來密切，所以跟張善政（連結到中華民族致公黨）、張安樂（連結到中華統一促進黨）有一些組織裙帶的間接關係。

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徐正文的家長會長身分，也跟政治活動相關。之前徐曾經用家長會交流之類的名義，促成上海黃浦區教育局長吳剛來台灣。他還在粉專「鋼鐵俠徐正文」高調上傳合照。猜猜看那篇貼文第一句話是什麼？正是某市長最愛掛在嘴邊的「兩岸一家親」。

這些紅色滲透協力者的生活，真的很多采多姿喔。

這一次徐正文出來講話，其實就是他平常在做的工作。徐長期代言「台商」這個群體，大力影響「台商」在媒體上呈現的意見。雖然這次徐贊同政府的返台安置作法，但醉翁之意還是在佔據兩岸紅利，讓台商去對岸賺錢不用承擔罵名，出事有台灣可以回，政宣與選舉時則協助國共。

（噢對，藍營正在試圖帶風向，說武漢台商能包機回台全是國民黨功勞。）

代表台商掌握媒體話語權，默默推動實質促統工作，貨出得去人回得來，其實就都是為自己考量而已。筆者這篇不是只為了批判紅色滲透的協力者，而是用具體例子說明中共對台滲透的節點。像徐正文這樣的台商節點，即使這次配合防疫，未來還是會繼續促統，那我們該怎麼辦？

瘟疫威脅、商業控制、軍事恫嚇、政治滲透，這些苦果我們已經嚐得夠多，雖然不可能完全斷絕對中往來，但是必須短中長期漸次調整人員物流金流的風險，讓台灣遠離失去紅利、危險叢生的中國。

這次台商回來帶有病毒風險、不回來又有政治綁票（被困在封城區域）的問題。這次武漢病毒最嚴重的話，中共可能會垮台（眼下可能性非常非常低），但無論怎麼發展，台灣都得要檢討兩岸往來的模式，不能再讓台灣像馬八年那樣，無防備地暴露於高度的中國風險之下，至今防不勝防。我們不要讓這種事於未來一再發生。

想看更多紅色滲透案例，可以點入台灣講義：徐正文彙整

本文由恕我無法支持授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航