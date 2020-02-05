印尼峇里島近千頭豬暴斃，當局稱染上非洲豬瘟病毒

《雅加達郵報》2月5日報導，峇里島當局證實，該地區在過去的幾個月發生了近1000頭豬因受到非洲豬瘟病毒感染而死亡的事件。官方宣稱，儘管爆發了疫情，但他們已成功控制非洲豬瘟的傳播，因為過去6天沒有更多的豬隻死亡。

峇里島農業和糧食安全局局長艾達·巴格斯·維斯努阿德哈納（Ida Bagus Wisnuardhana）週二對《雅加達郵報》說：「這些豬死於非洲豬瘟。」該機構已從死亡的豬隻身上採集的血液樣本進行了實驗室測試。相關測試是在印尼北蘇門答臘棉蘭的一家獸醫實驗室進行的，該實驗室擁有的設備比峇里島的多，因為2019年爆發非洲豬瘟疫情後，北蘇門答臘省約有5萬多頭豬死亡。

峇里島農業和糧食安全局透露，過去兩個月至少有888頭豬死於非洲豬瘟，其中峇里島巴東（Badung）攝政區的死亡數最高，共598隻，其次是塔巴南（Tabanan）219隻，登巴薩（Denpasar）45隻，吉安雅（Gianyar）24隻，以及邦里（Bangli）和卡朗加森（Karangasem）各1隻。

報導指出，艾達懷疑這些豬隻之所以受到了非洲豬瘟的感染，是因為許多當地農民以廚餘餵食，讓豬隻吃下變質的剩菜和旅館未加工的原料食物，他們會加強農民對非洲豬瘟認識的宣導工作。目前峇里島上大約有80萬頭豬，由於非洲豬瘟未有傳染給人類的案例，因此峇里島當局相信非洲豬瘟疫情不會影響旅遊業。

不過《路透社》報導，印尼中央仍在調查峇里島的豬隻死亡事件是否與非洲豬瘟有關，印尼農業部動物管理及健康局局長法賈爾（Fadjar Sumping Tjatur Rassa）表示：「我們正遵循因應非洲豬瘟與豬霍亂等傳染性動物疾病的作業標準，設法阻止豬隻死亡。與此同時，我們將判定豬隻是否真因非州豬瘟而死，或有其它原因。」

報導指出，中國自2019年8月首度驗出非洲豬瘟以來，疫情已經擴散到全中國各地，讓全球最大的中國豬群數量銳減超過40%，而中國也在2019年12月開始禁止印尼的豬隻、野豬與相關產品輸入。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範











