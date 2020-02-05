港府宣布從大陸入境須接受強制檢疫，但算一下就知難以有效隔離

政府宣布2月8日起，從中國大陸入境的人要「強制檢疫」。

即使不推測兩天半空窗的效果，就政策論政策，所謂「強制檢疫」即是甚麼？

強制檢疫是否「隔離」？政府的答案是——「兩日後才公布」，目前只有「框架」，一流。

不要緊，盡管來個推測。

假設「強制檢疫」等同「強制隔離」，全部送進隔離營，這當然最令人放心，但事實上並不可能。

根據政府的數字，昨日從陸路口岸入境的人次約2萬8千；若我們相信政府說法，目前仍然會跨境的人都是「有必要」，即使實施強制檢疫，這些「有必要」跨境的人不可能一夕消失，就假設其中一半人都不再跨境了，數字急跌一半，餘下1萬4千人。

香港有沒有足夠設施，可以隔離萬多人？當然沒有。目前已經可以應用的隔離施施，莫說1萬人，連1000人都容納不了，將所有從大陸入境的人強制送到隔離營14日，事實上不可能。

那只是隔離大陸人又如何？

按政府的數字，昨日從餘下的三個關口入境、來自大陸的人，最少有一萬人，目前的隔離措施，仍然不可能足夠。

政府或者只可以「搏一搏」，措施生效後來港的大陸人會銳減，否則隔離設施同樣不可能足夠。

另一邊廂，不入隔離營的香港人又如何？居家隔離嗎？

就退一萬步，假設只有1萬香港人要居家隔離，早兩天資訊科技創公室稱，那條追縱居家隔離人士的手帶，只有500條，要增加1000條，要兩星期，但現在要處理的，是以萬計可能要居家隔離的人，結論不變，做不到。

說穿了，政府所謂的「強制檢疫」只有幾個可能︰

賭一賭措施的阻嚇性足夠大，令從大陸入境的人次急劇減少到可以處理的地步； 實際上不會有太強硬的即時隔離安排（因為做不到），只有一些分類處理，例如只隔離大陸人（同樣未必做得到），其他人曾往來大陸的人，居家隔離（同樣做不到）； 整個措施只是虛招，實際上往來過大陸的人，非本地居民盡量隔離（不一定做得到），本地人會繼續在社區遊走，但要主動定時向當局報告健康狀況。

無論是哪一個可能，都只能說句，自求多福。

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責任編輯︰Kayue

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