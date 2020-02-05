雙性者作為穆斯林：穿著女裝朝聖，馬來西亞企業家諾薩迦面臨懲處

馬來西亞一名美妝企業家諾薩迦（Nur Sajat），在IG貼出自己在麥加朝聖（umrah）的照片。這張照片引起馬來西亞伊斯蘭社群巨大的騷動，甚至使她面臨處罰——因為她穿著女性穆斯林祈禱服裝 （telekung）。

照片引發軒然大波，源於她不斷被馬來西亞政府、伊斯蘭社群檢視的性別認同。2016年時，諾薩迦受訪表示自己出生時是雌雄同體，曾被視為一名男性撫養長大。不過，她更偏好做一名女人，她的父母也因而為她改名。不過，選擇公開宣示並未為她免除騷擾與攻擊。

《海峽時報》報導，由於諾薩迦穿著女性朝拜者的服裝，前往沙烏地阿拉伯的第一、二大聖城麥加（Mecca）、馬迪納（Medina），使得馬來西亞穆斯林社群發生爭論。首相署伊斯蘭事務部部長姆加希（Mujahid Yusof Rawa）表示，她的行為可能破壞馬來西亞與沙烏地阿拉伯之間的關係，因為在保守的伊斯蘭國家中，男人穿得像女人是一種冒犯。

3日時，姆加希與通訊與多媒體委員會（MCMC）網路事務的管理者會面，並已要求禁止諾薩迦這篇貼文。部長還用了諾薩迦登記在馬來西亞國民註冊局的名字，來回答記者的提問，「我會對Muhammad Sajad Kamaruz Zaman採取嚴格的處置，因其上傳她穿著女性朝拜者的服裝的照片與影片，在社群媒體中流傳甚廣，引發了穆斯林的不適。」他補充，MCMC有權處理可能引發動盪的敏感內容。

諾薩迦是馬來西亞知名的企業家，所經營的商店專門販賣護膚品或女用塑身衣。她在商界和娛樂界相當炙手可熱，其IG帳戶@nursajat23也擁有1400萬追蹤者。然而，目前她本人的帳戶設為非公開，她所經營的商店sspremium的2個IG帳戶，也被設為非公開和被移除。一般來說，朝聖需花費10到14天，至今仍無法確定她是否尚在沙烏地阿拉伯。

伴隨著社群媒體上的爭端，據稱是諾薩迦的護照複本流傳在網路上。上頭顯示她登記在官方的名字，以及她的生理性別註記為男性。不過，諾薩迦否認Sajad Kamaruz是她的名字。

諾薩迦遭遇人肉搜索，這份關於她的私人文件在網路上瘋傳。《Malaymail》報導，跨性別者倡議團體Justice for Sisters （JFS）表示，「這份文件像野火一樣散播，點燃了傷害性的言論，也影響媒體描述薩諾迦的方式。」他們也主張，「（我們）真正關注的不是telekung，而是她的安全，以及她受侵犯的隱私、殘缺的權益，以及政府據實回應此事。」

LGBTQ社群與執政的希盟

這不是薩諾迦第一次因為性別認同受到不當對待或攻擊。薩諾迦2013年參加國際皇后小姐——也稱為「國際變性人選美大賽」後，馬來西亞政府開始介入「調查」她的性別。

2018年1月，馬來西亞伊斯蘭發展局（Jakim）的署長助理Izwan Yusof發表一則公開信，相信「她是男的」，並表示對於自己的認同和性別感到困惑的人，伊斯蘭發展局很願意給予「協助和建議」。薩諾迦出席會面，伊斯蘭發展局則不斷試圖驗證她的性別，還尋求她的父母的說詞。

這次諾薩迦穿著telekung的照片，再次讓穆斯林LGBTQ群體的權益受到矚目。除了伊斯蘭教義的爭論，也牽涉到政府如何處理國際間的伊斯蘭社群事務。關乎跨性別者與變性者如何實踐宗教自由、沙烏地阿拉伯如何對待LGBTQ群體，以及馬來西亞是否有對應的配套作法。此外，網路上有人質疑，為何薩諾迦要將照片貼上社群媒體。

姆加希曾被擁護為伊斯蘭教中的進步力量，曾與跨性別倡議者Nisha Ayub在馬來西亞伊斯蘭發展局會面，姆加希表示馬來西亞將變得「包容而富於同理心」。年輕的希盟（Pakatan Harapan）政府在2018年大選贏得精彩的勝利，被賦予執政權力，承諾將帶來一個新的馬來西亞。

希盟政府掙扎於取得穆斯林選民的支持。在野的保守勢力巫統（Umno）、馬來西亞伊斯蘭黨（Parti Islam SeMalaysia ）合作，也讓希盟在2019年的補選中敗陣。希盟過去長期擔任反對黨角色，也被選民視為支持進步力量的政黨，不過在執政後面對LGBTQ議題，卻屢屢受到批評。

對照今日的諾薩迦的處境，姆加希過往的豪語似乎逐漸褪色。《當今大馬》報導，有論者批評姆加希舉措不當。退休海軍中校達亞峇蘭（S.Thayaparan）在該報英文版專欄以〈薩諾迦案：MCMC已成伊斯蘭發展局的一部分？〉為題撰文批評當局。

達亞峇蘭在文中直言，「很多LGBTQ社群的人要我談談薩諾迦的事情。我僅知的一件事是：這名企業家被伊斯蘭發展局要求接受某些測試，以辨明她是男性還女性。」達亞峇蘭提及，玻璃市（Perlis ）的mufti（宗教師）在評論此事時玩弄修辭的花招：「我們需要循循善誘『他』。我不同意大眾說『他』被神詛咒。」他批評此言是要暗示「她」是被神詛咒的。

事實上，錯稱或刻意忽視當事人所認同的性別，都可能構成性騷擾。而不斷試圖確認、定義他人的生理特徵、性別認同，無視性別概念的流動特質，也侵擾了當事人的感受或意願。

根據《Free Malaysia Today》報導，吉蘭丹的宗教師Mohamad Shukri Mohamad表示，他很失望聽到有些人說諾薩迦被神詛咒，這對伊斯蘭教來說並非適當做法。他說明，跨性別者的朝拜是有效的，就算個人已經改變生理特徵。

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責任編輯：徐卉馨

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