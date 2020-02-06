川普如預期「無罪」脫身總統彈劾案，仍有共和黨議員表決跑票認其「有罪」
我們想讓你知道的是
參議院必須有2/3議員同意判決川普有罪，才能讓他去職，但川普的共和黨同志在參院100個議席中佔了53席，因此這個結果早在預料之中。
（首圖為川普在彈劾案審議前一日發表國情咨文演說，後方為民主黨的裴洛西）
（中央社）美國總統川普（港譯「特朗普」）被控濫權和妨礙國會調查而遭國會眾議院彈劾後，經過聯邦參議院近3週審理，今（6）日一如預期獲判無罪，將可續任總統，這料將有助他在年底大選爭取連任。
參議院必須有三分之二議員同意判決川普有罪，才能讓他去職（至少67票），但川普的共和黨同志在參院100個議席中佔了53席，因此這個結果早在預料之中。
針對指控川普濫權的彈劾條文，52位參議員認為應判川普無罪，48位說有罪，未達三分之二門檻。對於指控川普妨礙國會調查的彈劾條文，則是53位參議員說無罪，47人說有罪，也未能通過。
共和黨有人跑票，但仍順利通過
參院投票結果大致黨派壁壘分明，凸顯川普獲得大多共和黨同志忠誠支持，以及民主黨人對他厭惡之深。共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）在表決前表態將倒戈，是唯一跑票的共和黨議員，他在第一項彈劾條款主張川普有罪。
《ETtoday》報導，據《紐約時報》報導，羅姆尼在參院發言時表示，他認為川普「違背公眾信任的行為有罪」，並指他基於自己曾宣誓的誓詞，決定投票認定川普定罪。《CNN》報導引述羅姆尼的話說，他相信認為川普有罪的意見僅是「少數派」，而川普最終不會被參院彈劾。參議院目前由共和黨佔多數，若民主黨希望將川普拉下台，至少得爭取到4位共和黨參議員支持。
《風傳媒》報導，違背黨意的羅姆尼在投票前表示，「我認為，企圖破壞選舉來保住權位，是對憲法極其嚴重的攻擊，這是重大犯罪及不當行為（憲法所規定的彈劾事由）」、「我在宣誓之下毫無選擇」。羅姆尼最後果然一如預料，在「妨礙國會」的彈劾條款表決時毅然投下了反對票。在羅姆尼作出支持彈劾的聲明後，「羅姆尼是我的英雄」也一度成為推特的熱門標籤。
結果有利川普連任之路
73歲的川普獲判無罪並不表示民主黨主導的調查行動將終止，但將讓川普氣勢更盛，有利在年底的總統大選爭取連任。
川普被控濫用職權，意圖施壓烏克蘭調查他在總統大選可能遭遇的民主黨前副總統拜登（Joe Biden），而且妨礙國會調查此事，因此在去年底遭眾院彈劾，成為美國歷史上第3位遭彈劾的總統。他安全過了這關之後，將力爭在11月3日的大選贏得第2個任期。
《鉅亨網》報導，蓋洛普民調4日的最新結果顯示，川普支持率達 49%，創下其上任以來的歷史最高紀錄，如今彈劾案又傳來好消息，這讓川普擺脫競選荊棘，連任之路順暢不小。
《風傳媒》報導，參院表決前，川普在發表國情咨文時拒絕與眾院議長裴洛西（港譯「佩洛西」）握手，最後遭到撕毀講稿的羞辱，但解職審判結果出爐後，川普樂得再度連續發推，表示這是「我們國家在這場彈劾惡作劇的勝利」，除了一解前一天被撕講稿的悶氣、保住總統大位，也等於鋪平了他連任白宮的坦途。後來他更接續在臉書發表一隻的「迷因」影片，主題是川普連任直到永遠，更可看出其心中的狂喜。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 參院表決總統彈劾案 川普如預期無罪脫身（中央社）
- 快訊／羅姆尼表態倒戈「川普有罪」！參院即將表決彈劾案（ETtoday）
- 參議院力挺！川普自世紀彈劾案「無罪脫身」（鉅亨網）
- 川普無罪！共和黨鋪平總統連任坦途：美參議院進行彈劾表決，兩項條款均未獲通過（風傳媒）
核稿編輯：楊之瑜