川普如預期「無罪」脫身總統彈劾案，仍有共和黨議員表決跑票認其「有罪」

（首圖為川普在彈劾案審議前一日發表國情咨文演說，後方為民主黨的裴洛西）

（中央社）美國總統川普（港譯「特朗普」）被控濫權和妨礙國會調查而遭國會眾議院彈劾後，經過聯邦參議院近3週審理，今（6）日一如預期獲判無罪，將可續任總統，這料將有助他在年底大選爭取連任。

參議院必須有三分之二議員同意判決川普有罪，才能讓他去職（至少67票），但川普的共和黨同志在參院100個議席中佔了53席，因此這個結果早在預料之中。

針對指控川普濫權的彈劾條文，52位參議員認為應判川普無罪，48位說有罪，未達三分之二門檻。對於指控川普妨礙國會調查的彈劾條文，則是53位參議員說無罪，47人說有罪，也未能通過。

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共和黨有人跑票，但仍順利通過

參院投票結果大致黨派壁壘分明，凸顯川普獲得大多共和黨同志忠誠支持，以及民主黨人對他厭惡之深。共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）在表決前表態將倒戈，是唯一跑票的共和黨議員，他在第一項彈劾條款主張川普有罪。

結果有利川普連任之路

73歲的川普獲判無罪並不表示民主黨主導的調查行動將終止，但將讓川普氣勢更盛，有利在年底的總統大選爭取連任。

川普被控濫用職權，意圖施壓烏克蘭調查他在總統大選可能遭遇的民主黨前副總統拜登（Joe Biden），而且妨礙國會調查此事，因此在去年底遭眾院彈劾，成為美國歷史上第3位遭彈劾的總統。他安全過了這關之後，將力爭在11月3日的大選贏得第2個任期。

《鉅亨網》報導，蓋洛普民調4日的最新結果顯示，川普支持率達 49%，創下其上任以來的歷史最高紀錄，如今彈劾案又傳來好消息，這讓川普擺脫競選荊棘，連任之路順暢不小。

《風傳媒》報導，參院表決前，川普在發表國情咨文時拒絕與眾院議長裴洛西（港譯「佩洛西」）握手，最後遭到撕毀講稿的羞辱，但解職審判結果出爐後，川普樂得再度連續發推，表示這是「我們國家在這場彈劾惡作劇的勝利」，除了一解前一天被撕講稿的悶氣、保住總統大位，也等於鋪平了他連任白宮的坦途。後來他更接續在臉書發表一隻的「迷因」影片，主題是川普連任直到永遠，更可看出其心中的狂喜。

I will be making a public statement tomorrow at 12:00pm from the @WhiteHouse to discuss our Country’s VICTORY on the Impeachment Hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020

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核稿編輯：楊之瑜