衣索比亞破紀錄一天種樹3.5億棵，是對抗全球暖化最實惠的辦法

文：Guest Contributor（本文作者為Send a Cow的農場資訊管理師Sheila Halder，以客座作者〔Guest Contributor〕的身分所撰）

譯：Sunny Tsn

樹木對地球有益，這是毋庸置疑的。整個夏天，樹木蘊含的力量不斷登上媒體頭版。

衣索比亞2019年七月底宣布他們一天就種了3.5億棵樹苗，打破世界紀錄。這個活動是從衣索比亞總理阿比・阿邁德（Abiy Ahmed）推行的植樹政策開始的，阿比的團隊目標是在2019年十月前種下47億棵樹，以處理森林砍伐問題、改善氣候變遷。

蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）研究小組柯勞瑟實驗室（Crowther Lab）發表了一項研究，顯示在世界各地栽種數十億棵樹是改善氣候變遷最經濟實惠、也最有效的方法。

樹木不只能淨化空氣、改善氣候變遷，更能增加生物多樣性。在哥斯大黎加進行的一項研究指出，種一棵樹可以使鳥禽的數量幾乎從0提升到80。

樹也能為農夫帶來長期的有形利益，並改善土壤品質、減少土壤侵蝕、保護牲畜與農作物。世界各地的農夫擁有多少沃土，植樹的潛力就有多大，這麼一想，樹木的益處就更顯重要了。

一天內種下3.5億棵樹苗是很了不起的成就，不過小樹要成長茁壯、達到碳回收的最高效益，可不是能一步登天的。

非政府組織Send a Cow在六個非洲國家皆有服務，鼓勵小農種植多用途、多效益的植物，例如有些樹種結出的水果果實可供食用及販售，樹幹則可以成為木柴或提升土壤的氮氣含量。農夫獲得這些益處，就更有動力繼續栽種、培植樹木，就算土地面積有限也會盡力嘗試。

中國和印度開始大規模植樹後，衣索比亞也隨後跟上。這個計畫十分令人振奮，但要看到結果可沒有那麼容易呢！樹木的成長期間頗為珍貴，不能被拔除或受傷，同時農民還要維護目前已長成的森林。

在碳保留方面，包含樹木等各個生態系統都很重要。燃燒化石燃料、砍伐林地都已使大量二氧化碳釋放到大氣，造成氣候快速變遷，且無法還原。

樹木能去除空氣中的二氧化碳，將之儲存於樹木本身和土壤中，再把氧氣釋放出來。永凍層（指長期處於結冰點以下、很厚的地下土層）以及（衣索比亞的山上和乾燥地區的）泥炭土和草原也都能有效吸收二氧化碳，這些部分都需受到保護，並復原至良好狀態。

哪些樹種效果最好？

批評衣索比亞大規模植樹計畫「綠色資產計畫」（Green Legacy）的人警告，外來樹種可能會帶來危機，不只對生態系統無益，反而會破壞之。

衣索比亞過去曾使用澳洲產的桉樹，把開發成農業用地的區域快速重新造林。桉樹於19世紀末被引入衣索比亞，過去百年來，衣國已種植超過12種桉樹，主要作為燃料、建築用途。有些常用的樹種雖然長得快，但也會消耗水資源、加速土壤侵蝕、搶走土壤的養分。

此次計畫中，據說民眾種下的是本土樹種的樹苗、外來的桉樹與酪梨樹。過去千年以來，本土品種在原生國都已逐步對現存疾病產生抵抗力，衣索比亞政府在做的似乎不單單只是種植桉樹而已。

話雖如此，外來樹種也不盡然會帶來壞處，例如原產於中美洲的灌木「美洲合歡」（Calliandra，又名紅絨球、珠櫻花）在中非可以極有效生產高蛋白的牲畜飼料，美洲合歡的種子既好取得，價格也是小規模（small-scale）的耕種者負擔得起的。同理，有些人為了木柴而種樹，而最適合、成長速度最快的樹有時可能是外來樹種。農夫遇到這種情形時，除了倚靠完整的生態計畫，也須考量植樹用途與當地環境。

把吸水樹木種在容易發生水患的山谷可以防止其他植物受災。桉樹的復原力強，可以作為萌生林——這是一種種植技巧，把樹從根部砍掉，使其重新生長——藉由砍掉重長的方式重複利用樹木，因此很多人喜歡種植桉樹作木柴用。

維護現有的森林和生態系統就跟種樹一樣重要。都市計畫技師可以藉由限制城市擴張、避免土地被開發成人工用地，來對環境有所貢獻。東非偏遠地區的年輕人必須看到農業光明的未來，並持續保護土地。

減少如煤礦、石油、瓦斯等以碳為主的燃料也是必須的。

復育林地可以對世界影響至深：衣索比亞有個積極的社區團體最近投入志工活動，並捐款重建八公頃的土地。團員花了好幾小時耕地，總共種下5000棵樹、1200株草，計劃近期再繼續栽種果樹。

如果全世界都有他們這種精神，帶來的影響會有多大呢？

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航