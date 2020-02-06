尊子漫畫成真，出街戴豬嘴最安心

日前尊子一幅關於戴豬嘴的漫畫廣受歡迎，未幾戲謔便成日常，筆者一日內遇到兩個人戴豬嘴出門，包括中年人。

黃女士從事保險，戴著豬嘴界的皇者3M 7502+60926坐地鐵。「而家我搭公共交通工具都戴，因為依幾個星期最危險。」

不過黃女士補充，其豬嘴非如漫畫調侃來自「勇武派」子女，乃屬自購。她原想買比較輕的單罐豬嘴但都售罄，「俾大陸人買哂。」所以才買了較重的雙罐豬嘴。她坦誠久戴的確攰，但出門比較放心。

現在警察截查市民，但凡搜出豬嘴或濾罐皆可肆行拘捕，筆者問她擔不擔心。「拘捕我囉，唔緊要㗎。我係為咗疫情同衛生，死都唔封關。」

她很支持醫護界罷工，「封香港，先至可以救香港。」

下午筆者見識何謂一山還有一山高。A先生花了三千蚊，網購軍用防毒面具兼兩個濾罐。

Photo Credit: 蕭雲

「附近確認咗一單喇嘛。政府又唔封關，我又差唔多冇晒口罩。」他說防毒面具固然比一般口罩焗，但久戴便會習慣。

筆者也問到警察的針對，「我為咗自保都唔得咁冇嘢好講……拉咗我入差館應該有口罩畀我，咁我咪有口罩用囉！」

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