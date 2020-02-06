憂心移工海外感染武漢肺炎，印尼加強管制台港新馬泰人員流動

（中央社）一名在新加坡工作的印尼移工2月4日證實感染武漢肺炎。印尼衛生部5日宣布，將加強控管印尼往來新加坡、馬來西亞及泰國的人員進出，將病毒阻絕境外。

印尼衛生部疾病管制及預防局局長艾農（Anung Sugihartono）5日在武漢肺炎疫情簡報記者會透過視訊指出，每天有約1萬7000人因工作或旅遊往來印尼與新加坡，病毒可能透過人員往來傳進印尼，印尼對此感到憂心，將在機場及港口加強管制。

他表示，加強邊境管制的對象包括泰國及馬來西亞。根據世界衛生組織的資料，新加坡已確診24例、泰國25例、馬來西亞10例。印尼境內截至今天還沒有確診病例。

新加坡政府昨天公布新增6起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例，其中4例為境內傳染，包括1名中國旅遊團導遊，2名受僱於曾接待該旅遊團的保健店員工，以及其中1名員工的印尼籍家庭幫傭。

為了防止2019新型冠狀病毒入侵，印尼2日已宣布多項管制，包括要求民眾勿前往中國，停止輸出移工至中國、禁止中國居民以免簽或落地簽入境印尼、禁止最近14天曾到中國的中國及外國旅客入境或過境。今天零時起，停止所有印尼與中國（香港與澳門除外）的客運航班。

印尼交通部5日發布新聞稿指出，印尼與中國的貨運航班仍維持正常，但印尼已暫時停止自中國進口活體動物，因為2019新型冠狀病毒不僅會人傳人，也會透過動物傳染。

此外，印尼媒體近日廣泛報導，印尼將暫時禁止輸入中國的食品、飲料與水果。

對此，印尼農業部今天澄清。農業部公關室主任昆托羅（Kuntoro Boga Andri）指出，農業部已要求檢疫機關加強檢查自中國進口的農產品，例如大蒜或水果，以確保市售農產品的安全，防堵2019新型冠狀病毒，這可能會拖延相關產品通關時間。

但印尼貿易部長蘇帕曼托（Agus Suparmanto）在3日對媒體指出，暫時禁止進口中國食品及飲料的政策很快會實施。

中國駐印尼大使肖千4日召開記者會，對印尼禁止中國旅客以免簽或落地簽入境、並禁止近14天內曾到過中國的旅客入境或過境印尼的政策表達不滿，呼籲印尼不要反應過度。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）5日在臉書指出，為了保護民眾，必須採取這些管制措施。中國是印尼的第6大出口國，中國市場占印尼出口市場的16.6%，中國也是印尼進口產品的最主要來源國。他已要求相關單位仔細評估這些管制措施對印尼經濟的影響。

Photo Credit: 中央社 在新加坡工作的印尼移工4日確診感染武漢肺炎，印尼疾病管制及預防局局長艾農5日透過視訊指出，將加強

控管印尼往來新加坡、馬來西亞及泰國的人員進出。

印尼建議緊縮台港新增聘僱移工

在中國爆發的武漢肺炎疫情嚴峻，台灣確診11名病例。印尼勞動部4日表示，建議印尼駐台代表處及仲介公司謹慎處理移工聘僱案，緊縮或減少將赴台灣和香港工作的移工人數。

印尼勞動部長伊達（Ida Fauziyah）4日與印尼駐台灣、馬來西亞、新加坡、香港及南韓的代表召開視訊會議，要求這些大使館及代表處依照印尼政府指示，避免移工受2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）波及。

勞動部回覆中央社詢問時表示，依印尼政府跨部會會議的決定，政府已要求民眾勿前往中國，勞動部將立即致函仲介公司，禁止對中國輸出移工。

對於將前往台灣、香港工作的移工，印尼政府未禁止，但勞動部表示，建議駐台代表處、駐港領事館以及仲介公司審慎審核，在2019新型冠狀病毒疫情擴散的關鍵時刻，緊縮或減少前往兩地工作的移工人數。

勞動部也表示，將與勞保局合作，提供海外移工口罩，特別是在台灣及香港的移工，因為這兩地靠近中國，病毒入侵的可能性高，且現在不容易買到口罩。口罩今天已寄出，其他地方的移工如果有需求也會提供。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜