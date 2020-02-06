「鑽石公主號」再增10名確診，憂疫情擴散即起禁止國際遊輪靠泊台灣港口

中央流行指揮中心於今（6）日收到日方通知，1名「鑽石公主號」遊輪台籍旅客確診新型冠狀病毒感染。有鑑於近期陸續發生數例遊輪旅客或船員感染新型冠狀病毒肺炎之案例，考量國際遊輪屬人口密集、人員互動頻繁之高風險場域，中央流行疫情指揮中心在中午時宣布，自即日起禁止國際遊輪靠泊台灣所有港口。

指揮中心表示，昨日接獲日方通知，該國衛生單位於2月2日經香港通知「鑽石公主號」遊輪1名港籍乘客確診為新型冠狀病毒感染個案；該輪於2月4日返航橫濱後，日方即刻採取船舶檢疫與防疫措施；經調查，船上共有台灣籍人員共24人，分別是旅客22人與船員2人。

經針對接觸過該確診個案，且有呼吸道或發燒症狀之旅客與船員237名採檢測，於今日稍早通知，有1名60餘歲台籍女性旅客確診；該旅客已移送日方指定醫院接受隔離治療。其他旅客則被要求儘量留在船艙中，至少待在船上檢疫14天。日方若有新的檢驗結果亦將立即通知。

除了「鑽石公主號」已有20例確診病患，目前隔離於香港的「世界夢號」，也有30名船員出現疑似症狀，其中3名發燒送醫並確診。2艘遊輪分別曾於1月31日和本月3日停靠在基隆港，「鑽石公主號」有 775 人參加岸上團體旅遊，散客1694人，也就是至少有2469人下船旅遊，而「世界夢號」離開基隆港後又開往高雄港，但被高雄港警總隊拒絕靠港。

《ETtoday》報導，中央疫情中心指揮官陳時中表示，針對遊輪事件正在做疫情調查，包含整個路線做了解，病例也會列入管理。6日即刻起，國際遊輪禁止停靠我國港口，因為國際遊輪遊客上上下下管理近乎不可能，遊輪內交互感染非常嚴重，因此下令即刻起國際遊輪禁止停靠我國港口。

港務公司估影響112艘次、14.4萬人

《自由時報》報導，台灣港務公司估計，今起到3月底，影響112艘次、14.4萬旅客人次。港務公司表示，今年預計將有655艘次、106萬人次，受疫情影響，下修到543艘次、91萬人次。

港務公司強調，原本將取消世界夢號10艘次、鑽石公主號5艘次、其他遊輪8艘次，如今中央疫情中心宣布全部取消，所以受影響範圍擴大到112艘次、14.4萬旅客人次，將儘速告知遊輪公司因應調整。

《聯合報》報導，面對即刻起立即停止國際遊輪停靠港口，台灣港務公司坦言對國際遊輪衝擊太大，有員工表示，「雖然禁止後可以防疫，但還是很傻眼！」、「所以現在是放無薪假了嗎？」

台灣港務公司發言人王派峰表示，事發突然，不過會依照中央流行指揮中心規定執行，禁止所有遊輪靠泊，但還要再釐清國際遊輪定義，是否所有遊輪作業甚至客輪（兩岸直航跟小三通）都要停止。現已告知航商這項新政策，再做進一步討論。

目前台灣遊輪的停泊以基隆港和高雄港為主，基隆港就占了八成。據統計，2月到4月上述兩大港共有121艘遊輪入港，按照中央流行疫情指揮中心最新公告將全數取消。基隆港務公司和高雄港務公司都表示，這兩天應該會針對新政策討論。

《中央社》2019年8月底報導中指出，台灣近年穩居亞洲郵輪市場第2大客源地，2018年已有近40萬名台灣旅客搭乘郵輪，在亞洲郵輪市場規模第2位，僅次於中國，從2016年到2018年旅客成長幅度達35%。

美國商會的《TOPICS工商雜誌》去年10月底報導指出，台灣港務公司估計，2019年造訪基隆的遊輪旅客高達100萬人，消費金額約達新台幣50億元。該報導並引用國際郵輪協會資料顯示，亞洲遊輪乘客2018年達到424萬人的新高紀錄，年增4.6%，其中逾半旅客，是以台灣跟香港、中國大陸為目的地。而這些乘客以中國籍為最約55%，台灣市占率達到9.3%（約40萬名旅客），位居第二，超過新加坡、日本、香港、印度和馬來西亞。

時代力量呼籲：追蹤下船旅客的接觸史

時代力量黨團今天早上也召開記者會，黨團總召邱顯智呼籲疾管署，針對「鑽石公主號」確診個案，以及其他可能與確診者密切接觸的旅客，要追蹤其旅遊軌跡與可能的接觸史，並讓各地方政府能夠銜接布署後續防疫工作。

立委王婉諭則認為，鑽石公主號事後發現有多人確診，呼籲疾管署說明確診個案有多少人曾經下船，以清楚的資訊來避免民眾猜疑。同時，鑽石公主號下船後的套裝行程或自由行所經過的景點，疾管署也應確切追蹤，更嚴謹地跟旅行社進行確認，並與地方政府進行橫向聯結落實防疫、消毒措施。

《中央社》報導，台北市副市長黃珊珊則表示，多數景點有很好的自我管理，但若有需求，環保局會協助消毒，並強調一切由中央調度。確定旅客到過哪些地方後再開始動作，「不希望變得很緊張」，否則若貿然到某處消毒，可能會變成另一種恐慌。

台北市觀傳局長劉奕霆說明，第一時間接獲消息後就與旅行社接洽，但因旅行社與遊輪公司簽訂保密協定，所以無法提供相關遊程、人數與地點，不過旅行社會統一將資訊回覆給疾管署。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊之瑜