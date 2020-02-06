疫情假消息瘋傳，需要科學思維保持頭腦清醒

香港人這八個月以來過得真不容易，極端無能的香港政府一次又一次將香港人置於水深火熱之中，武漢肺炎更讓香港人見識港府反應之慢，陷入嚴重的「口罩荒」。這半年來香港社會極度動盪，每天在社交媒體都看到很多被瘋傳的貼文及消息，在這種混亂的時期，我們更加必需保持頭腦清醒，要用更多的腦能量去辨別是非黑白。

很多學科訓練的其實都不是一些很「硬性」的專科技能，更多學科訓練的是一些「軟性」的思維方法。心理學其實就是這樣的一門學科，讀一個心理學學士學位，你基本上不能學到很多技能（其實這樣很不好），也不能成為任何種類的心理學家。作為一門關於人類行為及大腦的科學，我們很著重灌輸學生一套能應用於人生所有層面的思維方法，那就是我們常常說的科學思維（scientific reasoning）。

科學思維對於幫助我們解決問題（problem solving）十分十分重要。它能夠幫助我們解決何種問題呢？許多問題都能夠透過科學思維方法解決，因為科學思維本來就是用來以科學方法解決研究問題的思維方法。

科學思維就像一個循環，第一步是由一個讓你感興趣的問題（questions/problems）開始，然後你不是立刻就去查找原因及答案，因為立刻就去Google答案的話其實浪費了很多自我思考的機會。面對問題，你必需先自己擁有及產生自己的答案及理論（theories），在這個階段，用於解釋那個你感興趣的問題的理論是純粹主觀（subjective）及不具科學意義的；在這個時候你要做甚麼去讓你的理論變得可信呢？那就是尋找證據，在科學研究上，這些證據就是透過嚴謹實驗程序所獲得的數據（data），但當然不是所有人都會做科學研究。處理日常生活中的問題時，雖然你並不會做一個實驗去收集數據，但為了讓自己解決問題瞭解問題的方式更為科學，大家有了自己的理論時，也必需從可靠的書籍及資訊來源尋找證據，然後不斷將證據和自己的理論作對比，不然的話所有你自己對問題的解釋及理論都只會流於主觀。

我就舉一個日常例子再解說一下：假設你現在感興趣的問題是「沒有口罩該如何減少染上疫症的機會？」你的理論是「把口罩放進蒸爐裡高溫蒸一蒸再重用」，如何讓自己的理論變得科學化呢？這絕不能從網上看幾條影片就當作是可靠的證據，來自網上的證據其實大多是人云亦云的東西。你要從可靠的知識來源尋找證據哦。不過這個例子舉得實在太極端，一般正常的人面對這個問題應該都不會產生這種蠢得要命的「理論」。很多瘋傳的WhatsApp錄音也不是真的，即使語氣有多誠懇，即使說了很多句「第一手消息，很可靠」，假的東西都不會變真。

科學思維在於你首先為問題設下一個屬於你自己的解答及理論，然後你必需不斷尋找可靠的證據去檢驗你的理論，若然證據和你的理論相違背，那麼你必需勇於承認你的理論的不足，不斷修正，直至你的理論和證據相符，所謂真理，就是這樣尋找出來。可惜的是，大部分的人並不會花如此多的時間及心力去找尋真理，這是人類的劣質本性。

追尋夢想的路途其實和解決難題一樣，面向著終極目標，我們有一條長長的路要過，路上面有許多難關及挑戰，在走這條路時，我們必需時刻收集讓我們成功的證據，讓自己知道甚麼方法有效，甚麼方法無效，這些證據能不斷修正我們的行為，讓我們的行為更適合追求自己的夢想。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，題目由編輯所擬，原文請看此。

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責任編輯：Alex

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