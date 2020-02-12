茶多酚實驗室－五感六識品茗特展：感官與意識的深入探索

文：藍蒼

品茗，既感性又理性

走進坪林茶鄉，陰雨綿綿恰恰是最能滋潤茶樹的天氣，雲霧繚繞著坐落在山林的小鎮與茶園，讓外地來的遊人能夠感受到茶之鄉獨特的浪漫。拾階而上，進入灰白色傳統風格的茶業博物館，綿綿細雨與這外觀典雅的建築、博物館後枝葉扶疏的樹木構成一幅靜謐悠遠的山水畫，正適合來一杯溫暖身心的熱茶，優哉游哉的在館舍內，一探茶葉不為人知的風貌。

茶，不只是坪林的驕傲，也是普及於大眾生活、並且傳播到全世界的飲品，既是生活的一部分，也是文化的一環。茶由天、地、人所孕育，可以變化出萬千風味，而茶葉的種植、製作、沖泡、品飲等細節都會影響到茶呈現出來的樣貌、香氣、滋味和口感，每個人對茶的感覺、喜好、品味也各不相同，也使得「喝茶」大多從感性方面出發，沒有特定的品評標準。

Photo Credit: Depositphotos

然而身體對茶的品味兼具理性與感性的：理性是藉由科學角度探討品茗的原理，深入發掘人對茶的感知，感性則是讓茶引領我們體會茶湯中所蘊含的美感與智慧。因此，坪林茶業博物館與農委會茶業改良場合作，在2019年12月4日到2020年11月8日期間，於茶博館地下一樓展示廳展出國內獨一無二，首度以「感官品茗」為主軸的「茶多酚實驗室－五感六識品茗特展」，從科學角度解析抽象感覺，並結合優雅詩意的文學，帶領大家打開感官、深入意識，品味茶的萬千風情。

由五感匯聚而成的心靈饗宴甫

一踏進展區，便能看見以茶葉、茶花、茶籽等茶樹的彩色素描畫作為圖案，比人還要高的「茶葉萬花筒」圖樣不時變換，一如各品種的茶葉能夠做成各類茶款，通過人的感官形成千變萬化的滋味，而以灰色為展覽主色調的牆面，以及用粉筆寫上分子結構，畫上大腦、茶葉等圖案的裝飾，則營造出實驗室的情境，讓觀眾彷彿化身為一名科學博士，一窺「茶」經由感官進入人體時所產生的奇妙化學反應。

展覽一共分成六個部分，從最直觀的視覺開始，經由嗅覺、聽覺、觸覺、味覺，最後再回歸意識，一步一步解析茶所給予的美好感受從何而來。視覺展區從認識茶開始，讓觀眾透過茶樹、茶葉、茶花、茶籽的彩色素描知曉「茶」的模樣，再往裡面走，則會看到一系列細胞微觀圖與一張大長桌，靜靜演繹著新鮮茶葉被製成茶乾的過程變化與樣貌。

掛在牆上的七張色彩鮮艷的細胞照片，透過茶葉細胞在繁複製茶工序中的狀態改變，讓觀者了解由新鮮茶菁到茶乾的過程中會經過什麼樣奇妙的物理與化學變化，才能成為可沖泡品飲的茶葉。而擺放了許多玻璃瓶與器具的大長桌宛如實驗室當中的工作台，觀眾能夠利用放大鏡仔細觀察茶乾與葉底的樣貌，而裝在試管當中的各色茶湯，也讓人能夠一目了然各式茶類的茶湯顏色，藉由最直觀的視覺在觀者的腦海中建構出茶最基本的樣貌。

Photo Credit: 藍蒼提供 製茶過程中茶葉細胞變化的細胞微觀圖

在對茶與茶葉的外觀有初步認識後，觀者一轉身便會看見Ｌ型的互動區域牆面上設置了十數個裝有茶乾或茶湯的醫療級容器，按壓軟膠球便能聞到包種茶、烏龍茶、鐵觀音、東方美人茶等多種不同種類茶與茶湯各有特色的氣味，且茶湯每日現泡，茶乾也會定期更換，讓觀眾能夠聞到新鮮、絕不參雜味的濃郁茶香，並對茶有更進一步的了解。

經過視覺與嗅覺的洗禮，採茶、泡茶以及品茗時的聽覺感受也是茶文化當中的聲音之美，記錄當地耆老演唱坪林傳統的茶山情歌－相褒歌的影片，讓來自外地的遊人們能夠透過影像認識這一個以唸唱形式呈現，歌詞為七字一句、四句一段，沒有固定歌詞，想唱什麼就唱什麼的傳統茶山文化。另外，聽覺展區內亦懸掛了一個大喇叭，側耳傾聽便能聽見茶席間水滾沸的聲音、茶乾置入的清脆聲、沖入熱水的聲響、蓋上壺蓋的輕觸聲、徐徐斟茶的細微聲響，種種泡茶時的聲響構成一場耳朵上的獨特品茗饗宴。

Photo Credit: 藍蒼提供 現場解說員正在向外國遊客講解大喇叭所播放的聲音意涵

欣賞完茶席間的樂曲，茶湯入喉的感受也是品茗時不可或缺的一環，展覽中以觸覺、味覺以及意識分述。觸覺展區內以做成口舌造型的解說板介紹茶湯當中，稠度與澀度這兩種舌尖上的觸感分別受到果膠質、胺基酸以及兒茶素影響，且設有五個茶桶讓觀眾可以將手伸進桶中親自感受不同茶類的茶乾觸感。

味覺展區羅列了由兒茶素、茶胺酸、咖啡因三種成分主導形成的酸味、苦味、甘味、回甘、澀感等茶湯滋味是如何在發酵度、烘焙度、沖泡溫度等條件差異下產生，展區中央也擺放了熱泡、冷泡、冰滴等沖泡方式所使用的器具，詳細解說沖泡溫度對茶湯味道的影響。並在另一面牆掛上一幅巨大的風味輪，將茶的香氣、滋味、口感等抽象感受轉化為具體文字描述，進行系統化的分類，讓茶的各種風味可以透過一致性的語言被討論與記憶，也為茶湯品茗提供了依據。現場也設置了風味輪主題的互動遊戲，觀眾只要把桌上任一茶壺放到感應區，螢幕上便會出現該類茶的風味輪，十分有趣。

Photo Credit: 藍蒼提供 觀展民眾正在仔細了解風味輪

意識展區是本次展覽的核心，飄渺虛幻的意識綜合了五感，結合展覽內各處與茶相關的文學作品，說明茶透過五感產生的感覺與心靈結合而產生出意識，養生保健、沉靜心靈、宗教修行、藝術創作等方面都與茶有密不可分的關係，並設置了以「茶與保健」為主題的互動裝置，讓觀眾可以透過點選螢幕上的疑難雜症，找到對應的茶葉解方。

「茶多酚實驗室－五感六識品茗特展」翻轉了大眾對於喝茶的刻板印象，大膽挑戰以科學角度解構品茗感受，並在不大的展場內設置許多互動展示設計，讓觀眾不只能「看」展覽，也可以經由實際嗅聞、觸摸、聆賞的五感體驗中，用身體記憶認識品茗的方法與知識。

Photo Credit: 藍蒼提供 茶風味輪互動遊戲裝置

新春假期出外走春時，不妨走訪一趟坪林茶鄉，喝熱茶、吃茶食，到茶業博物館一探品茗的神奇感官世界吧！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航