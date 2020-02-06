防疫再升級！觀光局禁止出團遊港澳：8張圖看懂中港澳、外籍人士能不能來台？

武漢肺炎疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心昨（5）日緊急將港澳旅遊疫情升為「二級警示」後，外交部與觀光局今日也相繼祭出新管制，不只暫緩曾去過港、澳的外籍人士來台，也宣布即日起至2月29日暫停我國旅行社組團前往香港、澳門地區旅遊，但仍可赴港澳轉機。這是觀光局繼日前宣布至2月29日暫停旅行社組團前往中國旅遊、轉機後，再次針對疫情做出的入出境管制。

至於禁止出團至中港澳將持續到什麼時候？觀光局表示，將持續配合疾病管制署相關防疫作為，並視中央流行疫情指揮中心發布之疫情訊息綜合評估，隨時調整。而為保障參團旅遊消費者權益，觀光局也將與行政院消費者保護處、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會及旅行業品質保障協會，商定針對前揭參團旅客解約退費原則。

但觀光局並未禁止民眾以自由行的方式前往港澳，也未禁止港澳人士來台。不過，港澳旅客來台有哪些管制？而去過中國、香港、澳門的台灣人與外籍人士，又有什麼區別？《關鍵評論網》用8張圖卡帶你掌握最新狀況：

不過，如果長期居住在非疫區的第三地（如美國、日本、澳洲等國家）的港澳人士與陸配，來台後是否仍需因其身分進行14天的居家檢疫？陸委會處長蔡志儒受訪表示，將陸配和港澳人士列管，主要是針對他們的居住地為中港澳來做管制，但如果有未具中港澳旅遊史、但身分是港澳或陸配，則交由海關依個案判定。

至於曾赴港澳轉機、但未出境的民眾，則不在管制範圍。

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核稿編輯：楊之瑜