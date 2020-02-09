勞工因「武漢肺炎」被隔離，如何給假和給薪？

文：小賀老師（勞務顧問）

說個笑話：隔壁鄰居問小明在哪高就，小明說在武漢教書，然後小明就被通報隔離了。原來小明是在桃園龍潭武漢國小教書。

現在只要聽到「武漢」兩字就人心惶惶，這幾天都有人事朋友來詢問員工因防疫需隔離應該如何給假跟給薪？以下就「已感染」與「尚未感染」為區分做說明：

勞工感染

如係職業上原因致感染武漢肺炎，應視為職業災害並給予公傷病假。 如非職業上原因致感染武漢肺炎，隔離治療期間得請普通傷病假、特別休假或事假療養。

勞工未感染

一、勞工未感染武漢肺炎，惟因有接觸疑慮，經防疫單位要求進行「居家隔離」、「居家檢疫」、「健康關懷」、「自主健康管理」並取得防疫單位開立之相關通知書者，

（1）勞工得視情況申請普通傷病假（有病徵）、事假（無病徵）或特別休假，如工作性質許可，也可經勞資協商調整工作時間或在家工作。

（2）但是，員工是依傳染病防治法接受前述「居家隔離暨自主健康管理」致無法提供勞務，此情況非可歸責於勞雇⼀⽅，因此即便員工未出勤也未請事／病／特休假，雇主尚不得視為曠⼯、強迫勞⼯以事假或其他假別處理，亦不得強迫勞⼯補⾏⼯作、扣發全勤獎⾦、解僱或予不利之處分。

至於隔離期間給不給薪？由勞資協商另約定之。可參照臺北市勞動局於今年1月24日之新聞稿：

（三）衛生主管機關強制隔離（可依衛生單位之公文為憑）：⋯⋯。勞⼯薪資應否由雇主照給，宜由勞資雙⽅協商或於⼯作規則明定。

二、勞工未感染亦未受衛生主管機關要求「居家隔離暨自主健康管理」，且勞工有提供勞務之意願惟應雇主要求隔離者，雇主應照給工資：

例如自中港澳回台、無症狀只需「自我觀察14天」之員工，原則上可正常工作，但雇主對其出勤有所疑慮，要求勞工不要出勤，因屬雇主受領勞務遲延，仍應照給工資。

三、勞工未感染亦未受衛生主管機關要求「居家隔離暨自主健康管理」，係勞工自主隔離者，由勞資雙方自行協商假別，非強制給假。

對於以上說明有不清楚的，歡迎私訊小賀老師。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航