「防疫照顧假」不是假，有哪些重點需注意？

文：小賀老師（勞務顧問）

基於防疫的必要措施，中央流行疫情指揮中心決議，高中以下學校延後至2月25日開學。不過12歲以下之學童不宜獨自留於家中，因此衛福部下令訂定「防疫照顧假」。（法源尚不明，可能是傳染病防治法第5及第6條）

什麼是防疫照顧假？

防疫照顧假不是「假」（註），是基於因應防疫而採取的特別措施──2月11日至2月24日內，勞工家庭如需親自照顧12歲以下學童，家長其中一人得向雇主申請「防疫照顧假」，申請之勞工不出勤，而雇主（得）不給薪。

重點說明

以下幾點特別說明：

一、「防疫照顧假」與性別工作平等法第20條的「家庭照顧假」並不衝突：

「防疫照顧假」是2月11日至2月24日這段期間，勞工須親自照顧12歲以下之學童時可請的假。「家庭照顧假」則是勞工於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故時，須親自照顧時可請的假，兩者不衝突可並存。

二、受高中以下學校延後開學影響，導致勞工須親自照顧12歲以下學童者（例如公立幼稚園也因此延後開學），即可申請「防疫照顧假」；但如果是12歲以下非學童，就不在「防疫照顧假」之申請條件。

三、只要勞工符合「防疫照顧假」申請條件且提出申請，雇主即應准假，且不得要求勞工改請事假、特休，也不得有扣全勤獎金等不利之處分，更不得以此作為解雇之理由。

四、由於「防疫照顧假」最多可請到兩周，建議公司人事單位及早了解可能申請之人數，以利2/11～2/24人力之安排調整。

註解

「防疫照顧假」邏輯上類似「颱風假」（也不是假）的概念：縣市政府依「天然災害停止辦公及上課作業辦法」宣布因颱風停班停課時，勞工可不出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。（參考自：天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點六、）

對於以上說明有不清楚的地方，歡迎私訊小賀老師。

Photo Credit: 勞動部臉書專頁

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